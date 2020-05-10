سوريا

السوري أحمد: نحن خائفون من الغد ولا نعلم ما سيحدث لنا

رويترز
10 مايو 2020
مخيم في سوريا قرب الحدود مع تركيا حيث يعاني سكانه من الجوع والفقر
مخيم في سوريا قرب الحدود مع تركيا حيث يعاني سكانه من الجوع والفقر

لا يستطيع اللاجيء السوري أحمد المصطفى تدبير نفقات حليب الأطفال لطفلته الرضيعة. 

فمنذ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية في العام الماضي وهو يحصل بشق الأنفس على الطعام لأسرته. غير أن الأمور ازدادت سوءا الآن بفعل القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

قال اللاجيء السوري البالغ من العمر 28 عاما والذي خسر عمله في مطعم قبل بضعة أشهر "لم يعد أحد يقبل تشغيلنا". 

وتراكمت عليه ديون بمئات الدولارات في سوبر ماركت الحي لشراء الطعام إلى أن قال له صاحبه إنه لا يمكنه مواصلة الشراء بالدين.

وأضاف المصطفى "نحن خائفون من الغد. ولا نعلم ما سيحدث لنا". 

وتتشابه المحنة التي يعيشها مع ما يواجهه كثيرون من بين 5.6 مليون لاجيء سوري يعيشون في لبنان والأردن وتركيا استطاعوا تدبير معيشتهم بصعوبة بأجور يومية ضعيفة لكنهم محرومون الآن حتى من هذه الأشغال إذ اضطرت الدول المضيفة إلى فرض قيود مشددة لمكافحة جائحة كورونا.

وقد كان للأزمة المالية وطأة شديدة على كثير من اللبنانيين إذ تبخرت أشغالهم وارتفعت الأسعار بشدة وتقلصت قدرتهم على احتمال السوريين الذين رفعوا عدد السكان بنحو 1.5 مليون نسمة إلى حوالي ستة ملايين نسمة.

فتيات سوريات في مخيم للاجئين في لبنان
فتيات سوريات في مخيم للاجئين في لبنان

"لا يشغّلون السوريين"

قال المصطفى الذي فر إلى شمال لبنان في العام 2014 "كل مرة أخرج فيها للبحث عن عمل يقولون لي إنهم لا يشغّلون السوريين. أنا قاعد في داري وكل شيء غالي الثمن". 

ولم يعد بمقدوره شراء الحفاضات التي زاد سعرها إلى المثلين وأصبح يعتمد على جار محسن يجلب حليب الأطفال لرضيعته البالغة من العمر عاما واحدا.

وقالت ميراي جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إن عددا أكبر من اللاجئين يرددون أنهم يخشون من الموت جوعا أكثر من خوفهم من الفيروس.

ينتظرون موعد الإفطار لتناول وجبة خفيفة في حي مدمر في حلب السورية- صورة بتاريخ 7 مايو 2020
ينتظرون موعد الإفطار لتناول وجبة خفيفة في حي مدمر في حلب السورية

وفي مسح أجري الشهر الماضي توصلت المفوضية إلى أن الجوع نال من 70 في المئة وأن كثيرين ليس بوسعهم شراء الصابون. 

ومنذ تفجرت الحرب السورية قبل تسع سنوات تكدس كثيرون في مخيمات مزدحمة يخشى العاملون في مجال الإغاثة أن أي انتشار لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس فيها قد يحدث بسرعة ويصبح فتاكا.

"ولا فلسا"


في الأردن منعت السلطات الدخول والخروج من مخيم الزعتري الذي يعيش فيه 80 ألف لاجيء سوري خلال العزل العام الساري منذ شهرين وأدى ذلك إلى توقف الكثيرين عن الذهاب لأعمالهم في المزارع كل يوم.

ويستضيف الأردن حوالي 900 ألف لاجيء إجمالا يعيش أغلبهم خارج المخيمات.

ولم يحصل عبد الله أبا زيد الذي اعتاد العمل في جمع محصول البندورة (الطماطم) على أي دخل منذ شهرين.

قال أبا زيد إنه لم يملك في الأيام العشرة الأخيرة فلسا واحدا حتى لشراء الخبز، وإنه يقترض من هنا وهناك. وأضاف ”الكل في انتظار رحمة الله ... على أمل أن تتحسن الأمور“.

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري في الأردن على الحدود مع سوريا
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري في الأردن على الحدود مع سوريا

لكن حتى مع عودة النشاط التجاري بعد أن خففت الحكومة القيود الأسبوع الماضي ازادت البطالة وتزايد عدد السوريين المعتمدين على جهود الإغاثة المنهكة بالفعل.

وقال دومينيك بارتش ممثل مفوضية اللاجئين في الاردن إن المفوضية تتلقى المزيد من طلبات المساعدة من أسر اللاجئين التي كانت تعتمد إلى حد كبير على إمكانياتها الذاتية.

وقال بعض السوريين إن الديون المتراكمة عليهم دفعتهم لبيع كوبونات الغذاء التي يحصلون عليها من الأمم المتحدة لسداد الإيجار وشراء الضروريات.

"الكل جوعى"

منذ انزلق الاقتصاد التركي إلى ركود قصير قبل عامين ساء الموقف الشعبي من السوريين، ويقول البعض إنهم تسببوا في انخفاض الأجور وسلبوا الأتراك أشغالهم.

ويعمل كثيرون من اللاجئين السوريين البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجيء باليومية في مجالات البناء والتصنيع وخاصة في مصانع النسيج وهي قطاعات تضررت بشدة من قيود الجائحة.

وعلى النقيض من العمال الأتراك الذين فقدوا مصدر الرزق لا يحق للسوريين الاستفادة من الدعم الحكومي لكن يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على مساعدات غذائية من المجالس البلدية المحلية. ومع ذلك فليس لدى كثيرين منهم أي حماية أساسية من الفيروس.

وقال عمر كادكوي من مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في تركيا إن واحدا من كل خمسة لا يحصل على مياه نقية. وأضاف "هذا يدفع المشكلة إلى مستوى ينذر بالخطر ويجب على الحكومة أن تتحرك لاحتواء" هذا الوضع.

وفي مخيم بسهل البقاع اللبناني أغلقته السلطات على من فيه خلال سريان قيود كورونا لا يستطيع يونس حمدو تدبير الخبز. كما أصبحت المياه النقية شحيحة وانتشرت الأمراض كما أن التباعد الاجتماعي يكاد يكون مستحيلا.

مخيم لللاجئين السوريين في لبنان حيث يعاني سكانه من الفقر في ظل الإغلاق جراء كورونا
مخيم لللاجئين السوريين بسهل البقاع اللبناني حيث يعاني سكانه من الفقر في ظل الإغلاق جراء كورونا- صورة بتاريخ 7 مايو 2020

وقال حمدو "نحن سجناء ... ما عندنا حصانة بسبب نقص الغذاء. اللبنانيون أصبحوا جوعى، السوريون أصبحوا جوعي. الكل جوعى". 

 

رويترز

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سوريا

صراع الأسد ومخلوف.. الدور الروسي "الخفي" والمقابلة المحذوفة

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
ظهررامي مخلوف في فيديو يشتكي لابن عمته بشار الأسد من كثرة الضرائب المفروضة
يعد مخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصاديا منذ عقود

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية السبت إن الخلاف بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف يكشف عن صراع على السلطة يهدد وجود النظام برمته، فيما كشفت عن دور روسي خفي "يغذي" هذا الخلاف.

وأشارت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن تشولوف إلى أن كلمات مخلوف تسببت في خلاف بين أنصار الأسد، على الرغم من أن جميعهم لا يزالون يدعمون النظام ولكن البعض بدأ أيضا يتعاطف مع رامي متسائلا لماذا يفعل الرئيس ذلك لابن خاله.

كذلك تطرق تقرير الصحيفة إلى تصريحات رجل الأعمال السوري البارز فراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، بشأن الخلاف بين الأسد ومخلوف.

كشف طلاس عن كثير من الخفايا التي تجري داخل العائلة الحاكمة في سوريا والصراع الدائر بين أقطابها وعن الفساد المستشري في قطاع النفط السوري تحت عباءة النظام والذي يديره رامي ووالده.

اللافت في تصريحات طلاس أنها جاءت عبر قناة مملوكة للحكومة الروسية، التي سرعان ما قامت بحذف المقابلة معه، وقالت إنها لا تتماشى مع سياسة القناة.

لكن هذا لم يمنع مناصري الأسد من الإشارة لموسكو بالقيام بتغذية الخلاف بين الأسد ومخلوف.

وقبل ذلك تقول الصحيفة، إنه في الأسابيع التي سبقت ظهور مخلوف تحدث المسؤولون الروس عن خيبة أملهم من الرئيس السوري، حيث أشار دبلوماسيان سابقان إلى أنه قام بخطوات قليلة نحو حل سياسي يمهد لبدء عمليات إعادة الإعمار، التي طالما انتظرتها موسكو.

كما أعرب دبلوماسيون عن أسفهم لأداء الجيش السوري في ساحة المعركة، زاعمين أن الأسد نجى من الهزيمة الحتمية بفضل الطائرات الروسية، وفقا للصحيفة.

وتضيف "يوم الجمعة، تراجع مؤيدو الأسد، وشككوا في فعالية الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي قالوا إنها لم تفعل شيئا لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أهداف إيرانية داخل سوريا". 

كما عمدت حسابات موالية للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض حلولا سياسية على سوريا، لكنه لم يقدم سوى القليل من المساعدات.

تضيف الغارديان "يرى البعض، بما في ذلك طلاس، أن الخلافات الحالية هي مقدمة محتملة لتغيير لنظام، وهو أمر ظلت روسيا مصممة على تجنبه خلال الحرب، خاصة منذ انضمامها رسميا إلى النزاع في سبتمبر 2015".

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة، أن "المخاطرة بالمزيد من عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن تغيير السلطة أمر يبدو أن روسيا غير راغبة في القيام به".

لكنها أشارت إلى أن "لعبة حافة الهاوية الثلاثية بين الأسد ومخلوف وربما روسيا بدأت تدخل آفاقا جديدة".

وكان رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف اتهم الأحد الماضي "الأجهزة الأمنية" باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر ابن عمته الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصاديا منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ العام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

الحرة / ترجمات - واشنطن