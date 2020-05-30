هذه خيارات دوري أبطال أوروبا لاستكمال الأدوار النهائية

قال خافير توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يخطط لاستكمال ما تبقى من بطولتيه للأندية في مدينة واحدة على أن تجري المواجهات بنظام المباراة الواحدة وليس مباراتين.

ولا يزال دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي متوقفا حاليًا عند الدور الـ 16، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ يخطط لاستضافة الجولات الثلاث التالية في مدينة واحدة لتفادي عدوى الفيروس التاجي المستجد.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإنهاء مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم بمباراة واحدة في نفس المدينة بداية من الدور ربع النهائي فصاعدًا.

وتم تعليق كلتا البطولتين وسط تفشي الفيروس التاجي، وتم تأجيل النهائيات في إسطنبول ودانسك في بولندا.

ومع ذلك، تخطط الهيئة المنظمة لكرة القدم الأوروبية لإنهاء المسابقات في أغسطس بعد انتهاء الموسم المحلية، ولاسيما الدوريات التي قررت معاودة المباريات تدريجيا على غرار، ألمانيا وبلجيكا وكذا إنكلترا لاحقا.

برزت عاصمة البرتغال لشبونة أو مدن في ألمانيا كمواقع محتملة لاستضافة جميع المباريات للمراحل التالية.

وأكد أنجل توريس رئيس خيتافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة استضافة جميع المباريات في مدينة واحدة، والتي ستشهد أيضًا مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على لقاء واحد بدلاً من المباراتين المعتادتين.

وقال توريس لمحطة كادينا كوب الإسبانية "فكرة الاتحاد الأوروبي هي لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ابتداء من ربع النهائي عبر مباراة واحدة في مكان واحد رغم أنه لم يتأكد شيء بعد".

وقال توريس لمحطة كادينا كوب الإسبانية "فكرة الاتحاد الأوروبي هي لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ابتداء من ربع النهائي عبر مباراة واحدة في مكان واحد رغم أنه لم يتأكد شيء بعد".

وعُلّقت منذ 23 مارس الفائت كل مباريات دوري الأبطال الى أجل غير مسمى، بعدما تسبب "كوفيد-19" بتعطيل غالبية البطولات الأوروبية.