سوريا

في مناطق المعارضة السورية.. "سمّ أسود" لا بد منه

24 أبريل 2020
المصافي زادت من معاناة السوريين لكنها ضرورية أيضاً
المصافي زادت من معاناة السوريين لكنها ضرورية أيضاً

أصبحت البرك السوداء والخنادق الطويلة والأرض المتفحمة مشاهد شائعة في حقول شمال غرب سوريا، وهي علامات على اقتصاد نفطي غير رسمي تطور خلال الحرب، ويحمل مخاطر صحية للسوريين المحاصرين هناك، وفق تقرير لصحيفة الغادريان البريطانية.

وقال التقرير إن ما يصل إلى 5,000 مصفاة نفط ظهرت في السنوات الأخيرة، وتم تحديدها من خلال صور الأقمار الصناعية .

وفي المناطق المتبقية التي يسيطر عليها المعارضون وحولها، وفرت هذه المصافي الوقود لمنطقة نزح فيها ما يقرب من نصف السكان داخلياً أو من أماكن أخرى في سوريا.

ومع ذلك، فإنها تجلب أيضًا مجموعة من المخاطر، وفقًا لكاتب التقرير ويم زوينبورغ، الباحث في مجموعة باكس الهولندية للدفاع عن السلام.

وقال زويننبورغ: "كانت هناك حاجة للنفط ويظهر  في صور الأقمار الصناعية أن المصافي التقليدية تنمو، ولكن هناك أيضا مخاوف بشأن الصحة بسبب ظروف العمل الخطيرة مثل البراميل التي يمكن أن تنفجر. تعرض الناس لأبخرة سامة من الحرق الذي يحدث، كما تشغل المصافي الكثير من الأطفال".

وتتلقى مجموعات المصافي في جميع أنحاء المنطقة النفط المنقول من حقول في شرق سوريا وتعالجه إلى وقود يستخدم للطهي والتدفئة والنقل باستخدام الأنابيب البدائية لحرقه.

ويقول السكان المحليون إن الدخان السام الذي تنتجه المصافي تسبب في تلوث الهواء وتلوث إمدادات المياه.

ويقول التقرير إن بعض هذه المواقع تعمل على مدار العام،  لذلك تنتشر مشاكل الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية وهناك مخاوف طويلة الأمد من السرطان.

وقال أحد السكان النازحين من ريف حلب، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن المصافي زادت من معاناة السوريين لكنها ضرورية أيضاً، لا سيما في المناطق التي تقاوم عودة سيطرة النظام.

وأضاف أن المصافي أصبحت مهمة أيضاً بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

ويرجع ذلك أولا إلى أن النفط، الذي يكلف أكثر من 100 دولار للبرميل، أصبح مكلفاً جداً، وثانيا إلى أن المصافي أصبحت مصدراً رئيسياً للعمل.

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سوريا

إدلب.. متطوعون يطورون جهاز تنفس صناعي

23 أبريل 2020
يتم تجميع الجهاز داخل صندوق خشبي مزود بخراطيم بلاستيكية.
يتم تجميع الجهاز داخل صندوق خشبي مزود بخراطيم بلاستيكية.

تمكن فريق من المتطوعين في مدينة إدلب السورية من تجميع نماذج أولية من جهاز للتنفس الصناعي بالإضافة إلى جهاز للاختبارات، ليكونا بمثابة أسلحة بديلة في المعركة مع فيروس كورونا المستجد، إذا ما تفشى في آخر معاقل المعارضة السورية، حيث المستشفيات مدمرة بعد سنوات الحرب التسع.

وتأمل المجموعة المكونة من 12 فردا من الفنيين والمهندسين في الأساس أن تصنع مئات الأجهزة البديلة لمكافحة الجائحة في شمالي غربي سوريا، حيث أدى زحف الجيش السوري إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص عن بيوتهم هذا العام.

تم تطوير الجهاز على يد 12 متطوعا في إدلب.

وقال أيوب عبد الكريم، الخريج البالغ من العمر 20 عاما والمتخصص في المعدات الطبية، إنه إذا بدأ فيروس كورونا بالظهور في المنطقة فإنه سينتشر على نطاق واسع، وقال إن الفريق يبذل الجهد اليوم لأن الأجهزة غير كافية ولأن المستشفيات تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس.

وتم تجميع جهاز التنفس البديل داخل صندوق خشبي بني اللون تخرج منه خراطيم بلاستيكية بيضاء لمساعدة المريض على التنفس.

ويخشى الأطباء أن يكون من المستحيل حماية المخيمات المزدحمة إذا ما تفشى الفيروس في المنطقة.

تعلق آمال كثيرة على هذا الجهاز في ظل نقص أعداده في المستشفيات.

ويعيش في المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص، كثيرون منهم فروا من مناطق أخرى في سوريا ولم يظهر فيها حتى الآن أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، غير أن ما تم من اختبارات محدود للغاية. ويوجد جهاز واحد لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

وقد جرب المتطوعون حتى الآن جهاز التنفس الذي صنعوه في مستشفى وحصلوا على الضوء الأخضر من الأطباء. وهم يأملون الحصول على تمويل أو معدات من وكالات الإغاثة العاملة في شمالي غربي سوريا وعلى الجانب الآخر من الحدود في تركيا لإنتاج مئات الأجهزة الضرورية لمرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

في ظل الحرب، تتزايد محاطر تفشي الفيروس في مدينة إدلب السورية.

وفي حين أن الفيروس تسبب في إغلاق المدن الكبرى في العالم يواجه السوريون المكدسون في مخيمات اللاجئين ومستوطنات مؤقتة مخاطر جسيمة. وفي كثير من الأحوال يندر وجود المياه النقية وتنتشر الأمراض كما أن التباعد الاجتماعي مستحيل تقريبا.

وأدت هدنة توسطت فيها روسيا وتركيا في مارس إلى بعض الهدوء وتوقف هجوم الجيش السوري.

وقال يامن أبو الوليد (37 عاما)، الذي ساعد في تشكيل الفريق لتجميع الخبرات اللازمة والسعي لتلبية الاحتياجات المحلية، إن أجهزة التنفس قليلة للغاية مقارنة بالاحتياجات إذا ما انتشر الفيروس وإن ذلك هو ما أثار قلق أعضاء الفريق.

وأضاف أن البنية التحتية مدمرة وأنه إذا انتشر المرض دون استعداد فستحدث وفيات كثيرة.
 