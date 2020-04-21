سوريا

وكالة الأنباء السورية تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية فوق تدمر

21 أبريل 2020
صورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية - صورة أرشيفية
صورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية - صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري أسقطت مساء الاثنين، عددا من الصواريخ الإسرائيلية فوق مدينة تدمر في وسط البلاد.

وقالت سانا، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

 المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال من جهته، إن طائرات إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية صواريخ على "تجمعات عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر،  من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في هذا البلد، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن إسرائيل نادرا ما تبنت هذه الغارات.

وفي 31 مارس أفادت سانا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في وسط البلاد، مؤكدة إسقاط "عدد من هذه الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

ويومها قال المرصد إن القصف الإسرائيلي استهدف مطار الشعيرات في حمص، مشيراً إلى أن هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

وفي الخامس من مارس تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد ووسطها. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدف القصف يومها مطارين عسكريين أحدهما مطار الشعيرات.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بالمحاولات الإيرانية الرامية إلى ترسيخ الوجود العسكري للجمهورية الإسلامية في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله

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بدء أول محاكمة في العالم للنظام السوري

20 أبريل 2020
لاجئون سوريون في ألمانيا
لاجئون سوريون في ألمانيا

قبل خمس سنوات، التقى السوريان أنور رسلان وأنور البني صدفة في أحد المتاجر الكبرى في برلين، ليميز الثاني الأول بأنه الرجل الذي ألقى به في أحد سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمدة خمس سنوات.

ورسلان هو الأرفع رتبة بين عضوين سابقين في المخابرات السورية، بحسب السلطات القضائية الألمانية، سيمثلان الخميس أمام القضاء في ألمانيا في أول محاكمة في العالم تتناول انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

واعتبر المحامي السوري أنور البني في مقابلة مع فرانس برس في برلين أن الجلسة التي ستعقد أمام محكمة كوبلانس الألمانية تشكّل "رسالة مهمة" إلى المسؤولين السوريين ومن نفذوا الانتهاكات مفادها "أنك لن تفلت من العقاب، لذا فكر بالأمر". 

ويجمع هذا الرجل الستيني المقيم في ألمانيا كلاجئ من خمس سنوات ونصف، والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في وطنه، حاليا الأدلة والشهادات ضد مسؤولين سوريين لإتاحة البدء بالملاحقات القضائية.

 وتطبق عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا، مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان تنفيذ جريمتهم. 

ورغم أن البني لم يعد قادرا على ممارسة مهنته في ألمانيا، لكن الناشط الذي يحظى بتقدير كبير في أوساط 700 ألف لاجئ سوري في ألمانيا، نجح في إقناع الضحايا بالإدلاء بشهادتهم.

وأوضح المحامي الألماني باتريك كروكر، الذي يمثل ستة أطراف مدعية مدنية سورية قد تنضم إليها امرأتان، أن "القضية ليست قضية انتقام بل قضية معرفة الحقيقة".

وأضاف المحامي أن هؤلاء الضحايا الذين هاجروا إلى دول أوروبية مختلفة "يريدون للعالم أن يعرف ماذا حدث هناك".

وانشق العقيد السابق رسلان عن الجيش السوري في عام 2012 قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 تموز/يوليو 2014.

وهو متهم باعتقال البني في مايو 2006 من أمام منزله في دمشق وسجنه لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا.

وشاءت الأقدار أن يلتقي البني برسلان في منفاه في برلين حيث صودف أن يقيما في مبنى طالبي اللجوء نفسه في المدينة التي وصلا إليها بفارق شهرين.

ويستذكر البني وهو يدخن سيجارة إلكترونية "لقد قلت لنفسي إني أعرف هذا الرجل لكنني لم أتعرف عليه فورا".

وبعد بضعة أشهر، صادفه مرة أخرى في أحد المتاجر الكبرى، ولكن هذه المرة، تمكن من التعرف عليه.  

وفي عام 2016، عندما باشر العمل مع محامين لجمع الأدلة، علم أن المحققين الألمان يتابعون عن كثب قضية أنور رسلان، الذي اعتقل أخيرا في برلين في فبراير 2019. 

ويتهم القضاء الألماني الآن أنور رسلان بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين من أبريل 2011 إلى سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.

وأكد المحامي كروكر أن جميع من سيدلون بشهادتهم في المحكمة "عانوا من سوء معاملة جسديا وأحيانا بشكل وحشي للغاية وعلى مدى فترة طويلة". 

أما جريمتهم فكانت "على سبيل المثال، المشاركة في المظاهرات أو تصوير تجمع أو جمع الأدوية للمصابين خلال المظاهرات".

ورغم فرارهم إلى أوروبا، لا يزال الرعب يخيم على الضحايا الذين غالبا ما يفضلون التزام الصمت خوفا من مغبة التعرض لأقاربهم في سوريا أو خشية من تهديدات عملاء سوريين محتملين في أوروبا.

لم تنته المعركة بعد بالنسبة إلى أنور البني الذي أشار إلى أن نحو ألف سوري "متورطين في جرائم ارتكبها النظام السوري" متواجدون في أوروبا حاليا، "بدون أن يساورهم القلق".

أما بالنسبة لسجن الخطيب، فأكد البني "أن التعذيب لا يزال يمارس" فيه حتى اليوم.

وسيتحدث الضحايا في كوبلنس "أيضا" نيابة عن أولئك الذين لن يتمكنوا من الحضور، بحسب كروكر، الذي أوضح "إما لأنهم ما زالوا مسجونين أو خائفين، أو لا يمكنهم الوصول إلى أوروبا وإما ماتوا جراء التعذيب".
 