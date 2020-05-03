سوريا

كيف ساعدت "مناعة الحرب" لاجئين سوريين في التعامل مع كورونا؟ 

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
حصيلة وفيات كورونا دفعت دنيا لإعادة التفكير في الخسائر الفادحة في الأرواح في سوريا
حصيلة وفيات كورونا دفعت دنيا لإعادة التفكير في الخسائر الفادحة في الأرواح في سوريا

 يعتقد كثير من السوريين أنهم طوروا مناعة ضد الكوارث. وعلى الرغم من أن وباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم اليوم يختلف كليا عن الحرب الأهلية التي مزقت بلدهم على مدى نحو عقد، إلا أن بعض اللاجئين يبدون واثقين بأن الخبرة التي اكتسبوها في التأقلم مع العنف والمنافي، تساعدهم في التعامل مع القلق الناجم عن تفشي الفيروس.

وأجرت وكالة فرانس برس مقابلات مع أربعة سوريين في فرنسا، أكدوا أن المحن التي عاشوها في الماضي، كالسجن والنفي، منحتهم مهارة في التعامل مع إجراءات الإغلاق وساعدتهم في إيجاد الأمل والقوة لتجاوز التحديات.

صانع الأفلام

منذ اللحظة الأولى لبدء تطبيق أوامر السلطات الفرنسية للسكان بالتزام منازلهم، عاد محمد حجازي بذاكرته إلى ما تعلمه من معايشة سني الحرب والأيام الكئيبة في سجون النظام السوري، حيث اعتقل لثلاثة شهور.

ويؤكد المخرج السينمائي الدمشقي البالغ 31 عاما، والذي اعتقل بسبب مواقفه  السياسية بين عامي 2012 و2013، أن المحافظة على روتين يومي صارم مفيد للغاية.

ويشير إلى أن تجربته علمته أهمية التواصل الاجتماعي والغذاء الصحي والتعبير عن النفس "عبر الغناء والرسم والصلاة (...)، لكل طريقته وجميعها تنجح بالدرجة نفسها".

وقال حجازي لفرانس برس متحدثا عبر تطبيق للتواصل عبر الفيديو من باريس، حيث يعيش منذ 2017، "أفترض أن الناس الذين عاشوا تجارب من هذا النوع تدربوا أكثر من غيرهم على كيفية المحافظة على رؤية أشمل" للوضع.

وأضاف "نعود فورا للآليات التي استخدمناها في السابق لتجاوز فترات الأزمة"، مؤكدا "نعرف ما الذي علينا تخزينه".

وأعاد الإغلاق إحياء ذكريات الوحدة التي شعر بها في الأشهر الأولى عقب انتقاله إلى فرنسا.

والآن، مع توقف مجال تصوير الأفلام، قرر استخدام معداته لتأسيس إذاعة عبر الإنترنت، أطلق عليها اسم "معزول"، مشيرا إلى أنها تمكنه من المحافظة على روح الجماعة وتبقيه متفائلا.

مطور شبكة الإنترنت

أما يزن الحمصي، فيدرك أن التعرض إلى تجربة الحرب عن قرب لا تجعل من العيش في زمن وباء عالمي أمرا أسهل. 

ويقول إن الأسبوع الأول من الإغلاق أعاده إلى الفترة المروعة التي قضاها لأكثر من عام تحت الحصار والقصف في مدينته حمص.

وقبل توقف حركة الطيران إثر انتشار الفيروس، كان صوت إقلاعها وهبوطها في مطار ليون قرب مكان إقامته الجديد، يذكره بالطائرات الحربية التي قصفت مدينته.

ويقول حمصي، الذي طلب استخدام اسم مستعار من أجل سلامة عائلته التي لا تزال في سوريا، "كنت أستيقظ كل يوم متسائلا أين أنا؟. غرقت في هذا الشعور ولم أغادر المنزل لمدة أسبوع".

ويشعر مطور شبكة الإنترنت ومحلل البيانات البالغ 34 عاما، بالقلق على والديه المسنَين، نظرا "لغياب أي رعاية صحية تذكر في سوريا".

وبعد كل ما مر فيه، يقول إن أهم نصيحة يمكن أن يوجهها للفرنسيين القلقين هي تذكر بأن "حكومتهم تعمل من أجل سلامتهم" و"لديهم حقوق".

موظفة وطالبة وأم

في أوقات صعبة كهذه، يعد العيش في دولة ديموقراطية أمرا مطمئنا بالنسبة لدنيا الدهان، من دمشق.

وتؤكد الدهان، وهي أم لطفلين وطالبة دكتوراه، "هناك منظومة ودولة وهناك أشخاص يعبّرون عن آرائهم".

وتعرب المرأة، التي تعيش في باريس منذ العام 2014، عن تقديرها لحرية التعبير. وتعطي مثالا لمقابلة تلفزيونية انتقد خلالها طبيب فرنسي السلطات لعدم استعدادها بالشكل المناسب لمواجهة الوباء.

دنيا تتحدث مع ابنتها حيث تعيش في فرنسا منذ 2014
دنيا تتحدث مع ابنتها حيث تعيش في فرنسا منذ 2014

لكنها تقرّ بأن حصيلة وفيات كوفيد-19 "أخافتها"، ودفعتها لإعادة التفكير في الخسائر الفادحة في الأرواح في سوريا.

وقالت الدهان (40 عاما)، وهي واحدة من مؤسسي مبادرة "بورت أوفيرت سور لارت" (أبواب مفتوحة للفن)، التي تدعم الفنانين المقيمين في المنفى، "ما أخافني حقا هي الأخبار عن الوفيات وأعدادهم".

وأضافت "صدمني الأمر لأنه جعلني أتساءل: كيف كان بإمكاننا تحمّل الأمر عندما كنا نسمع عدد الأشخاص الذين يقتلون في سوريا؟".

وقتل أكثر من 380 ألف شخص منذ اندلع النزاع في سوريا قبل تسع سنوات، بينما انهارت معظم البنية التحتية في البلاد.

الطاهي

يحاول الطاهي الدمشقي عماد شوشرة، ألا يسمح للإحباط بالتمكن منه، هو الذي اعتاد البدء من الصفر، بعدما تم إلغاء عدة عقود لتقديم خدمة الطعام لموسم الربيع والصيف الذي يعد مربحا عادة.

وكان شوشرة يملك شركة نقل في سوريا، لكنه اضطر إلى تغيير مهنته عندما دفعته الحرب إلى الفرار.

وأسس عمله الجديد في باريس عام 2015، حيث تخصص بتقديم الوجبات السورية وباتت لديه لائحة من الزبائن، تبدأ بمنظمي أعراس وصولا إلى مسارح وصالات عرض.

كان شوشرة يملك شركة نقل في سوريا لكنه اضطر إلى تغيير مهنته عندما دفعته الحرب إلى الفرار
كان شوشرة يملك شركة نقل في سوريا لكنه اضطر إلى تغيير مهنته عندما دفعته الحرب إلى الفرار

لكن فيروس كورونا المستجد شكل ضربة للأعمال التجارية حول العالم، صغيرة كانت أم كبيرة.

واليوم، يقضي شوشرة يومه وهو يحضّر فيديوهات سريعة لوصفات ينشرها على "إنستغرام"، على غرار طبق متبل الشمندر.

ويؤكد، بينما يستعد لتحضير الأخطبوط المشوي، "لدينا مثل شعبي يقول: كلما سقطت، تعود للوقوف من جديد".

ويأمل الطاهي البالغ 36 عاما بأن ترفع تسجيلات إعداد الطعام عبر الإنترنت معنويات متابعيه.

ويؤكد أن مواجهة المشكلات "ليست سببا للاستسلام"، مضيفا "تذكر، أنت على درب الحياة وهناك عقبات. قد تتجاوز هذه العقبة وقد تسقط بسبب التي تليها. لكن مهما حصل، عليك المضي قدما".
 

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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سوريا

لماذا ساعد معارض سوري بارز رجلا من قلب نظام الأسد؟

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
هل ساعد الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف مسؤول سابق في النظام السوري؟
هل ساعد الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف مسؤول سابق في النظام السوري؟

كشفت زوجة الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف، أن زوجها هو من رشح ضابط الاستخبارات السوري السابق أنور رسلان (57 عاما) للحصول على الحماية المؤقتة لمدة عامين في ألمانيا.

ويُحاكم رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، بعد أن وجهت له تهمة قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف شخص آخرين وجريمتي اغتصاب وعنف جنسي خلال فترة عمله في دمشق.

وكان رسلان يشغل منصب رئيس قسم التحقيق بفرع مخابرات 251 بدمشق، أو ما يعرف بـ"فرع الخطيب" الأمني، حيث أشرف على التعذيب بصفته ضابط قيادة بين عامي 2011 و2012، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها أحد مسؤولي نظام بشار الأسد في ألمانيا‬، حيث يخضع رسلان بصحبة ضابط آخر في مخابرات النظام هو إياد الغريب، إلى المحاكمة هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكتبت بليكان مراد زوجة المعارض السوري في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك إن زوجها قام بتزكية رسلان بعد أن "تواصل معه رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن لإبلاغه أن ضابطا مهما انشق عن النظام ومقيم في عمان ومهدد بالتصفية من قبل النظام".

نعم لقد قام زوجي رياض سيف بتزكية المدعى عليه أنور رسلان للحصول على حماية مؤقتة لمدة سنتين في ألمانيا وذلك بعد أن تواصل...

Posted by Pelican Mourad on Thursday, April 30, 2020

وقالت مراد: "اقترحوا تزكيته للخروج إلى ألمانيا تشجيعا للضباط الآخرين على الانشقاق، وللحصول منه على معلومات مفيدة، كونه كان يشغل منصبا رفيعا في مخابرات النظام".

وأكدت أن زوجها "قبل أن يرسل معلوماته إلى وزارة الخارجية الألمانية، استقصى عنه من أطراف متعددة، وعلم أنه من مواليد الحولة، وأن بعض أقاربه قد قضوا في مذبحة الحولة الرهيبة".

وقالت أيضا إن زوجها "علم أنه حاول مساعدة بعض المعتقلين أو تخفيف عقوباتهم دون أن يلفت إليه الأنظار".

وكتبت مراد في ختام منشورها، إنه "من الجيد أنه يمثل أمام محكمة نزيهة وقضاء عادل".

وكان رسلان، قد تقدم بطلب حماية للشرطة الألمانية عام 2016 وأبلغهم بأنه يخشى ملاحقة النظام السوري، ولم يعلم حينها أن هذا الطلب سيجره إلى المحكمة.

وبدأت الشرطة الألمانية التحقيق في الأسباب التي دعت رسلان إلى طلب الحماية، وبعد بحث مكثف توصلت إلى أن لاجئا سوريا قد أدلى بشهادة ضده خلال إفادة لجوئه أمام محقق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء عام 2017.

وجاء في الإفادة أن اللاجئ هو أحد ضحايا التعذيب بالفرع المذكورة في الفترة التي كان رسلان مسؤولا عنه ما بين 29 أبريل 2011 و7 سبتمبر 2012، ليقوم اللاجئ نفسه بتقديم شكوى ضد الضابط المنشق لدى الشرطة.

ودفعت التحقيقات برئيس مكتب الشرطة الفيدرالية للجنايات في ألمانيا إلى جمع كافة الأدلة والمعلومات والوثائق المتعلقة بملف رسلان، ليرفعها إلى النائب العام في محكمة العدل الألمانية قسم الجنايات الدولية، الذي أصدر أمرا بإلقاء القبض عليه في فبراير 2019 وهو ما تم بالفعل لتبدأ بعدها جلسات محاكمته الشهر الماضي.

ويقول رسلان إنه انشق في أواخر 2012 وتفيد عدة وسائل إعلام أنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 يوليو 2014 ويطلب اللجوء بعدها.

الحرة - واشنطن