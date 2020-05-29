رسميا.. تحديد موعد أول قمة بالدوري الإسباني بعد العودة

قالت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية الجمعة إن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو المقبل.

وأضافت في بيان أن الموسم سينتهي في 19 يوليو المقبل "تبعا لتطورات الوباء".

وعلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منافساتها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة "بإذن الله، سنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية" من إجراءات تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعرب عن أمله في انطلاق موسم 2020-2021 اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو. وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم.

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237906.

وفي حال تم استئناف الدوري الإسباني، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 مايو الجاري.

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 يونيو و20 منه على التوالي. أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وقبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد. وتتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي.