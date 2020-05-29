رياضة

رابطة الدوري الإسباني تختبر بديلا للجمهور مع عودة المباريات

رويترز
29 مايو 2020
سيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها
سيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها

قالت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية في بيان الجمعة إن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين اشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن الرابطة تخطط لمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بضجيج افتراضي خلال المباريات لتعويض غياب الجماهير.

وأضاف البيان "وافق الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال إجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية.

سيتم استئناف المسابقة في الأسبوع الذي يبدأ 13 و14 يونيو بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 يونيو بين اشبيلية وريال بيتيس.

وستقام آخر جولة من المباريات (هذه المواعيد مؤقتة بناء على تطورات الوباء) في الأسبوع الذي يبدأ 18 و19 يوليو.

وسيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها بعد أن تسبب الوباء في تعليق معظم المنافسات الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي وذلك بعد عودة الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر.

ووفرت شركات البث والنقل التلفزيوني الألمانية ضجيجا افتراضيا للجماهير لمشاهديها لتعويض المدرجات الخالية وقال تيباس إن الدوري الإسباني يتطلع لاستخدام نفس التقنية.

وأبلغ مؤتمرا نظمته صحيفة ماركا الإسبانية الجمعة "سنجري الليلة اختبارات سمعية وبصرية حتى يتمكن المشاهدون من الإختيار بين خلفيتين واحدة بالصوت الطبيعي والثانية بضجيج افتراضي.

وأضاف "في الدوري الألماني طبقوا الضجيج الإفتراضي بنجاح كبير ونحاول توفير الخيار ذاته".

وأوضح "نرغب في توفير خيارين للمشاهدين. مباريات صامتة أو الضجيج الإفتراضي. الإختبارات التي أجريناها مثيرة للإهتمام ومدهشة للغاية لكننا سنوفر الخيارين للمشاهدين".

وقالت هيئة الرياضة إن الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري تعهدا بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية هذا الموسم رغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق ووصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات.

وأضاف البيان "نظرا للظروف الراهنة تتوجه هيئة الرياضة بالتهنئة لكل أعضاء المجموعة لتغليبهم روح الحوار والنوايا الحسنة التي أظهروها خلال الإجتماع في مقر الهيئة".

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو بينما حصل الدوري الإيطالي على الضوء الأخضر لاستئناف نشاطه في 20 يونيو وتم إلغاء الموسم في فرنسا الشهر الماضي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

رويترز

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قالت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية الجمعة إن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو المقبل.

وأضافت في بيان أن الموسم سينتهي في 19 يوليو المقبل "تبعا لتطورات الوباء".

وعلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منافساتها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة "بإذن الله، سنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية" من إجراءات تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعرب عن أمله في انطلاق موسم 2020-2021 اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو. وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم.

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237906.

وفي حال تم استئناف الدوري الإسباني، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 مايو الجاري.

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 يونيو و20 منه على التوالي. أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وقبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد. وتتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي.

الحرة / وكالات - واشنطن