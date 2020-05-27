رياضة

البوندسليغا: فرانكفورت ينتفض ويتعادل مع فرايبورغ

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
مدافع فرانكفورت تيموثي تشاندلر يحتفل بتسجيل هدف في مرمى فرايبورغ
مدافع فرانكفورت تيموثي تشاندلر يحتفل بتسجيل هدف في مرمى فرايبورغ

أنهى أينتراخت فرانكفورت المتعثر سلسلة من خمس هزائم متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد أن عدل تأخره إلى تعادل بثلاثة أهداف للكل، مع ضيفه فرايبورغ يوم الثلاثاء.

وسجل دايتشي كامادا وتيموثي تشاندلر هدفين متأخرين ليخطف فرانكفورت نقطة التعادل بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف لهدف، رغم أنه كان يسيطر على المباراة.

وبهذه النتيجة، يبتعد فرانكفورت بخمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل أندريه سيلفا هدفا للفريق صاحب الضيافة ليدرك التعادل في الشوط الأول لفرانكفورت، الذي أضاع العديد من الفرص السانحة في مباراة مثيرة.

وافتتح فينشنزو جريفو النتيجة لفرايبورغ قبل أن يضع نيلز بيترسن ولوكاس هولر فريقهما في المقدمة من الفرص النادرة التي لاحت لصاحب المركز السابع، الذي كان يأمل في تعزيز فرصه في اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويملك فرايبورغ 38 نقطة من 28 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن فولفسبورغ، الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

ولاحت لصاحب الضيافة ثلاث فرص لافتتاح التسجيل في أول 20 دقيقة لكن سيلفا تردد وأخفق فيليب كوستيتش وباس دوست في التسجيل. ‭‭ ‬‬وفي الدقيقة 28 أفلت جريفو من رقيبه ليسدد في المرمى.

وأدرك فرانكفورت التعادل في غضون سبع دقائق بتسديدة قوية من الدولي الياباني كامادا أنقذها الحارس قبل أن يتابعها سيلفا بضربة رأس في الشباك.

واقترب كوستيتش من التسجيل بعد خمس دقائق حيث سعى فرانكفورت للتقدم قبل الاستراحة لكن تسديدته بالقدم اليسرى اصطدمت بساق الحارس ألكسندر شفولو.

وأنقذ حارس فرايبورغ مرة أخرى مرماه في بداية الشوط الثاني بعد أن حرم كامادا ومارتن هينترجر من التسجيل.

وبعدها باغت فرايبورغ أصحاب الضيافة بهدف آخر على عكس سير اللعب بعد أن حصل على ركلة حرة في الدقيقة 67 ليسجل منها بيترسن ويتقدم 2-1.

وبعد 60 ثانية فقط زاد الفارق إلى هدفين بعد أن حصل هولر على تمريرة طويلة أنهاها بهدوء في الشباك.

لكن هفوة دفاعية فتحت الباب أمام عودة أصحاب الضيافة في النتيجة ليقلص كامادا الفارق قبل 11 دقيقة من النهاية.

وبعدها بثلاث دقائق منح خطأ دفاعي آخر البديل تشاندلر فرصة التسجيل من أول لمسة له في المباراة لينقذ فريقه من هزيمة سادسة على التوالي.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن يهزم دورتموند ويقترب من اللقب

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهايته
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهايته

حسم بايرن ميونيخ المتصدر، مباراة مهمة أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه، عندما تغلب عليه بهدف نظيف، الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني واقترب من اللقب الثامن تواليا.

وسجل يوشوا كيميش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 لبايرن ميونيخ، الذي عزز موقعه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريبا جدا من اللقب الثلاثين في تاريخه.

وشارك ماتس هوميلز منذ البداية في تشكيلة بوروسيا دورتموند، بعد شكوك حول جاهزيته، لكن النجم الإنكليزي جادون سانشو تواجد على الدكة، في وقت تكون فيه ثلاثي الخط الأمامي من ثورغان هازارد وجوليان براندت وإيرلينغ هالاند.
 
وخلت تشكيلة بايرن من المصاب تياغو ألكانتارا، ليلعب ليون غوريتسكا في خط الوسط، إلى جانب جوشوا كيميتش، مقابل تمركز توماس مولر وراء ثلاثي المقدمة كينغسلي كومان وسيرجي غنابري وروبرت ليفاندوفسكي.

الحرة / وكالات - واشنطن