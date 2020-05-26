رياضة

الدوري الألماني.. بايرن يهزم دورتموند ويقترب من اللقب

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهايته
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهايته

حسم بايرن ميونيخ المتصدر، مباراة مهمة أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه، عندما تغلب عليه بهدف نظيف، الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني واقترب من اللقب الثامن تواليا.

وسجل يوشوا كيميش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 لبايرن ميونيخ، الذي عزز موقعه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريبا جدا من اللقب الثلاثين في تاريخه.

وشارك ماتس هوميلز منذ البداية في تشكيلة بوروسيا دورتموند، بعد شكوك حول جاهزيته، لكن النجم الإنكليزي جادون سانشو تواجد على الدكة، في وقت تكون فيه ثلاثي الخط الأمامي من ثورغان هازارد وجوليان براندت وإيرلينغ هالاند.
 
وخلت تشكيلة بايرن من المصاب تياغو ألكانتارا، ليلعب ليون غوريتسكا في خط الوسط، إلى جانب جوشوا كيميتش، مقابل تمركز توماس مولر وراء ثلاثي المقدمة كينغسلي كومان وسيرجي غنابري وروبرت ليفاندوفسكي.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الدوري الألماني.. بايرن يهزم دورتموند ويقترب من اللقب

فاران: نريد حقا العودة إلى المنافسة إنها مهمتنا
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مدافع ريال مدريد: متحمسون جدا ونريد الفوز بكل شيء

فرانس برس
26 مايو 2020
فاران: نريد حقا العودة إلى المنافسة إنها مهمتنا
فاران: نريد حقا العودة إلى المنافسة إنها مهمتنا

قال مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي رافايل فاران، الثلاثاء، إنه يريد "الفوز بكل شيء" مع النادي الملكي، معربا عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف "لا ليغا" اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو المقبل.

وقال فاران لتلفزيون ريال مدريد "نريد حقا العودة إلى المنافسة، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائما التنافس" مع الفرق الأخرى.

وأضاف، بعد الانتهاء من حصة تدريبية مع الفريق الملكي، "لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جدا ونريد الفوز بكل شيء".

وأوضح فاران "نشعر بتحسن كل يوم، ونعمل كثيرا، ونتحسن على الصعيد التكتيكي"، مضيفا أن الميرنغي يركز حاليا على العمل البدني.

وكان ريال مدريد قبيل تعليق منافسات الدوري الإسباني منتصف مارس الماضي، يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

واستأنفت الأندية الإسبانية تدريبها، الاثنين الماضي، في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع.

وأشار  رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، إلى أن عودة التدريبات بكامل الفريق ستكون من الاثنين المقبل، داعيا إلى توخي الحذر الشديد.

فرانس برس