إصابة وزير سوداني بفيروس كورونا

أصيب هاشم ابن عوف وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانية بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن مجلس الوزراء، الأحد.

وسجل السودان حتى السبت 592 إصابة بكورونا، بينها 36 وفاة.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان مساء الأحد "وضع المهندس هاشم ابن عوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية".

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

ويتركز معظم مرضى كوفيد-19 في العاصمة الخرطوم، حيث فرضت السلطات في وقت سابق حظر تجوال على مدار الساعة لمدة ثلاثة أسابيع، لإبطاء انتشار الفيروس.

وعلى غرار وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، كان وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين قد أعلن وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بالمرض.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في السودان من التدهور بسبب عقود من الحرب والعقوبات.

ولا تزال الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة، تعاني من تبعات انتفاضة العام الماضي التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.