السودان

التضخم يقفز إلى 99% في السودان

فرانس برس
16 مايو 2020
يعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي
يعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99 بالمئة في أبريل مقابل 82 بالمئة  في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن "معدل التغيير السنوي (التضخم)  سجل في أبريل 98,81 بالمئة مقارنة ب81,64 في المئة في مارس بارتفاع قدره 17,17 في المئة".

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد إقتصاد البلاد إرتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الإحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ما يعرقل تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

فرانس برس

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السودان

بعد مقتل 30 شخصا.. دقلو يتهم "طرفا ثالثا" بتأجيج الصراعات في دارفور

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
تسبب الصراع في دارفور بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين
تسبب الصراع في دارفور بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين

اتهم قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو "طرفا ثالثا" لم يسمه "بتأجيج الصراع الأخير بولاية جنوب دارفور في جنوب غرب البلاد وإشعال نار الفتنة القبلية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة السودان للأنباء .

وجاءت تصريحات دقلو بعد إعلان الحكومة مقتل 30 شخصا في اشتباكات اندلعت بين قبيلتي الفلاتة (أفريقية) والرزيقات (عربية) في ولاية جنوب دارفور الأربعاء.

وأشار دقلو في اجتماعه بوفد للقبيلتين، الجمعة، أن "الطرف الثالث" قد "أجج الصراع بين القبيلتين لأهداف سياسية"، مضيفا أن المشكلة "تم تأجيجها من خلال إطلاق شائعات وأكاذيب تتعلق بسرقة طرف لمواش من طرف آخر".

وأكد المسؤول نشر قوات من الدعم السريع في المنطقة لاسترداد الأموال المنهوبة. وتابع "لابد من إنهاء الأزمة والقبض على المجرمين ومحاسبتهم بالقانون".

وأعلن أنه سيتم بدء جمع السلاح من كل الأطراف بالمنطقة.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد تعهد عقب الاشتباكات "بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

ويشهد إقليم دارفور صراعات منذ 2003 حين حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضدّ حكومة الخرطوم، متهمة إياها بتهميش المنطقة اقتصاديا وسياسياً.

ورداً على ذلك، جنّدت حكومة الرئيس السابق عمر البشير ميليشيات عربية تتّهمها منظمات حقوقية بارتكاب جرائم أثناء النزاع، ما أفضى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من معاونيه وزعيم قبلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا للأمم المتّحدة، تسبّب هذا النزاع بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وتسعى الحكومة الحالية لوضع حد للصراعات العرقية المتعدّدة التي عانى منها السودان. وفي فبراير الماضي، وافقت السلطات الانتقالية على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في مارس إنه وإن كان نشاط المتمردين المسلحين قد تراجع في دارفور، إلا أن حل التوتّرات القبلية في الإقليم هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من أعمال العنف.

الحرة / وكالات - واشنطن