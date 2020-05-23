رياضة

"لا تستخفوا بالمرض".. إصابة ايونغ أسطورة نيويورك نيكس بفيروس كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
New York Knicks center Patrick Ewing (R) and Miami Heat forward Otis Thorpe (L) battle for a rebound in the first quarter 06…
باتريك أيوينغ أسطورة نيويورك نيكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

أعلن باتريك أيوينغ أسطورة نيويورك نيكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمدرب الحالي لفريق جامعة "جورج تاون" مساء الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أيوينغ (57 عاما) في بيان عبر حسابه على توتير "أريد أن أقول لكم أنني شُخصت إيجابيا بفيروس كوفيد-19. هذا الفيروس خطر جدا ولا يجب الاستخفاف به. أريد أن أدعو الجميع للبقاء بأمان والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم".

وتابع "الآن أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وكل الأشخاص في الخطوط الأمامية. سأكون بخير وسنتخطى ذلك".

فيما أشار قسم الرياضة في جامعة "جورج تاون" أن أيوينغ "يتلقى الرعاية ومعزول في مستشفى محلي. هو الشخص الوحيد في فريق كرة السلة لدى الرجال الذي أصيب بالفيروس".

خاض أيوينغ 17 موسما في الـ "أن بي أي"، 15 منها مع نيويورك نيكس، وشارك في مباراة "كل النجوم" في 11 مناسبة. وكان لاعبا في فريق الحلم "دريم تيم" الذي توج بذهبية أولمبياد العام 1992 التي فاز بها أيضا عام 1984.

وتوجّه نيكس إلى أسطورته عبر حسابه على تويتر "نتمنى لك الشفاء العاجل أيها الرجل الكبير. أبق قويا".

تصدر أيونغ قائمة درافت دوري المحترفين بعد قيادته جامعة "جورج تاون" إلى لقب دوري الجامعات (أن سي أي أي) عام 1985 واختير أفضل لاعب ناشئ في الـ "أن بي أي" عام 1986.

بعد اعتزاله اللعب عام 2002، انتقل إلى التدريب، وشغل منصب مساعد مدرب في العديد من أندية دوري المحترفين قبل أن أن يتولى تدريب جامعة "جورج تاون" منذ العام 2017.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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منوعات

عقوبة مالية ضخمة ضد ناد كوري لاستخدامه دمى جنسية

فرانس برس
22 مايو 2020
العديد من الدمى التي استخدمها نادي أف سي سيول كانت تحمل شعار شركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية
العديد من الدمى التي استخدمها نادي أف سي سيول كانت تحمل شعار شركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية

فرضت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم عقوبة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يوان (81 ألف دولار) بحق نادي أف سي سيول، لاستخدامه دمى جنسية في مدرجات ملعبه.

وتقدم الفريق في مطلع الأسبوع الحالي باعتذار عن استخدام هذه الدمى خلال مباراته ضد ضيفه غوانغجو الأحد، مؤكدا أن "لا علاقة لها بالدمى الجنسية". 

لكن العديد منها كانت تحمل شعار شركة متخصصة بهذا النوع من الدمى التي تلقى رواجا في بعض المجتمعات الآسيوية لاسيما كوريا الجنوبية واليابان.

وأثارت القضية جدلا في كوريا ومختلف أنحاء العالم، وأتت بعد أيام من انطلاق الدوري المحلي خلف أبواب موصدة، في ظل إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

وأشارت رابطة دوري "كاي-ليغ" إلى انها أجرت مراجعة لما جرى، وقبلت بتبرير نادي أف سي سيول لجهة أنه لم يكن يعلم بأن بعض العارضات اللواتي تم وضعهن في المدرجات، كنّ عمليا دمى جنسية.

ورأت الرابطة أنه كان في مقدور إدارة النادي "بسهولة أن تدرك غايات استخدام الدمى، من خلال الاحتكام إلى المنطق والخبرة".

وأشارت الرابطة في بيانها الصادر إلى أن "الجدل حول حادثة الدمى أهان بشكل عميق وتسبب بألم للمشجعات، وأضر بنزاهة الدوري".

والغرامة المالية التي تم فرضها على نادي العاصمة هي الأكبر في 38 عاما من عمر الدوري، بحسب الرابطة.

من جهته، تقبّل النادي هذه العقوبة، مكررا اعتذاره عما جرى ومتعهدا بألا يتكرر هذا الأمر.

وبحسب التقارير الصحافية، طلب أف سي سيول من الشرطة التحقيق مع موزع يقوم بتزويد المتاجر بالعارضات المخصصة لعرض الملابس في الواجهات، بعدما قام هذا الموزع بالتواصل مع رابطة الدوري، مقترحا توفير عارضات من هذا النوع للأندية لوضعها في المدرجات خلال المباريات.

وتشير التقارير إلى أن رابطة الدوري هي التي كانت صلة الوصل بين الموزع وإدارة أف سي سيول.

وكان الموسم الجديد في كوريا الجنوبية قد انطلق في الثامن من مايو بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب "كوفيد-19"، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق إلى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.
 

فرانس برس