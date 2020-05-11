سوريا

أزمة مخلوف والأسد.. كشف حقيقة فيديو المواجهات المسلحة قرب دمشق

فرانس برس
11 مايو 2020
ثروة رامي مخلوف محور خلافات داخل عائلة الأسد
ثروة رامي مخلوف محور خلافات داخل عائلة الأسد

على وقع احتدام الخلاف بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وابن خاله، رامي مخلوف، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما من السوريين، مقطعا مصوّرا على أنه يظهر اشتباكات قوات تابعة للنظام وأخرى مقربة من رجل الأعمال.

لكن تحقيق لفريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس كشف أن الفيديو منشور قبل سنوات على أنه يصوّر إطلاق نار في محيط دمشق عام 2012، ولا علاقة له بالتوتّر القائم حالياً بين الأسد ومخلوف.

وتبدو في الفيديو أضواء مدينة أو قرية في الليل، وتُسمع رشقات نارية من أماكن مختلفة، ما يوحي بحصول اشتباك أو بتعرّض منطقة لإطلاق نار من مواقع مختلفة. وتسمع في الخلفية تسابيح تتصاعد من مسجد، كتلك التي تُذاع بين صلاتي المغرب والعشاء أيام الأحد والخميس، أو قبل صلاة الفجر كلّ يوم.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل على أنه يصوّر اشتباكاً بين الجيش السوري أو موالين للأسد من جهة، ومسلّحين تابعين لرامي مخلوف من جهة أخرى. 

وبحسب تقرير فرانس برس، ظهر الفيديو في هذا السياق الاثنين في الرابع من مايو الحالي، أي غداة ظهور تسجيل نادر لمخلوف اتهم فيه الأجهزة الأمنية باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها.

وجاء ذلك بعد مقطع أول نشره مخلوف ليل الخميس في 30 أبريل على صفحته على فيسبوك وناشد فيه الأسد التدخّل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها من الانهيار، بعد أن طالبته الحكومة بتسديد مبلغ ضخم اعتبره مجحفا. وكانت هذه أول إطلاله لرجل الأعمال منذ العام 2011.

ومخلوف أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ العام 2008. ويرأس رجل الأعمال الذي طالما بقي بعيدا عن الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في فيسبوك ومدته عشر دقائق، "بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي"، متسائلاً "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راع لها خلال الحرب؟".

وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد واصفاً إياه بـ"صمام الأمان"، يؤكد شريطا الفيديو توترا قائما بينهما بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

لكن الادعاء بأن المقطع المنشور يصوّر اشتباكاً بين أنصار الأسد وأنصار مخلوف غير صحيح.

فيديو قديم

فتنبّه عدد من مستخدمي موقع تويتر إلى أن هذا الفيديو ملتقط قبل سنوات ولا علاقة له بالمستجدات الأخيرة في سوريا بين الأسد ومخلوف.

وأشار بعضهم إلى أنه صوّر في العام 2012 في كفرسوسة في محيط دمشق.

وعند البحث على موقع يوتيوب باستخدام الكلمات الواردة في تلك التغريدات، تم العثور على المقطع نفسه فعلا، نشرته المعارضة في صيف العام 2012.

ونشر المقطع آنذاك بعنوان "شام دمشق كفرسوسة أصوات اطلاق نار كثيف جداً وانفجارات تهز الحي 17-8-2012".

وفي ذلك اليوم، وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في أحياء جنوب دمشق وغربها. وطالت كرة النار أحياء القدم وحي التضامن والحجر الأسود وكفرسوسة وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أفاد ناشطون لوكالة فرانس برس حينها بأن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم للمعارضة على مواقع للقوات النظامية في دمشق وتحديداً في محيط كفرسوسة.

ولم يتسنّ لفريق فرانس برس الجزم بالدليل القاطع بأن هذا الفيديو ملتقط في كفرسوسة، لكن مجرّد نشره في العام 2012 ينفي أن يكون ملتقطاً في الأيام الماضية في اللاذقية وينفي أن يكون له علاقة بما يجري بين بشّار الأسد ورامي مخلوف.

فرانس برس

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سوريا

موسكو ودمشق ارتكبتا "جرائم حرب" في إدلب.. تقرير جديد للعفو الدولية

فرانس برس
11 مايو 2020
العفو الدولية تقول إن روسيا وسوريا ارتكبتا انتهاكات في إدلب ترقى إلى جرائم حرب
العفو الدولية تقول إن روسيا وسوريا ارتكبتا انتهاكات في إدلب ترقى إلى جرائم حرب

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إنها وثقت 18 هجوماً شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذرة من أنها ترقى الى "جرائم حرب".

ونفذت قوات النظام بدعم من روسيا بدءاً من العام الماضي حملات عسكرية عدة ضد محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقيم قرابة ثلاثة ملايين شخص في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً.

ووثّقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، 18 هجوماً على منشآت طبية ومدارس، شنتها دمشق أو حليفتها موسكو في الفترة الممتدة بين 5 مايو 2019 و25 فبراير.

وأوضحت أن "الأدلة تظهر أن الهجمات الموثقة من قبل القوات الحكومية السورية والروسية تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة أنها "ترقى إلى جرائم حرب".

وجرت ثلاث هجمات بقصف بري، واثنتان ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات قوات النظام، إضافة الى غارات سورية وأخرى روسية. وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي في ديسمبر وأجبر نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم.

ويسري منذ السادس من مارس وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، لكن مئات آلاف النازحين ما زالوا خارج منازلهم ويعتمدون إلى حد كبير في معيشتهم على المساعدات، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً في المخيمات المكتظة.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة هبة مرايف "تضمن الهجوم الأخير نمطاً بغيضاً من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين".

وتابعت "واصلت روسيا تقديم دعم عسكري لا يقدر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ووثقت المنظمة بين الهجمات غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا في 29 يناير تسببت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنياً.

وأفادت كذلك بتوثيقها هجوماً لقوات النظام بقنابل عنقودية محرمة دولياً على مدرسة في مدينة إدلب في 25 فبراير، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
 

فرانس برس