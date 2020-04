فيديو.. لحظة انفجار سيارة تقل "قياديا في حزب الله" قرب الحدود السورية

أظهر مقطع فيديو نشر هذا الأسبوع لحظة استهداف سيارة دفع رباعي يعتقد أن أحد قادة حزب الله اللبناني خرج منها قبل لحظات من انفجارها قرب الحدود السورية اللبنانية.

وفي الفيديو الذي تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد ركاب السيارة وهم يفرون، وبعد لحظات تنفجر السيارة مخلفة كتلة ضخمة من الينران.

CCTV footage of the IDF drone strike in #Syria near the #Lebanon border that allegedly targeted #Hezbollah members. pic.twitter.com/u0IpoAZYkT