السودان

إصابة وزير سوداني بفيروس كورونا

فرانس برس
04 مايو 2020
إصابة وزير اتحادي في السودان بفيروس كورونا المستجد
إصابة وزير اتحادي في السودان بفيروس كورونا المستجد

أصيب هاشم ابن عوف وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانية بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن مجلس الوزراء، الأحد.

وسجل السودان حتى السبت 592 إصابة بكورونا، بينها 36 وفاة.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان مساء الأحد "وضع المهندس هاشم ابن عوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية".

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

ويتركز معظم مرضى كوفيد-19 في العاصمة الخرطوم، حيث فرضت السلطات في وقت سابق حظر تجوال على مدار الساعة لمدة ثلاثة أسابيع، لإبطاء انتشار الفيروس.

وعلى غرار وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، كان وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين قد أعلن وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بالمرض.

 ويعاني نظام الرعاية الصحية في السودان من التدهور بسبب عقود من الحرب والعقوبات. 

 ولا تزال الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة، تعاني من تبعات انتفاضة العام الماضي التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.

فرانس برس

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السودان

السودان يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.. وخبراء: القضاء على الممارسة يتطلب المزيد

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
المرأة السودانية شاركت بقوة في الاحتجاجات التي أطاحت نظام البشيروالمظاهرات المطالبة لسلطة مدنية
المرأة السودانية شاركت بقوة في الاحتجاجات التي أطاحت نظام البشيروالمظاهرات المطالبة لسلطة مدنية

قرر السودان قبل أيام، تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في خطوة تعد تاريخية، في بلد تقول الأمم المتحدة إن تسعا من بين كل عشر بنات بين 15 و49 عاما يتعرضن له.

لكن ناشطين وخبراء، وإن رحبوا بالقرار، إلا أنهم يقولون إن من الصعب اجتثاث ما يسمى "ختان الإناث" من السودان، لأنه متجذر في ثقافة البلد.

وبحسب القانون الذي أقر في 22 أبريل، ستتم إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي للبلاد، وذكرت وسائل إعلام أنه بموجب التعديل قد يواجه المخالفون، سواء من داخل المؤسسة الطبية أو خارجها، عقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام. 

ويعد السودان، وفق الأمم المتحدة، أحد البلدان التي تنتشر فيها الممارسة التي يحظرها القانون الدولي باعتبارها جريمة لما فيها من تسبب بالأذى الجسدي للفتيات والنساء وانتهاك لكرامتهن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن عمليات تشويه الجهاز التناسلي للإناث تشمل "جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج".

وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الممارسة لا تعود بأي منافع صحية على ضحاياها، بل قد تتسبب في وقوع نزيف حاد ومشاكل عند التبول، وتؤدي لاحقا إلى ظهور كيسات وحالات عدوى، والإصابة بالعقم، وبمضاعفات عند الولادة، ووفاة المواليد.

وبما أن الممارسة تعد جزءا مهما من الثقافة السودانية، فإن الخبراء والناشطين يرون أن القانون لا يكفي للقضاء على الظاهرة بشكل نهائي. 

ووصفت الصحفية في هيئة الإذاعة البريطانية إنصاف عباس، التجريم، بأنه "يوم مهم" بالنسبة للمرأة السودانية، لكنها قالت "إن الكثيرين يتعاملون معه بحذر خشية أن يتم القيام بالممارسة في السر".

وتابعت "على الرغم من أنني أعلم مدى انتشار الممارسة في السودان، إلا أن الحديث عنها من المحرمات أيضا".

وأردفت "لم أتحدث أبدا مع قريباتي من الإناث عن تشويه الأعضاء التناسلية، ولا أعرف أيا منهن خضعن له. ربما يتغير ذلك مع هذا النبأ. آمل أن يهز المحرمات وأن يؤدي إلى حديث المزيد من النساء والبنات في السودان عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

منظمة مساواة الآن، رحبت هى الأخرى بالتحرك السوداني، وقالت مديرة مكتب إفريقيا، فايزة جمال، لـشبكة CBS نيوز إن "السودان لديه واحد من أعلى معدلات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية على مستوى العالم"، مضيفة أن منظمتها ترحب بالالتزام السياسي من الحكومة بحماية الحقوق الصحية والاجتماعية للنساء والبنات من خلال تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وتابعت في رسالة إلكترونية "نتطلع لرؤية الدولة تضع كلماتها محل التنفيذ، من خلال ضمان تطبيق فعال للقانون".

ممثل يونيسف في السودان، عبد الله فاضل، قال إن "التخلي عن هذه الممارسة لا يقتصر على الإصلاح القانوني أو على التقنين والتجريم، بل إن هناك حاجة إلى العمل الجاد مع المجتمعات المحلية للمساعدة في تطبيق هذا القانون".

وشدد على الحاجة "إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بين المجموعات المختلفة، بما فيها القابلات، ومقدمو الخدمات الصحية، والآباء والأمهات، والشباب".

وكان تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة غير قانونية في عدد من ولايات البلاد، لكن الحظر غالبا ما كان يتم تجاهله. 

وبحسب المحلل السوداني في هيئة الإذاعة البريطانية، محمد هاشم، فإنه كانت هناك محاولات سابقة لحظر الممارسة في عموم البلاد، لكن البرلمان في عهد عمر البشير رفض توصيات في هذا الإطار. 

ولعبت المرأة دورا رائدا في المظاهرات التي أطاحت البشير في ربيع 2019، وصرخت مطالبة بوضع حد لأشكال التمييز الذي كرسه ضدها النظام المخلوع، بما في ذلك مجرد ارتداء سروال.

وفي نوفمبر الماضي، ألغى النظام الجديد قانونا يتحكم في لباس وتصرف المرأة في الأماكن العامة.

تجدر الإشارة إلى أن زعماء العالم تعهدوا بالقضاء نهائيا على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن