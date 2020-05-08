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السودان.. مصادرة عقارات وممتلكات من أسرة البشير

رويترز
08 مايو 2020
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية

قالت لجنة سودانية لمكافحة الفساد يوم الخميس إنها ستصادر عددا من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.

وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق.

ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

وبشكل منفصل، حلت اللجنة أيضا مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.

واللجنة مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.

رويترز

تكنولوجيا

فيسبوك تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.

قال شركة فيسبوك إنها ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020، وأن الشركة لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها قبل السادس من يوليو، بحسب ما أكد متحدث باسم فيسبوك لموقع "ذي فيرج" التقني.

وأوضحت الشركة إن عوامل مختلفة ساهمت باتخاذها هذا القرار، بما فيها المعلومات الواردة من المؤسسات الصحية، كمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة "جونز هوبكنز"، إضافة إلى التعليمات الحكومية.

وبدأت ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر فيسبوك الرئيسي، بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تدريجيا، ضمن خطة على عدة مراحل أعلن عنها حاكم الولاية.

ويعمل موظفو فيسبوك من منازلهم منذ شهر مارس الماضي.

وقالت الشركة إنها ستواصل الدفع للعاملين بنظام الساعة، والذين قد لا يتمكنون من العمل نظرا لتقليص الوظائف أو إغلاق المكاتب، أو لأسباب مرضية.

وكان مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لفيسبوك، قد أعلن الشهر الماضي عن إلغاء فيسبوك لمناسبات تتطلب الحضور الجسدي لأكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021.

وقد يشكل طلب فيسلوك من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام نموذجا تتبعه شركات تعمل في المجال التقني والتواصل الاجتماعي.

وكانت فيسبوك من أوائل الشركات التي طالبت موظفيها بالعمل من منازلهم منذ بداية احتدام أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي طبقته شركات كثيرة لاحقا حول العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن