سوريا

حملة على "مدراء" شركة رامي مخلوف.. وقوات روسية تتدخل

الحرة - واشنطن
04 مايو 2020
بتوجيهات روسية.. اعتقال أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات
بتوجيهات روسية.. اعتقال أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن قوات النظام السوري شنت حملة اعتقالات ضد شخصيات مقربة من ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد رامي مخلوف.

وذكر المرصد أن تقريره الأخير يأتي في إطار مواكبته لـ"تطورات الصراع الروسي مع.. مخلوف، وعملية تضييق الخناق على ممتلكات الأخير، عبر فرض قيود كثيرة اضطرت مخلوف للظهور بمقاطع مصورة بدور الحمل الوديع، للدفاع عن نفسه، محاولاً استعطاف الرأي العام".

وحسب المرصد، فإن أجهزة أمنية اعتقلت " أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة " "سيريتل" للاتصالات، العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية".

ولم يتقصر الأمر على التوجيهات فقط، وفق المرصد، الذي أشار  إلى أن قوات روسية واكبت "حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين"، علما بأن "مخلوف لايزال حرا طليقاً حتى اللحظة".

وأضاف المصدر نفسه أن موظفي وتقنيي شركة "سيريتل" منعوا "من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية".

وتأتي تطورات القضية هذه، بعد" إصرار روسيا على الاستحواذ على شركة سيرياتيل وعزل ابن خال رئيس النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف.

وأكد المرصد السوري أن الأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للمعتقلين من شركة سيرياتيل، تعود لأشخاص كانوا يعملون سابقاً في الشركة وانفصلوا عنها قبل أشهر.

وبعد انتشار فيديو مخلوف، جاء رد دمشق عبر  بيان أصدرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ونشرته وكالة "سانا" الرسمية، تؤكد فيه أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخليوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة.

الحرة - واشنطن

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آخر الأخبار

بعد ساعات من بدئه.. "قسد" تنهي عصيان سجناء داعش في الحسكة

أسوشيتد برس
03 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، مساء الأحد، على عصيان قام به عناصر تنظيم داعش داخل سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث انتهى العصيان بعد ساعات من بدئه، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقام عناصر من داعش بأعمال شغب داخل السجن، الأحد، وذلك بعد شهر من أعمال عنف مشابهة في المنشأة نفسها، ما أتاح لأربعة متشددين الفرار، بحسب ما أفاد به المرصد، ومجموعة ناشطة كردية.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعزيزات إلى السجن، فيما حلقت مروحيات عسكرية أميركية فوقه، وفق المرصد ووكالة نورث برس الإعلامية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وقال المرصد إن القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التابعتان لقسد، سيطرتا على العصيان الذي وقع داخل سجن الصناعة في حي غويران.

وأوضح أن التمرد "انتهى بعد ساعات من بدئه، بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قسد وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين من جهة أخرى".

وكان سجناء داعش قد خلعوا أبواب المهاجع والممرات قبل أن تستعيد القوات الكردية السيطرة عليه، وفق المرصد.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن حجم أعمال الشغب، كما لم يتضح ما إذا كان السبب وراءها هو مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا أم غيرها.

وتدير السلطات الكردية حاليا ما يزيد على 24 منشأة احتجاز واعتقال في شمال شرق سوريا، تضم نحو 10 آلاف مقاتل داعشي. ومن بينهم نحو ألفي أجنبي رفضت أوطانهم تسلمهم، وبينهم قرابة 800 أوروبي.

أسوشيتد برس