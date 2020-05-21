السودان

تفجير السفارتين.. مسؤول أميركي يؤكد التوصل لتفاهم "مشروط" مع السودان

ميشال غندور - واشنطن
21 مايو 2020
هجوم إرهابي استهدف السفارة الأميركية في كينيا عام 1998.
هجوم إرهابي استهدف السفارة الأميركية في كينيا عام 1998.

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج، التوصل إلى تفاهم مع السودان بشأن معالم اتفاقية المطالبات الثنائية المستقبلية المتعلقة بضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. 

وقال ناج، في مؤتمر عبر الهاتف ورداً على سؤال للحرة، "أستطيع أن أؤكد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان، وكلماتي هنا منتقاة، حول معالم اتفاقية المطالبات في المستقبل". 

وأضاف أن "الاتفاق النهائي سيعكس موافقة السودان على الدفع وسيشمل دفع تعويضات لأهالي الضحايا غير الأميركيين الذين قتلوا وأصيبوا بجروح في تفجيرات السفارة الأميركية". 

وأوضح أن هذه المسألة شكلت أولوية كبرى للحكومة الأميركية، حيث "أن هؤلاء المدنيين كانوا موظفين ومتعاقدين مع السفارتين الأميركيتين". 

وتفادى المسؤول الأميركي الدخول في تفاصيل إضافية لأنه، وكما قال، "لست محامياً أو خبيراً قانونياً ولأننا لا نريد الدخول في التفاصيل والفوارق في هذه المرحلة".

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أعادت المحكمة العليا الأميركية بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في عام 1998.

وحول المبالغ التي سيدفعها السودان، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية إن "هذه التفاصيل يتم العمل عليها حالياً وستكون جزءاً من الاتفاق العام". 

واستطرد قائلا "لقد ناقشنا أرقاما بالطبع مع الأطراف المعنية، ولكن لا يمكننا الكشف للعامة عن هذه الأرقام بعد". 

ورداً على سؤال آخر للحرة حول الخطوات المقبلة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا بضرورة أن يتحمل السودان مسؤولية دفع تعويضات للضحايا الأميركيين، قال ناج "أخذنا علماً بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي صدر في 18 مايو الحالي ونقر كذلك بأن الدعاوى المتعلقة بهذه المطالبات ستستمر". 

وأضاف "سنبقى ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بتفجيرات السفارة الأميركية في شرق أفريقيا".

وحول موعد رفع السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، قال ناج للحرة "أتمنى الإجابة على هذا السؤال لأن نزع أي دولة عن لائحة الإرهاب لن يكون بكبسة زر. إنها عملية تشمل عدة فروع في الحكومة الأميركية. كنت أتمنى أن أعطيك جواباً نهائياً ولكن لسوء الحظ لا أستطيع".

وكانت المحكمة العليا الأميركية أقرت، بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين الماضي، أن على السودان دفع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظهم ليسوا مواطنين أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

وبشأن إرسال السودان مقاتلين سودانين إلى ليبيا للمشاركة في القتال هناك إلى جانب قوات حفتر، قال ناج "ناقشنا هذا الأمر مع المسؤولين في الحكومة السودانية، وقالوا لنا أنه ليس هناك سودانين رسميين وبأي صفة في ليبيا". 

وختم مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية قائلا "سنستمر في النظر في هذه المسألة وسنواصل مناقشاتنا في هذه القضية".

ميشال غندور - واشنطن

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السودان

تفجير السفارتين... واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
وول ستريت جورنال تقول إن واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام
وول ستريت جورنال تقول إن واشنطن والخرطوم "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام

تقترب الإدارة الأميركية من التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن المزاعم المتعلقة بضلوعه في التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998، الأمر الذي يمهد الطريق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الأميركية الراعية للإرهاب.

ونقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، يوم الثلاثاء، "بعد مفاوضات مكثفة، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان حول معالم اتفاق ثنائي مستقبلي" بشأن تلك التفجيرات.

وتأتي هذه التطورات غداة قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بأن يدفع  السودان تعويضات عقابية لضحايا تلك الهجمات، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم 12 أميركيا، وإصابة آلاف آخرين.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين،  إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية  مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت إن "حكم المحكمة الأميركية  يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة  التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

والمساعي الجارية هي جزء من جهود الإدارة الأميركية لدعم الحكومة الانتقالية  في السودان، بعدما أطاحت انتفاضة شعبية اندلعت العام الماضي بسبب الغلاء، بالرئيس عمر البشير، الديكتاتور العسكري الذي استولى على السلطة عام 1989. 

وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي نفذها أيضا تنظيم القاعدة عام 2000 في حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كول في ميناء عدن اليمني.

وقال مصدر بالكونغرس الأميركي إن ضحايا تفجيرات سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام، سوف يتلقون أكثر من 300 مليون دولار.

وتتهم واشنطن النظام السوداني السابق بدعم تلك التفجيرات. وبسبب ذلك فالسودان موضوع في قائمة الدول الراعية للأرهاب منذ التسعينات.

وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية بقيادة عبد الله حمدوك جهودا حثيثة لإنجاز ذلك، من بينها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في اليمن في عام 2000.

الحرة / ترجمات - واشنطن