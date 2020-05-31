بقيمة 620 ألف دولار.. سرقة مقتنيات ثمينة من منزل رياض محرز في مانشستر

كشفت صحيفة ذا صن الإنكليزية عن تعرض النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، لعملية سطو على منزله، وسرقة أكثر من نصف مليون جنية إسترليني (618 مليون دولار).

وأكدت الصحيفة أن اللصوص كانوا قد تتبعوا رياض محرز حتى وصل إلى منزله في وسط مدينة مانشستر، ثم قاموا بالسطو عليه عندما كان في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فقد سرق اللصوص 3 ساعات بقيمة 305 ألف جنية إسترليني، إحداهم من ماركة "ريتشارد ميل" وتبلغ قيمتها نحو 230 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار) وهي شبيه بتلك التي تم سرقتها من منزل اللاعب الإنكليزي ديلي آلي لاعب توتنهام.

كما سرق اللصوص ساعتين من ماركتين مختلفتين من طراز "رولكس" بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني (93 ألف دولار)، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني نقداً (62 ألف دولار)، وأساور "كارتير" وقمصان كرة القدم نادرة بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (185 ألف دولار).

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على سرقة منزل ديلي آلي، عندما اقتحم اللصوص منزله وسرقوا 3 ساعات غالية الثمن.

وكان الجزائري رياض محرز انتقل للسيتي قبل عامين قادماً من فريق ليستر سيتي بعد أن فاز معه بلقب الدوري في موسم 2015 -2016، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخلال هذا الموسم، وبالرغم أنه لم يشارك كثيرا مع فريقه، إلا أنه أحرز 7 أهداف وشارك في صناعة 8 آخرين.

يذكر أن خلال الشهور الماضية، تعرض الكثير من نجوم كرة القدم خاصة في إنكلترا لعمليات سطو وسرقة للمنازل خاصة أثناء مشاركتهم في مباريات كرة القدم.