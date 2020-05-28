الكشف رسميا عن موعد عودة الدوري الإيطالي

أعلن وزير الرياضة الإيطالي، الخميس، أن دوري كرة القدم سيستأنف نشاطه في 20 يونيو المقبل.
وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وقبل الدوري الإيطالي، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موعد 17 يونيو لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس.
وسبق لوسائل إعلام محلية عدة أن أفادت اليوم عن اتفاق لاستئناف الدوري في 17 يونيو، على أن تكون العودة بمباراتين مؤجلتين تجمعان استون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، قبل أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 منه.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز "لقد اتفقنا اليوم مبدئيا على استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو. لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى نجاحنا في تلبية جميع المتطلبات اللازمة للسلامة، لأن صحة وسلامة جميع المشاركين والمشجعين هي أولويتنا".