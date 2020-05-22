رياضة

كيليني معجب بسواريز لأنه عضه في كأس العالم

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
Juventu's defender Giorgio Chiellini (L) talks with Barcelona's Uruguayan forward Luis Suarez (R) after the UEFA Champions…
كيليني يقول إنه معجب بمكر سواريز

أبدى المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في سيرته الذاتية إعجابه بتصرف المهاجم القادم من أوروغواي لويس سواريز عندما عضه أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

وصدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية، لكن كيليني قال إنه لا يحمل أي ضغينة ضد مهاجم برشلونة.

وقال قائد يوفنتوس في كتاب سيرته الذاتية الذي يحمل عنوان ‬‬(أنا جيورجيو) "الخبث جزء من كرة القدم، ولا أفضل القول إنه غير شرعي. لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء".

وأضاف قوله "أنا معجب بمكره (سواريز). لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجما عاديا".
وقال كيليني إنه لم يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014.

وأضاف "كنت أراقب (إدينسون) كافاني معظم المباراة. لاعب آخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه. وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي. وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجيته (سواريز) عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا. فنحن متشابهان. وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله".

وكانت المباراة بدون أهداف حتى وقوع هذا الحادث لكن بعدها بدقائق نجحت أوروغواي في تسجيل هدف الفوز 1-صفر الذي صعد بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

كيليني معجب بسواريز لأنه عضه في كأس العالم

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رياضة

صحيفة بريطانية: تغريدة لابن الملك سلمان تكشف مصير صفقة نيوكاسل

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة
تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة

قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن صفقة شراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفريق نيوكاسل الإنجليزي على وشك الاكتمال.

وأشارت إلى أن شقيق الأمير محمد بن سلمان ألمح إلى الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه أسترليني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب الصحيفة، وضع الأمير تركي بن سلمان صورة على إنستغرام وتويتر تظهر بصمة بعلم السعودية على شعار نادي نيوكاسل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@nufc 🇸🇦😍✅🤍🖤

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كما غرد على تويتر سلسلة من الرموز التعبيرية، اثنين منها كانا قلبًا أسود وأبيض، وهي ألوان النادي الشهيرة.

ووفق الصحيفة فقد حصلت صفقة الاستحواذ على "الضوء الأخضر ويمكن إصدار إعلان رسمي في الأيام المقبلة".

ويسعى الأمير محمد بن سلمان للاستحواذ على 80 في المئة من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه.

واعترضت قناة "بي إن سبورت" على الصفقة بعد اتهامها الرياض بقرصنة بث مباريات البريميرليغ التي تمتلك القناة القطرية حقوق البث الحصرية لها في الشرق الأوسط.

وكانت تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة.

ويحتاج النادي إلى التحول لرفع مكانته في الدوري الإنكليزي الممتاز و استرجاع الجانب التنافسي الذي كان عليه في السابق في منتصف التسعينيات.

الحرة / ترجمات - واشنطن