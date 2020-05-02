سوريا

فيديو رامي مخلوف.. رسالة للطائفة وأخرى للأسد

الحرة / خاص - واشنطن
02 مايو 2020
مخلوف وجه رسائل ضمنية
مخلوف وجه رسائل ضمنية

اعتبر المحلل والكاتب السوري أيمن عبد النور أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي ظهر في مقطع فيديو مؤخرا أراد توصيل رسائل ضمنية، وأشار إلى المكان الذي قام فيه بتصوير هذا الفيديو.

عبد النور وهو رئيس تحرير مجلة All For Syria ويقيم في الولايات المتحدة قال إن مخلوف انتقل بعد خلافه مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى منطقة صلنفة وهي منطقة سياحية تقع في أعلى جبال اللاذقية، وتنخفض فيها درجات الحرارة بشدة، لذلك كان يجلس أمام مدفأة، وليس كما أشيع عن قيامه بالتصوير من داخل حمام.

وأوضح أن مخلوف، الذي شكا في الفيديو لابن عمته بشار من كثرة الضرائب المفروضة على شركاته، أراد توجيه كلمته لفقراء الطائفة العلوية وأهالي العسكريين الذين قضوا في المعارك دفاعا عن النظام.

وينتمي مخلوف والأسد إلى الطائفة العلوية التي فرضت سيطرتها على البلاد بعد وصول حافظ الأسد للسلطة عام 1970.

كُنْ مَع الله ولا تُباليْ

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Thursday, April 30, 2020

وقال إن هؤلاء هم من توجه إليهم فقط لأنه ينفق عليهم من مؤسسته "الخيرية" ويقدم لهم الدعم المالي والخدمات العلاجية وغيرها من المساعدات، وهم يحبونه ويحترمونه ويطلقون عليه لقب "الأستاذ".

وأضاف عبد النور أنه أراد أن يقول لهم ضمنيا إنه إذا لحق الضرر بشركة الاتصالات التي يملكها، ستذهب هذه المساعدات.

وكان النظام السوري قد طالب مخلوف بسداد ضرائب مستحقة للدولة من شركة "سيريتل" للاتصالات.

وأضاف أنه أراد أيضا أن يوصل رسالة أخرى للأسد، أنه في حال أعطاه هذه الأموال، فيجب أن ينفقها على فقراء العلويين وليس من أجل شراء كماليات وسلع فارهة مثل اللوحات.

وكانت صحيفة روسية كشفت أن بشار الأسد أهدى زوجته أسماء لوحة لديفيد هوكني، تبلغ قيمتها أكثر من 27 مليون يورو.

وأراد مخلوف أيضا اللعب على الوتر الطائفي بالقول إنه إذا ذهبت المساعدات واستولت عليها أسماء الأسد، من خلال جمعية الخيرية البستان ستذهب إلى الطائفة السنية، حسب عبد النور.

وقال المحلل السوري إنه منذ فرض الضرائب على مخلوف وحل ميليشيا الحزب السوري القومي الاجتماعي والاستيلاء على مؤسسة البستان الخيرية وحبس مديرها ذهب مخلوف إلى صلنفة ولم يعد قادرا على مقابلة الأسد.

وأكد عبد النور أن مخلوف ليس المقصود وحده من هذا الهجوم الأخير، بل كل رجال الأعمال الكبار، نظرا لحاجة النظام السوري إلى الأموال لشراء القمح بعد إفلاسه وإلا سيواجه النظام خطر احتجاجات وغضب في المناطق التي يسيطر عليها.

وتوقع أنه في المرحلة المقبلة سيضطر مخلوف إلى دفع الأموال أو الانتقال للعيش في روسيا مع والده وأخوته.

الحرة / خاص - واشنطن

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سوريا

النظام السوري يرد على فيديو رامي مخلوف

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
رامي مخلوف ظهر في فيديو يشتكي لابن عمته بشار الأسد كثرة الضرائب المفروضة
رامي مخلوف ظهر في فيديو يشتكي لابن عمته بشار الأسد كثرة الضرائب المفروضة

رد النظام السوري على الملياردير رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بطريقة غير مباشرة بعد شكواه في فيديو من كثرة الضرائب المفروضة على شركاته، مشددا على المضي قدما في استخلاص الضرائب المستحقة.

وجاء رد دمشق عبر بيان أصدرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ونشرته وكالة "سانا" الرسمية، تؤكد فيه أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخليوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة.

وتتبع شركة "سيريتل" للاتصالات لرامي مخلوف ويطالبها النظام بدفع مبالغ مستحقة من الضرائب.

وظهر مخلوف في فيديو يشتكي لابن عمته بشار من كثرة الضرائب المفروضة على شركاته ويهدد باللجوء إلى القضاء.

كُنْ مَع الله ولا تُباليْ

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Thursday, April 30, 2020

وشددت الهيئة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة "أموال الخزينة المركزية" بكل الطرق القانونية.

 وأضاف البيان أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها".

وقال إنه تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة من الشركات، رغم عدم منطقيتها" وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.

وأشار البيان إلى أن المبالغ المشار إليها والمستحقة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به.

وشدد البيان على أن الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة بكل الطرق القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها إن تصفية حسابات تجري بين بشار الأسد وابن خاله، وأدى الخلاف العميق بينهما إلى العديد من الإجراءات من قبل النظام ضد مخلوف، وكان أحدثها الحجز على أمواله.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بعض أصول رامي مخلوف تحت الحراسة القضائية، وهناك متأخرات ضريبية كبيرة جدا مطلوبة.

الحرة / وكالات - واشنطن