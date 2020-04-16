"عناصر مناوئة لثورة الشعب".. القوات السودانية ترد على الاحتجاجات 

أعلنت القوات السودانية المسلحة، الخميس، أن المنطقة حول القيادة "منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها" مضيفة أن الطرق ستقفل حول مقر القيادة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة.

وأشارت القوات السودانية إلى إن "بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب" قد "استغلت.. الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها".

\وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها محتجون إلى محيط القيادة منذ أن فض مسلحون يرتدون الزي العسكري في يونيو 2019 اعتصاما أمامها يطالب بحكم مدني بعد عزل واحتجاز الرئيس السابق عمر البشير.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن "العشرات تجمعوا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قادمين من اتجاه الشرق وهم يحملون لافتات تطالب بإسقاط حكومة (عبدالله)حمدوك" الانتقالية.

وأضاف أنهم حملوا لافتات كتب عليها "لا لحكومة الجوع" و"جيش واحد شعب واحد" و"سقطت سقطت يا حمدوك".

وخرج المحتجون على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجل السودان 32 إصابة بفيروس كوفيد-19 وفرضت السلطات حظر تجوال جزئيا على أن يكون 24 ساعة اعتبارا من السبت.