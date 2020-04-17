سوريا

"ضعيف ولا يتحكم بالوضع".. هجوم روسي على الأسد وحكومته

17 أبريل 2020
المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب
المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب

شنت وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية هجوماً لاذعاً على النظام السوري، ووصفت رئيسه بشار الأسد بأنه ضعيف ولا يتحكم في الوضع في البلاد فيما مسؤولوه يعيثون فسادا.

الوكالة، التي يملكها الملياردير يفغيني بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين والمعروف باسم "طباخ الكرملين"، قالت إن الفساد الذي يستشري في الحكومة السورية يعيق التعاون بين موسكو ودمشق.

ويشير التقرير إلى زيادة النظام السوري ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن السوريين، وتبريره ذلك بأن حقلي حيان والشاعر توقفا عن العمل بسبب سيطرة الإرهابيين على مدينة السخنة قرب حقول الغاز.

ووصف التقرير هذه الادعاءات بالكاذبة بناءا على معلومات من مصادر من سوريا.

ونقلت الوكالة أن إغلاق شركات إنتاج الغاز يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الذي ساعدت روسيا في استعادته.

ورفعت الحكومة السورية سعر الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، ووصلت تكلفته في"السوق السوداء" حتى 15 ألف ليرة. 

وأرجعت الوكالة سبب زيادة الرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي المتدهور إلى الفساد في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس.

 وقالت، بناء على معطيات نسبتها لصحافيين، إن الأسد لا يتحكم بالوضع في البلاد وأن المسؤولين يسيطرون ويسرقون عائدات استخراج النفط والغاز.

ونقل التقرير عن رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل قوله إن الفساد مشكلة كبيرة في سوريا، لا يستطيع الأسد التعامل معها.  

وقبل الحرب الأهلية، وقعت سوريا اتفاقيات إمداد بالكهرباء مع الأردن وتركيا ولبنان والعراق، لكن تنفيذها حتى عام 2019 كان مستحيلاً. لذا، أعاد خميس التفاوض على العقود مع هذه البلدان لمصلحته الخاصة.

وأوضحت الوكالة أنه رغم عدم وجود علاقات رسمية بين سوريا وتركيا بسبب دعم رجب طيب إردوغان للمسلحين في إدلب. لكن هذا لا يمنع خميس من بيع النفط السوري إلى أنقرة. 

ومن أجل دعم الاقتصاد السوري، تبيع إيران "الذهب الأسود" إلى دمشق، ولكن جزءاً منه فقط يصل إلى المستهلك، وتشتري شركات نجل إردوغان نجم الدين بلال الباقي.

ويخلص التقرير إلى أن أنشطة رئيس وزراء سوريا تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلد. ولا يمكن للشركات الروسية المشاركة في ترميمه أن تعمل بشكل طبيعي بسبب الفساد في الحكومة. 

وتضيف "غير أن هذا يبدو أنه لا يعني المسؤولين السوريين، إذ  يواصلون نقل أموال "النفط" إلى الغرب، الذي "يخنق" سوريا بعقوباته. وفي ظل هذا، يفقد بشار الأسد مكانته، لأنه غير قادر على السيطرة على الوضع.

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سوريا

"الدمى هي الحل".. طرق مبتكرة لتوعية أطفال النازحين في سوريا من خطر "كورونا"

16 أبريل 2020
بدأ ألوف النازحين السوريين في الأيام الأخيرة مغادرة المخيمات القريبة من الحدود التركية
بدأ ألوف النازحين السوريين في الأيام الأخيرة مغادرة المخيمات القريبة من الحدود التركية

بينما يقفون في وسط أطواق ملوّنة، خاصة بتمارين "الهولا هوب"، على مسافات متباعدة تأكيدا للتباعد الاجتماعي، يرحب أطفال صغار في مخيم للنازحين بسوريا، التي تمزقها الحرب، بحماس بعرض دُمى أُقيم لتعليمهم ما يلزم عن فيروس كورونا المستجد.

وزار متطوعون مخيما للنازحين السوريين في قرية معرة مصرين، بهدف تعليم الأطفال بطريقة خاصة، كيفية انتشار فيروس كورونا وكيفية منع الإصابة به.

وسيلة توعوية عمد إليها ناشطون للتعريف بمخاطر الوباء

تضمنت الأنشطة، التي قدمها المتطوعون، عرضا لمسرح العرائس والرسم على الخيام مع التركيز على قواعد التباعد الاجتماعي والطريقة الصحيحة التي يغسل بها الأطفال أيديهم، وحصل الأطفال على قطع صابون ومعقمات ومناشف من الزوار.

وقال المتطوع سمير جوهري، لـ"رويترز" :"لقد حاولنا نشر الوعي للفئة الأكثر ضعفا، وهي الأطفال، من خلال رسم جدارية على أحد الخيام الموجودة بالمخيم ومسرح عرائس لخّص الكارثة اللي موجودة بالعالم في ثلاث دقائق".

شملت العملية أكبر مخميات الأطفال النازحين شمال سوريا

وقالت الطفلة رغد (١١ عاما)، وهي نازحة مع عائلتها من قرية الخوين بريف المعرة "حكوا لنا على الكورونا وأعطونا مُعقم ومحارم وصابون للكورونا... علمونا عن الكورونا كيف بييجي على البشر، وماتوا كتير بسبب الكورونا".

وشمال غرب سوريا هو الجزء الأخير من البلاد الذي يخضع لسيطرة مسلحي المعارضة الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ويؤوي أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، معظمهم من النازحين من مناطق أخرى داخل سوريا بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت قبل تسع سنوات.

متطوعون في المخيم

 وبدأ ألوف النازحين السوريين في الأيام الأخيرة مغادرة المخيمات القريبة من الحدود التركية، بعضهم مدفوعا بالخوف من تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد، مفضلين العودة إلى إدلب بعد أن سادها الهدوء منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وبينما لم تُرصد حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة فإن العاملين في المجال الطبي يخشون من أن حدوث تفش محتمل للمرض سوف يتسبب في خسائر بشرية فادحة بين السكان .