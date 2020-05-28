رياضة

دراسة تكشف أغلى النوادي الأوروبية لكرة القدم

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
يحل ماشنستر يونايتد وريال مدريد على رأس قائمة أغلى الأندية الأوروبية
يحل ماشنستر يونايتد وريال مدريد على رأس قائمة أغلى الأندية الأوروبية

أفادت دراسة أجرتها شركة "كاي بي أم جي" للمحاسبة ونشرت الخميس، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، لا يزالان يتصدران قائمة أكثر أندية كرة القدم قيمة في أوروبا.

ويتصدر النادي الملكي الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري الأبطال (13 مرة)، القائمة مع قيمة للشركة تقدر بـ3.5 مليارات يورو (3,88 مليارات دولار أميركي)، أمام يونايتد (3,342 مليارات يورو).

وتقدم القطب الثاني للكرة الإسبانية، برشلونة، إلى المركز الثالث في القائمة على حساب بايرن ميونيخ الألماني، مع قيمة تقدر بنحو 3,2 مليارات يورو.

وتأخذ "كاي بي أم جي" في الاعتبار عوامل عدة في احتساب قيمة الشركة، هي الربحية الحسابية، الشعبية، القدرات الرياضية، حقوق البث التلفزيوني، وملكية الملاعب.

وأشارت الشركة التي أعدت التقرير، إلى أن قيمة ريال زادت بنسبة ثمانية بالمئة خلال العام الماضي، أي ضعف النسبة المئوية للزيادة في قيمة يونايتد.

وتهيمن أندية البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا (إنكلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا وألمانيا) على القائمة، مع 27 من أصل 32. وتبرز إنكلترا مع الحصة الأكبر، مع تسعة أندية، ستة منها بين العشرة الأوائل.

وللمرة الأولى منذ إطلاق هذه الدراسة عام 2016، تخلو قائمة الأندية العشرة الأوائل من أي نادٍ إيطالي، مع تراجع بطل "سيري أ" في المواسم الثمانية الماضية، يوفنتوس، إلى المركز الحادي عشر.

أما القطب الثاني للكرة الإيطالية، ميلان، فكان الوحيد بين الأندية الـ32 الذي تراجعت قيمته بين عامي 2016 و2020.

كما أبرز التقرير التراجع الكبير في إيرادات الأندية جراء تعليق المنافسات لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ما يعنيه ذلك من توقف عائدات المباريات والبث التلفزيوني.

كما يأخذ التقرير في الاعتبار، تقريرا سابقا للشركة نفسها عن تأثير "كوفيد-19" على انخفاض القيمة السوقية للاعبين، بقيمة تقدر بين 6,6 و10 مليارات يورو.

لكن "كاي بي أم جي" اعتبرت أنه "من غير الممكن تحديد كمية هذه التأثيرات بطريقة موثوق بها".

وبدأت منافسات كرة القدم بالعودة تدريجيا في أوروبا، لاسيما في البطولات الكبرى، مع استئناف منافسات البوندسليغا الألمانية في 16 مايو، وتحديد مواعيد مبدئية لعودة منافسات إيطاليا وإنكلترا وإسبانيا في يونيو. في المقابل، كانت فرنسا الوحيدة بين كبار القارة التي أعلنت وضع حد لموسم 2019-2020 بشكل مبكر.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

دراسة تكشف أغلى النوادي الأوروبية لكرة القدم

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رسميا.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى

الحرة / وكالات - واشنطن
28 مايو 2020
بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي
بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي

حددت كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا مواعيدا لعودة التنافس إلى ملاعب الكرة بعد بداية رفع الإغلاق التدريجي الذي فرض جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا الخميس إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف في 20 يونيو بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس ضمن إجراءات العزل العام في كافة أنحاء البلاد من أجل إحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتبقى هناك 12 مرحلة على نهاية الدوري مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو.

 بدورها، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس موعد 17 يونيو لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك شرط توفر جميع شروط السلامة لذلك.

وسبق لوسائل إعلام محلية عدة أن أفادت اليوم عن إتفاق لاستئناف الدوري في 17 يونيو، على أن تكون العودة بمباراتين مؤجلتين تجمعان استون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، قبل أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 منه.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث السبت إن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يمكن أن تستأنف في الثامن من يونيو المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 منذ أكثر من شهرين.

وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الباب أمام إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة من أجل إنهاء الدوري.

وسبق أن رفعت رابطة الدوري دعوى قضائية بحق الاتحاد المحلي للعبة الذي يعارض فيه إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة، الا أن قاضيا في محكمة العدل العليا في العاصمة مدريد رفضها "بأكملها".

الحرة / وكالات - واشنطن