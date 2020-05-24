رياضة

الدوري الألماني.. لايبزيغ يستعرض ومتاعب شالكه تتفاقم

فرانس برس
24 مايو 2020
الدوري الألماني يستأنف نشاطه خلف أبواب موصدة
الدوري الألماني يستأنف نشاطه خلف أبواب موصدة

أفاد لايبزيغ من تواضع مستوى مضيفه ماينتس لتحقيق فوزه الأول بعد عودة الدوري الألماني من توقف دام منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة كبيرة، 5-صفر، الأحد في المرحلة 27 التي شهدت معاناة الفرق المضيفة في ظل غياب الجمهور.

وبعد أن بدأ العودة من حيث توقف الموسم بتعادل ثالث تواليا وكان على أرضه السبت الماضي مع فرايبورغ (1-1) ما تسبب بخسارته نقطتين ثمينتين لصراعه مع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على اللقب، ضرب لايبزيغ بقوة الأحد ضد ماينتس الذي سبق له أن مني ذهابا بنتيجة مذلة أمام فريق المدرب يوليان ناغيلسمان قوامها ثمانية نظيفة، بينها ثلاثية لتيمو فيرنر الذي كرر هذا الأمر اليوم أيضا.

وكان ناغيلسمان سعيدا بهذه "البداية السريعة إلى حد ما. والأمر لا يتعلق بالنتيجة وحسب، بل بالطريقة التي لعبنا بها. استمتعت حقا".

وأصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها في الأسبوع الماضي لكن المباريات تقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة بعد توقفها لأكثر من شهرين جراء تفشي فيروس كورونا.

الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها في الأسبوع الماضي لكن بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة
الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها في الأسبوع الماضي لكن بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة

معاناة شالكه مستمرة وبداية جيدة لهيرليخ 

وحقق أوغسبورغ فوزا كبيرا على شالكه 3-صفر في أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد هايكو هيرليخ، ليواصل المضيف بذلك تحقيق نتائجه المتواضعة، ما يزيد الضغط على مدربه ديفيد فاغنر.

وبعد أن وصل في ديسمبر حتى المركز الثالث، يواصل شالكه منافسات البوندسليغا بالأداء المتواضع ذاته الذي قدمه في المراحل الأخيرة قبل تعليق المباريات في منتصف مارس.

وتلقى شالكه خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه السبت الماضي برباعية نظيفة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في دربي إقليم الرور. وبذلك، فشل شالكه في تحقيق الفوز للمرحلة التاسعة تواليا في الدوري.

ويعود الفوز الأخير لشالكه إلى 17 يناير الماضي، وكان على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة.

في المقابل، تذوق أوغسبورغ طعم الفوز للمرة الأولى بعد أربع هزائم متتالية، كانت آخرها في المرحلة الماضية أمام ضيفه فولفسبورغ 1-2 بغياب مدربه الجديد هيرليخ بسبب خرقه قوانين العزل المنزلي المعتمد بسبب فيروس "كوفيد-19"، وذلك من أجل الذهاب الى المتجر لشراء معجون أسنان وكريم للبشرة.

وكان ابن الـ48 عاما "سعيدا تماما" بالفوز الذي "سنحتفل به برَوية بما أنه ليس لدينا المتسع من الوقت" كون المباراة المقبلة ستكون الأربعاء ضد متذيل الترتيب بادربورن.

ويحتل شالكه المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما تقدم أوغسبورغ للمركز الثاني عشر مع 30 نقطة.


 

فرانس برس

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الولاية الأكثر تضررا من كورونا.. نيويورك تسمح لأنديتها بالعودة للتدريبات

فرانس برس
24 مايو 2020
بعد كابوس الإغلاق الطويل.. نيويورك تسمح لأنديتها الرياضية بالعودة للتدريب
بعد كابوس الإغلاق الطويل.. نيويورك تسمح لأنديتها الرياضية بالعودة للتدريب

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الأحد، السماح للأندية الرياضية المحترفة بمعاودة تدريباتها في مقراتها الرسمية في الولاية.

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي "اعتبارا من اليوم (الأحد)، جميع أندية الدوريات المحترفة في نيويورك تستطيع البدء بالتجمع من أجل معاودة التدريبات".

وأضاف "أعتقد بأن مختلف الرياضات تستطيع العودة من دون تواجد للجمهور داخل الملاعب".

وتضم الولاية ناديي نيويورك نيكس وبروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وثلاثة أندية في دوري الهوكي (نيويورك رينجرز، نيويورك آيسلاندرز وبافالو سايبرز)، وناديين في دوري البيسبول (نيويورك يانكيز ونيويورك ميتس)، بالإضافة إلى آخر في كرة القدم الأميركية (بافالو بيلز).

وتعتبر نيويورك من أكثر الولايات تضررا بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 30 ألف وفاة من أصل 97 ألف حالة إصابة.

فرانس برس