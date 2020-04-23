سوريا

عنصران في المخابرات السورية أمام القضاء الألماني في أول محاكمة لجرائم النظام

23 أبريل 2020
مثل أمام محكمة كوبلنس أياد الغريب الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية في سوريا
مثل أمام محكمة كوبلنس أياد الغريب الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية في سوريا

بدأت الخميس في ألمانيا أول محاكمة في العالم لانتهاكات منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع مثول رجلين يعتقد أنهما عنصران سابقان في المخابرات السورية أمام محكمة في كوبلنس.

وحضر المشتبه به الرئيسي أنور رسلان (57 عاما) بصفته عقيدا سابقا في جهاز أمن الدولة وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين من أبريل 2011 إلى سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.

 كما مثل أمام محكمة كوبلنس أياد الغريب (43 عاما) الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين تم اقتيادهم إلى هذا السجن بين الأول من سبتمبر و31 أكتوبر 2011.

 

 تدابير أمنية مشددة 

فر الرجلان من سوريا ووصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء على غرار مئات آلاف السوريين منذ تسع سنوات. وهما موقوفان قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهما في 12 فبراير 2019.

ويقول رسلان إنه انشق في أواخر 2012 وتفيد عدة وسائل إعلام أنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 يوليو 2014، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وقال فولفغانغ كاليك الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، المنظمة غير الحكومية الألمانية، لوكالة فرانس برس إن المحاكمة المحاطة بتدابير أمنية مشددة وستستمر حتى منتصف أغسطس على أقرب تقدير أمام محكمة كوبلنس تشكل "خطوة مهمة وبداية النظر في جرائم (النظام السوري) أمام محكمة عليا ألمانية".

وقدم كاليك الدعم لـ16 من الضحايا السابقين بعضهم أطراف مدنيون في الدعوى. وبين المدعين المحامي السوري والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في وطنه أنور البني المقيم في ألمانيا كلاجئ منذ خمس سنوات ونصف السنة.

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم. 

وتقول منظمات غير حكومية إنها الوسيلة الوحيدة لمقاضاة مسؤولين لأن رفع أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيل بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة ستكون "بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حاليا تجاوزات في سوريا: لا أحد فوق القانون"، وهي ترى أنها "محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة المرتكبة في سوريا".

واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "لاإنسانية ومذلة" بحسب القضاء وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف عنه باسم مستعار هو "قيصر"، تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب، كما سيتعاقب شهود وضحايا سوريون للإدلاء بإفاداتهم.

تعذيب "وحشي"

وبحسب النيابة العامة، فإن المعتقلين في سجن الخطيب الذين شارك العديد منهم في التظاهرات المطالبة بالحرية والديموقراطية التي شهدتها سوريا في سياق تحركات "الربيع العربي" اعتبارا من مارس 2011، تعرضوا "للكم والضرب بالعصي والأسلاك والجلد" كما خضعوا لـ"الصعق بالكهرباء".

وتضيف أنه تم تعليق البعض بمعصميهم "بحيث لا يلامسون الأرض إلا برؤوس أقدامهم" و"استمر ضربهم في هذه الوضعية"، مشيرة كذلك إلى "حرمانهم من النوم لعدة أيام".

وجاء في بيان الاتهام أن "وسائل التعذيب الجسدية والنفسية الوحشية" كانت تهدف إلى انتزاع "اعترافات ومعلومات حول المعارضة".

ولفت كاليك إلى أن المتهم الرئيسي "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهام إدارية" في جهاز الدولة السورية.

ولم يشأ محامو المتهمين الإدلاء بأي تصريح قبل المحاكمة.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.

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عنصران في المخابرات السورية أمام القضاء الألماني في أول محاكمة لجرائم النظام

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من زاوية أخرى

"الحاكم في متاهته"

سوريا

أول محاكمة لنظام الأسد في العالم.. هل تنتصر العدالة لعائلات المفقودين في السجون؟

22 أبريل 2020
تبدأ ألمانيا الخميس أول محاكمة في العالم تحقق في انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري
تبدأ ألمانيا الخميس أول محاكمة في العالم تحقق في انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري

لسنوات عديدة أنهك القلق والتساؤلات المهندس الفرنسي السوري عبيدة الدباغ، إذ كان ينام كل ليلة في سرير آمن في فرنسا لكنه يتخيل أقاربه يقبعون في زنزانة صغيرة في أحد سجون النظام في سوريا، قبل تبلغه خبر وفاتهم.

وتبدأ ألمانيا الخميس أول محاكمة في العالم تحقق في انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري، الذي تستهدفه أساسا دعاوى مماثلة في دول عدة، بينها شكوى تقدم بها الدباغ أمام القضاء الفرنسي.

وفي وقت تتركز الأنظار على المحاكمة المرتقبة في ألمانيا، يروي الدباغ لوكالة فرانس برس محنته، التي تتشابه مع قصص عشرات آلاف عائلات المفقودين في سجون النظام السوري الذائعة الصيت. 

وشكلت الشكوى التي تقدم بها الدباغ متهما النظام السوري بالإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات مقدمة لصدور مذكرات توقيف في العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

ولطالما تحدثت منظمات إنسانية عن مآس يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري ومراكزه الأمنية.

ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص قضوا تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام، التي مر عليها نصف مليون شخص منذ بدء النزاع عام 2011.

طوال خمس سنوات، بحث الدباغ عن معلومات توصله إلى معرفة مصير شقيقه مازن وابن شقيقه باتريك اللذين اعتقلا من قبل المخابرات الجوية السورية في نوفمبر 2013.

في 20 يوليو 2018، تسلمت زوجه أخيه من موظف في السجل المدني شهادتي وفاة مختصرتين أثارتا لديه آلاف التساؤلات: "أين ماتا؟ وكيف؟ أين تم دفنهما؟ هل نحن متأكدون من أنهما توفيا؟". 

ويقول عبيدة "وفق الشهادتين، توفي باتريك بعد شهرين من اعتقاله، وشقيقي بعد أربع سنوات"، مضيفا "كان باتريك في التاسعة عشر من عمره وتوفي جراء التعذيب. أما مازن، فكان يبلغ 59 عاما، وعانى من ارتفاع في ضغط الدم. ربما لم يتحمل ظروف الاعتقال".

"استجواب صغير" 

 

في صالون منزله في إحدى النواحي الباريسية، يتحدث المهندس بلا كلل محاولا ضبط مشاعره، قبل أن يضع على الطاولة ملفا، يتضمن نسخا من رسائل وجهها إلى الرئيسين الفرنسيين فرنسوا هولاند ثم إيمانويل ماكرون، والاجراءات التي اتبعها لدى وزارة الخارجية والنواب من "أصدقاء" النظام السوري، والأجوبة ذاتها التي لطالما تلقاها ومفادها "إطمئن إلى أنّ...".

لا تغيب صورتا شقيقه وابنه عن ذهنه. حين اقتيادهما إلى سجن المزة السيء السمعة في دمشق، كان مازن يعمل مستشارا تربويا في الليسيه الفرنسية، وباتريك في سنته الجامعية الثانية في كلية الآداب. اعتقدت العائلة حينها أن "المسألة لن تتعدى ساعات عدة ومجرد استجواب صغير". 

لاحقا، علمت العائلة ما جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الاعتقال، من شاهد تم اعتقاله في الوقت ذاته ثمّ أُطلق سراحه.

وينقل عبادة عن الشاهد قوله "طلبوا منهما الانتظار واقفين ووجهيهما إلى الحائط من دون كلام. بقيا كذلك لـ12 أو 13 ساعة. حاول باتريك طمأنة والده، ثم جرى فصلهما. دخل مازن إلى حجرة (..) في السجون السورية، حيث يوضع ستون شخصا في بضعة أمتار مربعة".

وكانت الكلمات الأخيرة التي رددها مازن وفق الشاهد "توقفوا، توقفوا، أنا أختنق".

 

"توقيت العدالة" 

 

شكلت السجون والمعتقلات السورية محور تقارير أعدتها منظمات دولية عدة، موثقة فصولا من حلقات الرعب داخلها. وروى معتقلون ناجون شهادات مروعة لما اختبروه خلف القضبان. وتم توثيق الانتهاكات في السجون السورية منذ 40 عاما.

في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية صورا تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و2013. وتمكن العنصر السابق المعروف باسم مستعار هو "قيصر" من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة. 

لم يكن لمازن وباتريك أثر في تلك الصور، كونهما اعتقلا بعد انشقاق قيصر. ولكن بعد علمه بتشكيل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا، قرر عبادة تقديم شكوى.

وقال "قلت في قرارة نفسي، علي أن أفعل كل شيء، حتى لو كان ذلك عديم الفائدة".

تسلم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ملفه عام 2015 وحركه إعلاميا، وأدت الاجراءات إلى إصدار مذكرات توقيف عام 2018. 

ويرى عبادة أن "توقيت العدالة ليس توقيتا إنسانيا، لكن شيئا فشيئا، يتم تحديد المعالم. ويظهر ذلك للنظام أنه ستتم ملاحقته في يوم ما".

ويعتبر أن مضي ألمانيا في محاكمة عنصري مخابرات سورية متهمين بممارسة التعذيب في السجون، "سيسمح بأن يطلع العالم على ما جرى ويجري في سوريا".

ويقول عبادة "آمل أن يُصار في يوم من الأيام إلى محاكمات أيضا في فرنسا" مضيفا "سيُعاقب المجرمون ويسقطون. لكن ستتاح لهم فرصة لمحاكمة ومعاملة حسنة في السجن".
 