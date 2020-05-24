رياضة

الولاية الأكثر تضررا من كورونا.. نيويورك تسمح لأنديتها بالعودة للتدريبات

فرانس برس
24 مايو 2020
بعد كابوس الإغلاق الطويل.. نيويورك تسمح لأنديتها الرياضية بالعودة للتدريب
بعد كابوس الإغلاق الطويل.. نيويورك تسمح لأنديتها الرياضية بالعودة للتدريب

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الأحد، السماح للأندية الرياضية المحترفة بمعاودة تدريباتها في مقراتها الرسمية في الولاية.

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي "اعتبارا من اليوم (الأحد)، جميع أندية الدوريات المحترفة في نيويورك تستطيع البدء بالتجمع من أجل معاودة التدريبات".

وأضاف "أعتقد بأن مختلف الرياضات تستطيع العودة من دون تواجد للجمهور داخل الملاعب".

وتضم الولاية ناديي نيويورك نيكس وبروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وثلاثة أندية في دوري الهوكي (نيويورك رينجرز، نيويورك آيسلاندرز وبافالو سايبرز)، وناديين في دوري البيسبول (نيويورك يانكيز ونيويورك ميتس)، بالإضافة إلى آخر في كرة القدم الأميركية (بافالو بيلز).

وتعتبر نيويورك من أكثر الولايات تضررا بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 30 ألف وفاة من أصل 97 ألف حالة إصابة.

فرانس برس

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رياضة

"غبي".. ليون ينتقد قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي

رويترز
24 مايو 2020
لاعبو نادي باريس سان جيرمان يحتفلون بهدف ضد فريق ليون في مباراة في 4 مارس بالدوري الفرنسي
لاعبو نادي باريس سان جيرمان يحتفلون بهدف ضد فريق ليون في مباراة في 4 مارس بالدوري الفرنسي

انتقد جان-ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، قرار رابطة الدوري الفرنسي إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم مبكرا بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 ووصف القرار بأنه "غبي". 

وجاءت تصريحات أولاس بعد حصول دوري الدرجة الأولى الإسباني، السبت، على الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية لاستئناف مبارياته في الشهر المقبل بعد توقفها لنحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وحسب تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، فإن المباريات من المرجح أن تستأنف في 12 من يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في عددها الأحد عن أولاس قوله "خلال الشهرين الأخيرين عكف المسؤولون الإسبان على المتابعة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)". 

وأضاف أولاس أن "الغريب في الأمر هو أن خافيير تيباس حضر نفس الاجتماعات التي حضرها (رئيس رابطة الدوري الفرنسي) ديدييه كوليه وخاصة الاجتماع الذي عقد في 23 أبريل". 

وأردف رئيس ليون "في الواقع ما قيل في هذا الاجتماع مع اليويفا كان (الصبر). وعندما نرى أن مسؤولينا حضروا هذا الاجتماع واتخذوا قرارات مختلفة، فلا بد لنا أن نشعر بأننا أغبياء تماما بالفعل". 

وألغت رابطة الدوري الفرنسي بطولتي الدرجتين الأولى والثانية في الشهر الماضي قبل آخر 10 جولات من الموسم، ما يعني حرمان ليون صاحب المركز السابع من فرصة اللعب على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل بسبب موقعه في القائمة.

وتقدم ليون بطعن أمام محكمة إدارية لكن الطعن رفض يوم الجمعة الماضي، لكنه يتوقع أن يتقدم بطعن آخر أمام مجلس الدولة أعلى محكمة في فرنسا وكذلك سيفعل فريقا أميان وتولوز الهابطان.

وردا على سؤال، أكد أولاس أنه لم يكن ليغير موقفه الحالي من قرار الإلغاء حتى لو كان فريقه حصل على فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء الموسم.

رويترز