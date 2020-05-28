رياضة

الكشف رسميا عن موعد عودة الدوري الإيطالي

فرانس برس
28 مايو 2020
رونالدو يعود إلى إيطاليا في ظل شكوك باستئناف دوري كرة القدم
رونالدو يعود إلى إيطاليا في ظل شكوك باستئناف دوري كرة القدم

أعلن وزير الرياضة الإيطالي، الخميس، أن دوري كرة القدم سيستأنف نشاطه في 20 يونيو المقبل.

وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقبل الدوري الإيطالي، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موعد 17 يونيو لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس.

وسبق لوسائل إعلام محلية عدة أن أفادت اليوم عن اتفاق لاستئناف الدوري في 17 يونيو، على أن تكون العودة بمباراتين مؤجلتين تجمعان استون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، قبل أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 منه.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز "لقد اتفقنا اليوم مبدئيا على استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو. لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى نجاحنا في تلبية جميع المتطلبات اللازمة للسلامة، لأن صحة وسلامة جميع المشاركين والمشجعين هي أولويتنا".

فرانس برس

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رسميا.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى

الحرة / وكالات - واشنطن
28 مايو 2020
بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي
بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي

حددت كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا مواعيدا لعودة التنافس إلى ملاعب الكرة بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي الذي فرض جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا الخميس إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف في 20 يونيو بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس ضمن إجراءات العزل العام في كافة أنحاء البلاد من أجل إحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتبقى هناك 12 مرحلة على نهاية الدوري مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو.

 بدورها، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس موعد 17 يونيو لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك شرط توفر جميع شروط السلامة لذلك.

وسبق لوسائل إعلام محلية عدة أن أفادت اليوم عن إتفاق لاستئناف الدوري في 17 يونيو، على أن تكون العودة بمباراتين مؤجلتين تجمعان استون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، قبل أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 منه.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث السبت إن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يمكن أن تستأنف في الثامن من يونيو المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 منذ أكثر من شهرين.

وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الباب أمام إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة من أجل إنهاء الدوري.

وسبق أن رفعت رابطة الدوري دعوى قضائية بحق الاتحاد المحلي للعبة الذي يعارض فيه إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة، الا أن قاضيا في محكمة العدل العليا في العاصمة مدريد رفضها "بأكملها".

الحرة / وكالات - واشنطن