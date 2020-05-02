فيديو رامي مخلوف.. رسالة للطائفة وأخرى للأسد

اعتبر المحلل والكاتب السوري أيمن عبد النور أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي ظهر في مقطع فيديو مؤخرا أراد توصيل رسائل ضمنية، وأشار إلى المكان الذي قام فيه بتصوير هذا الفيديو.

عبد النور وهو رئيس تحرير مجلة All For Syria ويقيم في الولايات المتحدة قال إن مخلوف انتقل بعد خلافه مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى منطقة صلنفة وهي منطقة سياحية تقع في أعلى جبال اللاذقية، وتنخفض فيها درجات الحرارة بشدة، لذلك كان يجلس أمام مدفأة، وليس كما أشيع عن قيامه بالتصوير من داخل حمام.

وأوضح أن مخلوف، الذي شكا في الفيديو لابن عمته بشار من كثرة الضرائب المفروضة على شركاته، أراد توجيه كلمته لفقراء الطائفة العلوية وأهالي العسكريين الذين قضوا في المعارك دفاعا عن النظام.

وينتمي مخلوف والأسد إلى الطائفة العلوية التي فرضت سيطرتها على البلاد بعد وصول حافظ الأسد للسلطة عام 1970.

كُنْ مَع الله ولا تُباليْ Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Thursday, April 30, 2020

وقال إن هؤلاء هم من توجه إليهم فقط لأنه ينفق عليهم من مؤسسته "الخيرية" ويقدم لهم الدعم المالي والخدمات العلاجية وغيرها من المساعدات، وهم يحبونه ويحترمونه ويطلقون عليه لقب "الأستاذ".

وأضاف عبد النور أنه أراد أن يقول لهم ضمنيا إنه إذا لحق الضرر بشركة الاتصالات التي يملكها، ستذهب هذه المساعدات.

وكان النظام السوري قد طالب مخلوف بسداد ضرائب مستحقة للدولة من شركة "سيريتل" للاتصالات.

وأضاف أنه أراد أيضا أن يوصل رسالة أخرى للأسد، أنه في حال أعطاه هذه الأموال، فيجب أن ينفقها على فقراء العلويين وليس من أجل شراء كماليات وسلع فارهة مثل اللوحات.

وكانت صحيفة روسية كشفت أن بشار الأسد أهدى زوجته أسماء لوحة لديفيد هوكني، تبلغ قيمتها أكثر من 27 مليون يورو.

وأراد مخلوف أيضا اللعب على الوتر الطائفي بالقول إنه إذا ذهبت المساعدات واستولت عليها أسماء الأسد، من خلال جمعية الخيرية البستان ستذهب إلى الطائفة السنية، حسب عبد النور.

وقال المحلل السوري إنه منذ فرض الضرائب على مخلوف وحل ميليشيا الحزب السوري القومي الاجتماعي والاستيلاء على مؤسسة البستان الخيرية وحبس مديرها ذهب مخلوف إلى صلنفة ولم يعد قادرا على مقابلة الأسد.

وأكد عبد النور أن مخلوف ليس المقصود وحده من هذا الهجوم الأخير، بل كل رجال الأعمال الكبار، نظرا لحاجة النظام السوري إلى الأموال لشراء القمح بعد إفلاسه وإلا سيواجه النظام خطر احتجاجات وغضب في المناطق التي يسيطر عليها.

وتوقع أنه في المرحلة المقبلة سيضطر مخلوف إلى دفع الأموال أو الانتقال للعيش في روسيا مع والده وأخوته.