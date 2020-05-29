رابطة الدوري الإسباني تختبر بديلا للجمهور مع عودة المباريات

قالت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية في بيان الجمعة إن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين اشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن الرابطة تخطط لمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بضجيج افتراضي خلال المباريات لتعويض غياب الجماهير.

وأضاف البيان "وافق الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال إجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية.

سيتم استئناف المسابقة في الأسبوع الذي يبدأ 13 و14 يونيو بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 يونيو بين اشبيلية وريال بيتيس.

وستقام آخر جولة من المباريات (هذه المواعيد مؤقتة بناء على تطورات الوباء) في الأسبوع الذي يبدأ 18 و19 يوليو.

وسيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر خمس مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها بعد أن تسبب الوباء في تعليق معظم المنافسات الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي وذلك بعد عودة الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر.

ووفرت شركات البث والنقل التلفزيوني الألمانية ضجيجا افتراضيا للجماهير لمشاهديها لتعويض المدرجات الخالية وقال تيباس إن الدوري الإسباني يتطلع لاستخدام نفس التقنية.

وأبلغ مؤتمرا نظمته صحيفة ماركا الإسبانية الجمعة "سنجري الليلة اختبارات سمعية وبصرية حتى يتمكن المشاهدون من الإختيار بين خلفيتين واحدة بالصوت الطبيعي والثانية بضجيج افتراضي.

وأضاف "في الدوري الألماني طبقوا الضجيج الإفتراضي بنجاح كبير ونحاول توفير الخيار ذاته".

وأوضح "نرغب في توفير خيارين للمشاهدين. مباريات صامتة أو الضجيج الإفتراضي. الإختبارات التي أجريناها مثيرة للإهتمام ومدهشة للغاية لكننا سنوفر الخيارين للمشاهدين".

وقالت هيئة الرياضة إن الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري تعهدا بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية هذا الموسم رغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق ووصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات.

وأضاف البيان "نظرا للظروف الراهنة تتوجه هيئة الرياضة بالتهنئة لكل أعضاء المجموعة لتغليبهم روح الحوار والنوايا الحسنة التي أظهروها خلال الإجتماع في مقر الهيئة".

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو بينما حصل الدوري الإيطالي على الضوء الأخضر لاستئناف نشاطه في 20 يونيو وتم إلغاء الموسم في فرنسا الشهر الماضي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.