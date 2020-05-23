السودان

السودان يستعيد "4 مليارات دولار" من البشير ومعاونيه

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السودان مصادرة أصول قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

وقال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع لوكالة "بلومبرغ" الأميركية إن "تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار". 

وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد وحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق البشر في 2009 و2010 في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور السوداني.

 وعزل الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عربي ودولي

المغرب والسودان وعمان تتحرى هلال عيد الفطر.. والفلك يحسم الأمر

الحرة - واشنطن
التحديث 23 مايو 2020
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر

أعلنت المغرب والسودان وعمان تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام مساء السبت، في وقت أعلنت فيه أغلب الدول العربية والإسلامية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

ووفقا لنتائج تحري الهلال فإن أول أيام عيد الفطر في تلك الدول سيكون إما يوم الأحد أو الاثنين إن لم يتم رصد الهلال مساء السبت.

وأعلمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة في المغرب القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شـوال ستكون يوم السبت، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

ويعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في السودان السبت جلسة لتحري رؤية هلال شوال.

ودعا الأمين العام للمجمع عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان لتحري هلال شوال "تقربًا إلى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤيته."

أما في سلطنة عمان، فقد دعت بدورها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام وذلك مساء السبت.

وحسم مركز الفلك الدولي أمر رؤية الهلال يوم السبت، فقال إن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا. 

يذكر أن كلا من المغرب والسودان وسلطنة عمان بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل في حين بدأ الجمعة 24 أبريل في أغلب الدول الإسلامية والعربية.

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن والكويت وفلسطين وسوريا والوقف السني في العراق أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

الحرة - واشنطن