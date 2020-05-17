السودان

كسرا حظر التجول المفروض بسبب كورونا.. جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم

فرانس برس
17 مايو 2020
جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم كسرا حظر التجول
جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم كسرا حظر التجول

أعلنت القوات المسلحة السودانية الأحد أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا في الخرطوم.

وتفرض السلطات السودانية منذ 16 أبريل الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.

وأضاف البيان "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى وقد فارقا الحياة.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت في "تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز" في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم.

وسجلت السودان منذ منتصف مارس حتى السبت 2289 اصابة بفيروس كورونا بينها 97 وفاة.

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفرد الذي تم توقيفه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التقيد بتوجيهات الجهات الامنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال".

فرانس برس

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السودان

التضخم يقفز إلى 99% في السودان

فرانس برس
16 مايو 2020
يعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي
يعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99 بالمئة في أبريل مقابل 82 بالمئة  في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن "معدل التغيير السنوي (التضخم)  سجل في أبريل 98,81 بالمئة مقارنة ب81,64 في المئة في مارس بارتفاع قدره 17,17 في المئة".

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد إقتصاد البلاد إرتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الإحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ما يعرقل تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

فرانس برس