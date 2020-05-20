السودان

تفجير السفارتين... واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
وول ستريت جورنال تقول إن واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام
وول ستريت جورنال تقول إن واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام

تقترب الإدارة الأميركية من التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن المزاعم المتعلقة بضلوعه في التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998، الأمر الذي يمهد الطريق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الأميركية الراعية للإرهاب.

ونقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، يوم الثلاثاء، "بعد مفاوضات مكثفة، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان حول معالم اتفاق ثنائي مستقبلي" بشأن تلك التفجيرات.

وتأتي هذه التطورات غداة قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بأن يدفع  السودان تعويضات عقابية لضحايا تلك الهجمات، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم 12 أميركيا، وإصابة آلاف آخرين.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين،  إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية  مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت إن "حكم المحكمة الأميركية  يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة  التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

والمساعي الجارية هي جزء من جهود الإدارة الأميركية لدعم الحكومة الانتقالية  في السودان، بعدما أطاحت انتفاضة شعبية اندلعت العام الماضي بسبب الغلاء، بالرئيس عمر البشير، الديكتاتور العسكري الذي استولى على السلطة عام 1989. 

وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي نفذها أيضا تنظيم القاعدة عام 2000 في حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كول في ميناء عدن اليمني.

وقال مصدر بالكونغرس الأميركي إن ضحايا تفجيرات سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام، سوف يتلقون أكثر من 300 مليون دولار.

وتتهم واشنطن النظام السوداني السابق بدعم تلك التفجيرات. وبسبب ذلك فالسودان موضوع في قائمة الدول الراعية للأرهاب منذ التسعينات.

وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية بقيادة عبد الله حمدوك جهودا حثيثة لإنجاز ذلك، من بينها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في اليمن في عام 2000.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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This picture taken on March 13 ,2020 shows the exteriors of Stockholm's Nasdaq stock exchange. (Photo by Jonathan NACKSTRAND /…
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أميركا

بعد قرار المحكمة العليا بشأن السودان.. الخارجية الأميركية: التقاضي سيستمر

ميشال غندور - واشنطن
19 مايو 2020
تسبب الاعتداءان الإرهابيان عام 1998 بمقتل وإصابة مئات الأبرياء
تسبب الاعتداءان الإرهابيان عام 1998 بمقتل وإصابة مئات الأبرياء

تعليقاً على قرار المحكمة العليا الأميركية، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للحرة "أخذنا علماً بقرار المحكمة ونقر بأن التقاضي المتعلق بهذه المطالبات سيستمر".

وأضاف المسؤول "ما زلنا ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بهذه التفجيرات".

وكانت المحكمة العليا الأميركية أعادت بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.

وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين،  إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية  مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت، مساء الاثنين، إن "حكم اليوم  يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة  التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

 

ميشال غندور - واشنطن