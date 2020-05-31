رياضة

بقيمة 620 ألف دولار.. سرقة مقتنيات ثمينة من منزل رياض محرز في مانشستر

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز
سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز

كشفت صحيفة ذا صن الإنكليزية عن تعرض النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، لعملية سطو على منزله، وسرقة أكثر من نصف مليون جنية إسترليني (618 مليون دولار).

وأكدت الصحيفة أن اللصوص كانوا قد تتبعوا رياض محرز حتى وصل إلى منزله في وسط مدينة مانشستر، ثم قاموا بالسطو عليه عندما كان في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فقد سرق اللصوص 3 ساعات بقيمة 305 ألف جنية إسترليني، إحداهم من ماركة "ريتشارد ميل" وتبلغ قيمتها نحو 230 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار) وهي شبيه بتلك التي تم سرقتها من منزل اللاعب الإنكليزي ديلي آلي لاعب توتنهام.

كما سرق اللصوص ساعتين من ماركتين مختلفتين من طراز "رولكس" بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني (93 ألف دولار)، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني نقداً (62 ألف دولار)، وأساور "كارتير" وقمصان كرة القدم نادرة بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (185 ألف دولار).

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على سرقة منزل ديلي آلي، عندما اقتحم اللصوص منزله وسرقوا 3 ساعات غالية الثمن.

وكان الجزائري رياض محرز انتقل للسيتي قبل عامين قادماً من فريق ليستر سيتي بعد أن فاز معه بلقب الدوري في موسم 2015 -2016، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخلال هذا الموسم، وبالرغم أنه لم يشارك كثيرا مع فريقه، إلا أنه أحرز 7 أهداف وشارك في صناعة 8 آخرين.

يذكر أن خلال الشهور الماضية، تعرض الكثير من نجوم كرة القدم خاصة في إنكلترا لعمليات سطو وسرقة للمنازل خاصة أثناء مشاركتهم في مباريات كرة القدم.

الحرة / ترجمات - دبي

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رياضة

مدرب برشلونة يخشى تأثير التبديلات الخمسة

فرانس برس
30 مايو 2020
تأمل رابطة الدوري في إنهاء الموسم في نهاية أسبوع 18-19 يوليو
تأمل رابطة الدوري في إنهاء الموسم في نهاية أسبوع 18-19 يوليو

حذر مدرب برشلونة كيكي سيتيين من الضرر الذي سيلحق بفريقه برشلونة، جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الشهر المقبل.

وأجاز الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ومجلس "إيفاب" المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعيا لتفادي إصابة اللاعبين بدنيا بعد توقفهم عن اللعب لفترة طويلة.

وستعود منافسات الليغا الإسبانية في 11 يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال سيتيين في حوار عبر الاتصال المرئي ليل الجمعة مع مدربين متدربين "التبديلات الخمسة ستضر بنا، لأننا نصنع فارقا كبيرا في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنيا".

وستنطلق منافسات الليغا بمباراة إشبيلية وريال بيتيس الأربعاء 11 يونيو، على أن تقام في نهاية الأسبوع مباريات المرحلة الثامنة والعشرين (من أصل 38). 

وتأمل رابطة الدوري في إنهاء الموسم في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، ما سيؤدي إلى تكثيف ضغط المباريات على الفرق العشرين. وبحسب التقارير، ستقام مباريات بشكل يومي بين موعد الإستئناف وحتى نهاية موسم 2019-2020، على أن يلعب كل فريق بمعدل مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

ورأى سيتيين أن هذا الضغط سيزيد من مخاوف تعرض اللاعبين للإصابات.

وأوضح "هذا عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة. الحرارة (المرتفعة) ستؤثر على الأداء والإصابات. نأمل في أن يتسبب الأمر بضرر أقل مما نخشاه".

وتابع "يمكن أن تسجل العديد من الإصابات كما يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة من دون اللعب. الحرارة، وخوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن أن يؤثر على اللاعبين".

 بداية من الصفر

وعاود اللاعبون في إسبانيا التمارين الفردية في مراكز الأندية في الرابع من مايو، وسمح لهم بعد نحو أسبوعين بتمارين جماعية في مجموعات صغيرة. والسبت، أعلنت رابطة الدوري أن الأندية ستتمكن من إاستئناف التمارين الجماعية اعتبارا من الإثنين الأول من يونيو.

وسيعني ذلك أن الفرق ستحظى بأقل من أسبوعين لخوض التمارين الكاملة، وهي فترة يراها المدربون قصيرة نسبيا لبلوغ اللاعبين كامل جاهزيتهم البدنية للعودة إلى المنافسات.

وأوضح سيتيين "كنا نرغب في الحصول على المزيد من الوقت للعمل مع المجموعة ككل، لكن علينا أن نقوم بذلك بشكل مكثف في نحو أسبوعين. لم نتمكن حتى من الجلوس معا في قاعة واحدة لمتابعة أشرطة الفيديو".

وستكون الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، إذ سبقتها ألمانيا إلى ذلك اعتبارا من 16 مايو. كما تعتزم إنكلترا وإيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعدين مبدئيين هما 17 و20 يونيو تواليا.

ورأى سيتيين أن كرة القدم في زمن "كوفيد-19"، بما يتطلبه ذلك من إقامة المباريات من دون جمهور، والقيود المفروضة على طريقة إحتفال اللاعبين أو جلوسهم إلى مقاعد البدلاء، "غريبة بعض الشيء".

وأوضح "كرة القدم الجديدة غريبة بعض الشيء... الإستئناف في ألمانيا أثار في نفسي العديد من الشكوك. ينقصها التنافس، الحُديَّا، لكن أحدا لا يحظى بأفضلية، جميعنا متساوون".

ويتصدر برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين، ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد.

وشدد سيتيين على أن برشلونة يضع نصب عينيه ضرورة الفوز في كل مباراة مقبلة، نظرا للمطاردة اللصيقة من ريال.

وأوضح "تتبقى لنا 11 مباراة وعلينا الفوز بها، ولدينا كل فرصة ممكنة لإحراز لقب الدوري"، معتبرا أن كل الفرق ستبدأ المنافسات "من الصفر"، ولا يمكن التنبؤ بمستواها بشكل مسبق.

وحذر لاعب خط وسط برشلونة التشيلي أرتورو فيدال في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي نشرت السبت، من أن الفريق سيخوض "11 مباراة نهائية، ونعرف أن الأمر سيكون صعبا".

فرانس برس