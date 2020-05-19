السودان يعلق على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفعه تعويضات

علقت الحكومة السودانية، مساء الاثنين، على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفع السودان تعويضات عقابية لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في أغسطس عام 1998.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين، إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وقتل في الهجمات، التي نفذها تنظيم القاعدة، المئات بينهم 12 أميركيا، وأصيب آلاف آخرون.

وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، يتهمونه في بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات، لكن معظهم ليسوا أميركيين بل كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

ويتعلق حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر الاثنين بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، والتي بلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.

لكن حكم الاثنين نظر فقط في التعويضات العقابية والبالغ قدرها 4.3 مليون دولار، وهو قابل للاستئناف.

وقالت الحكومة السودانية إن المحكمة العليا الأميركية "أعادت فرض تعويضات عقابية عليها بمبلغ 826 مليون دولار، لكنها امتنعت عن التقرير بشأن صحة بقية التعويضات العقابية والبالغة 3.5 مليار دولار، لأنها فرضت بناء على القانون الولائي وليس الفدرالي".

واستطردت في البيان "لذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين"، بحسب البيان.

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت إن "حكم اليوم يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

وصوت لصالح القرار الأميركي ثمانية من قضاة المحكمة العليا التسعة، فيما لم يشارك القاضي بريت كافانا في القضية.

وأكدت الحكومة السودانية في البيان أنها "إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدي التركات الثقيلة للنظام المباد".

وعبرت حكومة السودان "عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجددا ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى" حسب البيان.

وتتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدعم الإرهاب، ولهذا السبب لا يزال السودان مشمولا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية بقيادة عبد الله حمدوك جهودا حثيثة لإنجاز ذلك، من بينها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في اليمن في عام 2000.



