رياضة

رسميا.. تحديد موعد أول قمة بالدوري الإسباني بعد العودة

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
تتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد
تتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد

قالت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية الجمعة إن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو المقبل.

وأضافت في بيان أن الموسم سينتهي في 19 يوليو المقبل "تبعا لتطورات الوباء".

وعلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منافساتها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة "بإذن الله، سنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية" من إجراءات تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعرب عن أمله في انطلاق موسم 2020-2021 اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو. وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم.

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237906.

وفي حال تم استئناف الدوري الإسباني، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 مايو الجاري.

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 يونيو و20 منه على التوالي. أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وقبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد. وتتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رسميا.. تحديد موعد أول قمة بالدوري الإسباني بعد العودة

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دراسة تكشف أغلى النوادي الأوروبية لكرة القدم

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
يحل ماشنستر يونايتد وريال مدريد على رأس قائمة أغلى الأندية الأوروبية
يحل ماشنستر يونايتد وريال مدريد على رأس قائمة أغلى الأندية الأوروبية

أفادت دراسة أجرتها شركة "كاي بي أم جي" للمحاسبة ونشرت الخميس، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، لا يزالان يتصدران قائمة أكثر أندية كرة القدم قيمة في أوروبا.

ويتصدر النادي الملكي الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري الأبطال (13 مرة)، القائمة مع قيمة للشركة تقدر بـ3.5 مليارات يورو (3,88 مليارات دولار أميركي)، أمام يونايتد (3,342 مليارات يورو).

وتقدم القطب الثاني للكرة الإسبانية، برشلونة، إلى المركز الثالث في القائمة على حساب بايرن ميونيخ الألماني، مع قيمة تقدر بنحو 3,2 مليارات يورو.

وتأخذ "كاي بي أم جي" في الاعتبار عوامل عدة في احتساب قيمة الشركة، هي الربحية الحسابية، الشعبية، القدرات الرياضية، حقوق البث التلفزيوني، وملكية الملاعب.

وأشارت الشركة التي أعدت التقرير، إلى أن قيمة ريال زادت بنسبة ثمانية بالمئة خلال العام الماضي، أي ضعف النسبة المئوية للزيادة في قيمة يونايتد.

وتهيمن أندية البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا (إنكلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا وألمانيا) على القائمة، مع 27 من أصل 32. وتبرز إنكلترا مع الحصة الأكبر، مع تسعة أندية، ستة منها بين العشرة الأوائل.

وللمرة الأولى منذ إطلاق هذه الدراسة عام 2016، تخلو قائمة الأندية العشرة الأوائل من أي نادٍ إيطالي، مع تراجع بطل "سيري أ" في المواسم الثمانية الماضية، يوفنتوس، إلى المركز الحادي عشر.

أما القطب الثاني للكرة الإيطالية، ميلان، فكان الوحيد بين الأندية الـ32 الذي تراجعت قيمته بين عامي 2016 و2020.

كما أبرز التقرير التراجع الكبير في إيرادات الأندية جراء تعليق المنافسات لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ما يعنيه ذلك من توقف عائدات المباريات والبث التلفزيوني.

كما يأخذ التقرير في الاعتبار، تقريرا سابقا للشركة نفسها عن تأثير "كوفيد-19" على انخفاض القيمة السوقية للاعبين، بقيمة تقدر بين 6,6 و10 مليارات يورو.

لكن "كاي بي أم جي" اعتبرت أنه "من غير الممكن تحديد كمية هذه التأثيرات بطريقة موثوق بها".

وبدأت منافسات كرة القدم بالعودة تدريجيا في أوروبا، لاسيما في البطولات الكبرى، مع استئناف منافسات البوندسليغا الألمانية في 16 مايو، وتحديد مواعيد مبدئية لعودة منافسات إيطاليا وإنكلترا وإسبانيا في يونيو. في المقابل، كانت فرنسا الوحيدة بين كبار القارة التي أعلنت وضع حد لموسم 2019-2020 بشكل مبكر.

الحرة / وكالات - واشنطن