"لا تستخفوا بالمرض".. إصابة ايونغ أسطورة نيويورك نيكس بفيروس كورونا

أعلن باتريك أيوينغ أسطورة نيويورك نيكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمدرب الحالي لفريق جامعة "جورج تاون" مساء الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أيوينغ (57 عاما) في بيان عبر حسابه على توتير "أريد أن أقول لكم أنني شُخصت إيجابيا بفيروس كوفيد-19. هذا الفيروس خطر جدا ولا يجب الاستخفاف به. أريد أن أدعو الجميع للبقاء بأمان والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم".

وتابع "الآن أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وكل الأشخاص في الخطوط الأمامية. سأكون بخير وسنتخطى ذلك".

فيما أشار قسم الرياضة في جامعة "جورج تاون" أن أيوينغ "يتلقى الرعاية ومعزول في مستشفى محلي. هو الشخص الوحيد في فريق كرة السلة لدى الرجال الذي أصيب بالفيروس".

خاض أيوينغ 17 موسما في الـ "أن بي أي"، 15 منها مع نيويورك نيكس، وشارك في مباراة "كل النجوم" في 11 مناسبة. وكان لاعبا في فريق الحلم "دريم تيم" الذي توج بذهبية أولمبياد العام 1992 التي فاز بها أيضا عام 1984.

وتوجّه نيكس إلى أسطورته عبر حسابه على تويتر "نتمنى لك الشفاء العاجل أيها الرجل الكبير. أبق قويا".

تصدر أيونغ قائمة درافت دوري المحترفين بعد قيادته جامعة "جورج تاون" إلى لقب دوري الجامعات (أن سي أي أي) عام 1985 واختير أفضل لاعب ناشئ في الـ "أن بي أي" عام 1986.

بعد اعتزاله اللعب عام 2002، انتقل إلى التدريب، وشغل منصب مساعد مدرب في العديد من أندية دوري المحترفين قبل أن أن يتولى تدريب جامعة "جورج تاون" منذ العام 2017.

