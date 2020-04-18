سوريا

فيديو.. لحظة انفجار سيارة تقل "قياديا في حزب الله" قرب الحدود السورية

18 أبريل 2020
لحظة انفجار سيارة يعتقد أنها كانت تقل قياديا في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية
لحظة انفجار سيارة يعتقد أنها كانت تقل قياديا في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية

أظهر مقطع فيديو نشر هذا الأسبوع لحظة استهداف سيارة دفع رباعي يعتقد أن أحد قادة حزب الله اللبناني خرج منها قبل لحظات من انفجارها قرب الحدود السورية اللبنانية.

وفي الفيديو الذي تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد ركاب السيارة وهم يفرون، وبعد لحظات تنفجر السيارة مخلفة كتلة ضخمة من الينران.

وقال موقع "المرصد نيوز" إن الحادث وقع في منطقة معبر جديدة يابوس التي تفصل بين غرب سوريا وشرق لبنان.

ووفقا للموقع لم يصب أحد بأذى أثناء الهجوم، فيما أشار إلى وسائل الإعلام الحكومية السورية أقرت بحصول الضربة واتهمت إسرائيل بتنفيذها.

ولم يعلق حزب الله بعد على الحادث، فيما لم يتم التأكد بعد من هوية الأشخاص الذين كانوا يستقلون السيارة.

اقرأ أيضا

باتت تركيا قريبة من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي
تركيا

قفزة كبيرة بالإصابات.. تركيا تصبح أكبر بؤرة كورونا في الشرق الأوسط

تذكر الساعة مستخدمها بغسل يديه خلال مدة يمكن ضبطها.
تكنولوجيا

ميزة جديدة في ساعة سامسونغ للتذكير بغسل الأيدي

باتت غرف الطوارئ أكثر هدوءًا
أزمة كورونا

"عداد وفيات لا يراه أحد".. خافوا من كورونا فماتوا بغيره

لحظة انفجار سيارة يعتقد أنها كانت تقل قياديا في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية
سوريا

فيديو.. لحظة انفجار سيارة تقل "قياديا في حزب الله" قرب الحدود السورية

يأتي موعد إطلاق المهمة الفضائية في وقت عصيب لا يزال العالم يكافح فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.
أميركا

رغم كورونا.. رحلة أميركية تاريخية إلى الفضاء قريبا

واشنطن بوست تكشف عن مشكلة حدثت في الوكالة الصحية الأميركية
أميركا

صحيفة أميركية تكشف سبب تأخر توزيع أجهزة فحص كورونا

تقلصت حركة السفر من الجهتين مع استمرار الإغلاق
عربي ودولي

استمرار إغلاق الحدود الأميركية الكندية

اقرأ أيضا

باتت تركيا قريبة من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي
تركيا

قفزة كبيرة بالإصابات.. تركيا تصبح أكبر بؤرة كورونا في الشرق الأوسط

تذكر الساعة مستخدمها بغسل يديه خلال مدة يمكن ضبطها.
تكنولوجيا

ميزة جديدة في ساعة سامسونغ للتذكير بغسل الأيدي

باتت غرف الطوارئ أكثر هدوءًا
أزمة كورونا

"عداد وفيات لا يراه أحد".. خافوا من كورونا فماتوا بغيره

لحظة انفجار سيارة يعتقد أنها كانت تقل قياديا في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية
سوريا

فيديو.. لحظة انفجار سيارة تقل "قياديا في حزب الله" قرب الحدود السورية

يأتي موعد إطلاق المهمة الفضائية في وقت عصيب لا يزال العالم يكافح فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.
أميركا

رغم كورونا.. رحلة أميركية تاريخية إلى الفضاء قريبا

واشنطن بوست تكشف عن مشكلة حدثت في الوكالة الصحية الأميركية
أميركا

صحيفة أميركية تكشف سبب تأخر توزيع أجهزة فحص كورونا

تقلصت حركة السفر من الجهتين مع استمرار الإغلاق
عربي ودولي

استمرار إغلاق الحدود الأميركية الكندية

سوريا

"ضعيف ولا يتحكم بالوضع".. هجوم روسي على الأسد وحكومته

17 أبريل 2020
المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب
المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب

شنت وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية هجوماً لاذعاً على النظام السوري، ووصفت رئيسه بشار الأسد بأنه ضعيف ولا يتحكم في الوضع في البلاد فيما مسؤولوه يعيثون فسادا.

الوكالة، التي يملكها الملياردير يفغيني بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين والمعروف باسم "طباخ الكرملين"، قالت إن الفساد الذي يستشري في الحكومة السورية يعيق التعاون بين موسكو ودمشق.

ويشير التقرير إلى زيادة النظام السوري ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن السوريين، وتبريره ذلك بأن حقلي حيان والشاعر توقفا عن العمل بسبب سيطرة الإرهابيين على مدينة السخنة قرب حقول الغاز.

ووصف التقرير هذه الادعاءات بالكاذبة بناءا على معلومات من مصادر من سوريا.

ونقلت الوكالة أن إغلاق شركات إنتاج الغاز يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الذي ساعدت روسيا في استعادته.

ورفعت الحكومة السورية سعر الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، ووصلت تكلفته في"السوق السوداء" حتى 15 ألف ليرة. 

وأرجعت الوكالة سبب زيادة الرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي المتدهور إلى الفساد في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس.

 وقالت، بناء على معطيات نسبتها لصحافيين، إن الأسد لا يتحكم بالوضع في البلاد وأن المسؤولين يسيطرون ويسرقون عائدات استخراج النفط والغاز.

ونقل التقرير عن رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل قوله إن الفساد مشكلة كبيرة في سوريا، لا يستطيع الأسد التعامل معها.  

وقبل الحرب الأهلية، وقعت سوريا اتفاقيات إمداد بالكهرباء مع الأردن وتركيا ولبنان والعراق، لكن تنفيذها حتى عام 2019 كان مستحيلاً. لذا، أعاد خميس التفاوض على العقود مع هذه البلدان لمصلحته الخاصة.

وأوضحت الوكالة أنه رغم عدم وجود علاقات رسمية بين سوريا وتركيا بسبب دعم رجب طيب إردوغان للمسلحين في إدلب. لكن هذا لا يمنع خميس من بيع النفط السوري إلى أنقرة. 

ومن أجل دعم الاقتصاد السوري، تبيع إيران "الذهب الأسود" إلى دمشق، ولكن جزءاً منه فقط يصل إلى المستهلك، وتشتري شركات نجل إردوغان نجم الدين بلال الباقي.

ويخلص التقرير إلى أن أنشطة رئيس وزراء سوريا تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلد. ولا يمكن للشركات الروسية المشاركة في ترميمه أن تعمل بشكل طبيعي بسبب الفساد في الحكومة. 

وتضيف "غير أن هذا يبدو أنه لا يعني المسؤولين السوريين، إذ  يواصلون نقل أموال "النفط" إلى الغرب، الذي "يخنق" سوريا بعقوباته. وفي ظل هذا، يفقد بشار الأسد مكانته، لأنه غير قادر على السيطرة على الوضع.