رياضة

مستوحى من أولمبياد طوكيو.. رسم ساخر لفيروس كورونا يثير ضجة قبل أن يستحبه ناشروه

21 مايو 2020
This picture taken on March 24, 2020 shows an electronic 2020 Tokyo Olympic Games countdown clock showing days until the…
اللجنة المنظمة للأولمبياد اعتبرت أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال الوباء

سُحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى إلى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول الخميس، بعدما أثار جدلا وانتقادات من اللجنة المنظمة.

ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر ان تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤها الى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان. وأعلن رئيسه خلدون الأزهري الخميس، أن النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه الإلكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قويا" بما يكفي.

وقال الأزهري "الأهم هو أننا جميعا في أزمة فيروس كورونا المستجد معا، ومن الواضح أن الغلاف أهان بعض الناس في بلدنا المضيف اليابان"، مبديا "أسفا صادقا" حيال ما تسبب به.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو بهذه الخطوة، معتبرا في تصريحات للصحافيين أن "ردهم (مسؤولو النادي) كان مناسبا وهذه هي النتيجة التي كنا نأمل في التوصل إليها".

وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسا تاكايا قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبرا في تصريحات لصحافيين الاثنين أنه "مخيب للآمال بشكل كبير".

كما رأى أن الرسم يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيرا إلى أن مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول.

وتابع "علي ان أقول أيضا إنه (الرسم) لا يراعي مشاعر العديد من الأشخاص الذين تأثروا بهذا الوضع المؤذي والمؤلم".

وأضاف "هو على وجه الخصوص لا يراعي مشاعر الرياضيين المستعدين للمنافسة في دورة طوكيو 2020 العام المقبل، ويعملون بجهد كبير كل يوم من أجل دورة ألعاب العام المقبل".

وهي ليست المرة الأولى تواجه فيها اللجنة المنظمة مشاكل متعلقة بشعار دورة الألعاب، إذ سبق لها أن اضطرت للتخلي عن التصميم الأولي بعدما شكا مصمم بلجيكي من أنه "شبه مطابق" لتصميمه لمسرح في مدينة لياج.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أعلنتا في 24 مارس الماضي، تأجيل دورة الألعاب إلى العام المقبل، بعد مطالبات واسعة بذلك من رياضيين واتحادات كبرى نظرا لصعوبة القيام بالتحضيرات في ظل القيود الصحية وتلك المفروضة على حركة التنقل والسفر، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وستقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

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رياضة

مستوحى من أولمبياد طوكيو.. رسم ساخر لفيروس كورونا يثير ضجة قبل أن يستحبه ناشروه

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رياضة

كوستاريكا أول دولة في أميركا اللاتينية تستأنف دوري الكرة.. بتذاكر افتراضية

20 مايو 2020
An employee checks the body temperature of Costa Rica's Sport Herediano coach Argentine Jose Giacone, before a training session…
وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

أصبحت كوستاريكا أول دولة في الأميركتين تستأنف دوري كرة القدم المحلي الثلاثاء بمباراة أقيمت بدون جماهير بينما جلس البدلاء في المدرجات من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتوقف الدوري الكوستاريكي في 15 مارس لكن المباراة التي انتصر فيها غوادالوب 1-صفر على ليمون كانت الأولى ضمن ست مواجهات من المنتظر إقامتها هذا الأسبوع في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقال أرتورو كامبوس صاحب هدف الفوز لصالح غوادالوب "من الصعب العودة للياقة المباريات مرة أخرى. نشعر بتثاقل، لكننا سعداء بالعودة".

وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

وعاد 12 ناديا ينافسون في دوري الدرجة الأولى إلى التدريبات في 15 مايو، وسيلتزم الدوري بقواعد من بينها حظر العناق بين اللاعبين وتعقيم غرف الملابس بالإضافة لإجراء خمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بصورة مؤقتة.

وأقيمت مباراة الثلاثاء في هريديا على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة سان خوسيه بدون جماهير، وتم بثها عبر التلفزيون المحلي. وسمح المسؤولون لأفراد الفريق وطاقم البث التلفزيوني والحكام فقط بدخول الاستاد.

وباعت بعض الأندية "تذاكر افتراضية" للمشجعين الذين طبعت صورهم على ملصقات وتم وضعها على مقاعد الاستاد. وتسعى أندية أخرى لصناعة أجواء صاخبة عن طريق تسجيلات للهتافات والأغاني.

وأبلغ أليخاندرو سيكويرا، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في كوستاريكا، رويترز "ندرك أن كرة القدم صناعة ولهذا السبب ننسق كل شيء مع السلطات".

وأضاف "كانت هناك مخاوف في مارس عندما لم يكن لدينا بروتوكولات، لكن بعد شهرين نعرف كيفية تجنب العدوى. لم يبلغ أي لاعب عن أعراض وهم متحمسون الآن وملتزمون بإجراءات النظافة".