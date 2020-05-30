رياضة

هذه خيارات دوري أبطال أوروبا لاستكمال الأدوار النهائية

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
مباراة واحدة في مدينة واحدة.. خيار جديد لدوري أبطال أوروبا
مباراة واحدة في مدينة واحدة.. خيار جديد لدوري أبطال أوروبا

قال خافير توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يخطط لاستكمال ما تبقى من بطولتيه للأندية في مدينة واحدة على أن تجري المواجهات بنظام المباراة الواحدة وليس مباراتين.

ولا يزال دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي متوقفا حاليًا عند الدور الـ 16، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ يخطط لاستضافة الجولات الثلاث التالية في مدينة واحدة لتفادي عدوى الفيروس التاجي المستجد.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإنهاء مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم بمباراة واحدة في نفس المدينة بداية من الدور ربع النهائي فصاعدًا.

وتم تعليق كلتا البطولتين وسط تفشي الفيروس التاجي، وتم تأجيل النهائيات في إسطنبول ودانسك في بولندا.

ومع ذلك، تخطط الهيئة المنظمة لكرة القدم الأوروبية لإنهاء المسابقات في أغسطس بعد انتهاء الموسم المحلية، ولاسيما الدوريات التي قررت معاودة المباريات تدريجيا على غرار، ألمانيا وبلجيكا وكذا إنكلترا لاحقا.

برزت عاصمة البرتغال لشبونة أو مدن في ألمانيا كمواقع محتملة لاستضافة جميع المباريات للمراحل التالية.

وأكد أنجل توريس رئيس خيتافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة استضافة جميع المباريات في مدينة واحدة، والتي ستشهد أيضًا مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على لقاء واحد بدلاً من المباراتين المعتادتين.

وقال توريس لمحطة كادينا كوب الإسبانية "فكرة الاتحاد الأوروبي هي لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ابتداء من ربع النهائي عبر مباراة واحدة في مكان واحد رغم أنه لم يتأكد شيء بعد".

وقال توريس لمحطة كادينا كوب الإسبانية "فكرة الاتحاد الأوروبي هي لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ابتداء من ربع النهائي عبر مباراة واحدة في مكان واحد رغم أنه لم يتأكد شيء بعد".

وعُلّقت منذ 23 مارس الفائت كل مباريات دوري الأبطال الى أجل غير مسمى، بعدما تسبب "كوفيد-19" بتعطيل غالبية البطولات الأوروبية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مباراة واحدة في مدينة واحدة.. خيار جديد لدوري أبطال أوروبا
رياضة

هذه خيارات دوري أبطال أوروبا لاستكمال الأدوار النهائية

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رياضة

"أشبه بتسلّق جبل كليمنجارو".. مدرب ليستر يروي معاناته مع كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
مدرب نادي ليستر سيتي براندن رودجرز يصف معاناته مع مرض كورونا
مدرب نادي ليستر سيتي براندن رودجرز يصف معاناته مع مرض كورونا

كشف مدرب ليستر سيتي الإنكليزي براندن رودجرز، الجمعة، أنه عانى من فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، مشبها مواجهته لمرض كوفيد-19 بـ"تسلّق جبل كليمنغارو".

وأصبح الأيرلندي الشمالي ثاني مدرب في "بريميرليغ" يعلن إصابته بالفيروس، بعد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في مارس.

وقال المدرب السابق لليفربول في تصريحات لإذاعة "بي بي سي ليستر" الجمعة "بالكاد كنت أقوى على المشي وذكرني بتسلق جبل كليمنجارو" عام 2011 لعمل خيري وعلى ارتفاع 5865 مترا في تنزانيا.

وأضاف "كلما صعدت أكثر، كلما عانيت للتأقلم وازدادت صعوبة التنفس".

تابع "كانت لدينا إجازة لأسبوع عندما كان يفترض أن نواجه واتفورد (14 مارس)، ثم بدأت أعاني في الأسبوع التالي".

وأضاف مدرب سلتيك الاسكتلندي السابق أن زوجته أصيبت أيضا بالفيروس.

وأوضح "لثلاثة أسابيع فقدت حاستَي الشم والذوق. لم تكن لدي أي قوة وبعدها بأسبوع شعرت زوجتي بالعوارض عينها. خضعنا للفحوص وتبيّنت إصابتنا بالفيروس".

وأكد رودجرز أنه شفي تماما من المرض وخضع لاختبارات سلبية متتالية.

وشرح "أتذكر المرّة الاولى التي حاولت فيها الركض (بعد إصابته)، كان من الصعب أن أركض عشر ياردات (9 أمتار).. فقدت الشهية وكان غريبا أن أتناول طعاما لست قادرا على تذوقه".

ووافقت الأندية الإنكليزية على موعد مبدئي لاستئناف الدوري في 17 يونيو، وذلك بعد تعليق المنافسات في مارس بسبب تفشي الفيروس. 

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في الترتيب بعد ليفربول المرشح فوق العادة لإحراز اللقب، ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.

الحرة / وكالات - واشنطن