رياضة

"لن تكون كما كانت".. ميسي يعلق على حال كرة القدم في ظل كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
قبيل أيام من استئناف الدوري الإسباني، ميسي يعلق على وضع كرة القدم في ظل جائحة كورونا الفيروسية
قبيل أيام من استئناف الدوري الإسباني، ميسي يعلق على وضع كرة القدم في ظل جائحة كورونا الفيروسية

استبعد مهاجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أن تعود كرة القدم كما كانت قبل اندلاع جائحة كورونا الفيروسية، وقال في تصريحات صحفية إنه يشعر بحزن شديد للمآسي الكبيرة التي خلفتها الجائحة حول العالم.

وحتى الآن، تسببت الجائحة في مقتل ما لا يقل 370 ألف شخص حول العالم وإصابة أكثر من 6 ملايين. كما شلت الكثير من فعالياته، ومن بينها كرة القدم. 

وقال  ميسي في تصريحات لصحيفة El Pais الرياضية يوم الأحد، نقلتها صحيفة الصن البريطانية، إن كرة القدم "مثل الحياة بشكل عام، أعتقد أنها لن تكون أبدا كما كانت" قبل جائحة كورونا، وأضاف "يبقى لدى معظمنا شكوك حول ما سيكون عليه العالم بعد كل ما حدث".

وقال ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، إن جائحة كورونا فاجأت كثيرين، وتسببت في مآس كثيرة لهم، "أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء السلبية التي تسببت بها هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان أشخاص تكن لهم حبا كبيرا، ما يخلق إحباطا كبيرا بالنسبة لي".

يشار إلى أن إسبانيا تعد واحدة من أكثر البلدان تضررا من وباء كوفيد-19، حيث سجلت 27،125 حالة وفاة  من بين 286،308 حالة إصابة مؤكدة.

أما في الأرجنتين، موطن ميسي، فقد توفي 528 شخصا على الأقل، جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية القوية.

وقد تبرع مهاجم برشلونة بمئات الآلاف من أمواله لتلبية الاحتياجات الطبية في كلا البلدين.

وفي مسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في إسبانيا، تقرر استئناف لاليغا في 11 يونيو، مع عودة برشلونة إلى التدريبات بعد أربعة أيام.

ويخطط مسؤولو الدوري الإسباني لإقامة حفل تكريم لضحايا كوفيد-19 قبل المباراة الافتتاحية بالدوري.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رياضة

"لن تكون كما كانت".. ميسي يعلق على حال كرة القدم في ظل كورونا

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رياضة

بقيمة 620 ألف دولار.. سرقة مقتنيات ثمينة من منزل رياض محرز في مانشستر

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز
سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز

كشفت صحيفة ذا صن الإنكليزية عن تعرض النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، لعملية سطو على منزله، وسرقة أكثر من نصف مليون جنية إسترليني (618 مليون دولار) في أبريل الماضي.

وأكدت الصحيفة أن اللصوص كانوا قد تتبعوا رياض محرز حتى وصل إلى منزله في وسط مدينة مانشستر، ثم قاموا بالسطو عليه عندما كان في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فقد سرق اللصوص 3 ساعات بقيمة 305 ألف جنية إسترليني، إحداهم من ماركة "ريتشارد ميل" وتبلغ قيمتها نحو 230 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار) وهي شبيه بتلك التي تم سرقتها من منزل اللاعب الإنكليزي ديلي آلي لاعب توتنهام.

كما سرق اللصوص ساعتين من ماركتين مختلفتين من طراز "رولكس" بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني (93 ألف دولار)، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني نقداً (62 ألف دولار)، وأساور "كارتير" وقمصان كرة القدم نادرة بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (185 ألف دولار).

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على سرقة منزل ديلي آلي، عندما اقتحم اللصوص منزله وسرقوا 3 ساعات غالية الثمن.

وكان الجزائري رياض محرز انتقل للسيتي قبل عامين قادماً من فريق ليستر سيتي بعد أن فاز معه بلقب الدوري في موسم 2015 -2016، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخلال هذا الموسم، وبالرغم أنه لم يشارك كثيرا مع فريقه، إلا أنه أحرز 7 أهداف وشارك في صناعة 8 آخرين.

يذكر أن خلال الشهور الماضية، تعرض الكثير من نجوم كرة القدم خاصة في إنكلترا لعمليات سطو وسرقة للمنازل خاصة أثناء مشاركتهم في مباريات كرة القدم.

الحرة / ترجمات - دبي