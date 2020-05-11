سوريا

الأسد ينقض على ابن خاله.. إمبراطورية مخلوف تتزعزع وصراع دمشق يحتدم

فرانس برس
11 مايو 2020
رجل يشاهد فيديو رامي مخلوف الذي بثه على فيسبوك
رجل يشاهد فيديو رامي مخلوف الذي بثه على فيسبوك

تزعزت إمبراطورية رامي مخلوف، المموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، وبرزت علاقته المهتزة بالرئيس بشار الأسد الذي يخوض معركة استعادة سلطته كاملة وإنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات حرب، إلى العلن، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية، بحسب متابعين وخبراء.

وبعد أن بقي لسنوات بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف عن صمته عبر بيانات وشريطي فيديو على صفحته على فيسبوك فضحت حجم التوتر بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، في معركة يتوقع محللون أن تكون عواقبها وخيمة عليه.

وكان يُنظر إلى مخلوف (51 عاما)، على أنه أحد أعمدة النظام اقتصاديا. وتفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام. 

بدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. وتم اتهام هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

في نهاية أكتوبر، أكد الأسد على استعادة أموال "كل من هدر أموال الدولة".

ويقول الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "في سوريا، يجب التذكر دائما أن حملات مكافحة الفساد كثيرة لكنها غير مجدية، وهدفها ببساطة إسقاط الرؤوس التي تبرز". 

"سيكلفه كثيرا" 

وتجمع مخلوف بالرئيس السوري صداقة منذ الطفولة. وحين تسلم الأخير سدة الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد عام 2000، كان مخلوف أحد أبرز أركان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي روج لها الأسد الابن.

ويتربع مخلوف على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار" وشركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية".

ويقول مدير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية جهاد يازجي إن مخلوف "كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي سيريتل. وكان هناك الكثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره".

شعار مجموعة "سيريتل" التي يرأسها مخلوف وتملك نحو 70 في المئة من سوق الاتصالات بسوريا
شعار مجموعة "سيريتل" التي يرأسها مخلوف وتملك نحو 70 في المئة من سوق الاتصالات بسوريا

وليست هناك تقديرات لثروته، لكنها بالطبع "من مليارات الدولارات"، وفق يازجي.

خلال سنوات النزاع، كانت إطلالات مخلوف نادرة جدا. ويُعد ظهوره الأخير قبل أيام الأبرز منذ مقابلة أجراها في مايو 2011 مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وقال فيها "من المستحيل، ولا أحد يستطيع أن يضمن ما يمكن أن يحصل، إذا لا سمح الله، حصل شيء للنظام".

في مارس 2011، وحين صدحت حناجر السوريين مطالبة بالإصلاح ثم بإسقاط النظام، كانت لمخلوف حصته من الهتافات. ففي محافظة درعا جنوبا، هتف متظاهرون "برا برا برا، مخلوف اطلع برا"، و"بدنا نحكي على المكشوف.. سرقونا عيلة مخلوف".

ويقول بالانش إن مخلوف واصل خلال سنوات الحرب "إنماء أعماله... وبسبب شركات الظل، كان من القلائل الذين تمكنوا من الالتفاف على العقوبات ليأتي إلى سوريا ببواخر محملة بالبضائع".

ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجه "شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه"، مشيرا إلى أنه حاول "أن يقاوم كثيرا قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي".

لكنه يؤكد أن ذلك "سيكلفه كثيرا".

وقت التسديد

وفتح مخلوف الذي يُعتقد أنه في دمشق، حسابا جديدا على "فيسبوك" في أبريل، ونشر عليه بيانات عدة للدفاع عن أعماله، وصولا إلى شريطي فيديو الشهر الحالي قدم فيهما نفسه على أنه ضحية "أجهزة". وتوجه إلى الأسد واصفا إياه بـ"صمام الأمن"، وطلب منه التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات من الانهيار بعدما طلبت منه الحكومة تسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

واتهم مخلوف في الشريط الثاني الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه للضغط عليه للتخلي عن شركاته. وتساءل "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعي لها خلال الحرب؟".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال القوى الأمنية العشرات من موظفي "سيريتل".
 

فرانس برس

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ثروة رامي مخلوف محور خلافات داخل عائلة الأسد
ثروة رامي مخلوف محور خلافات داخل عائلة الأسد

على وقع احتدام الخلاف بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وابن خاله، رامي مخلوف، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما من السوريين، مقطعا مصوّرا على أنه يظهر اشتباكات قوات تابعة للنظام وأخرى مقربة من رجل الأعمال.

لكن تحقيق لفريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس كشف أن الفيديو منشور قبل سنوات على أنه يصوّر إطلاق نار في محيط دمشق عام 2012، ولا علاقة له بالتوتّر القائم حالياً بين الأسد ومخلوف.

وتبدو في الفيديو أضواء مدينة أو قرية في الليل، وتُسمع رشقات نارية من أماكن مختلفة، ما يوحي بحصول اشتباك أو بتعرّض منطقة لإطلاق نار من مواقع مختلفة. وتسمع في الخلفية تسابيح تتصاعد من مسجد، كتلك التي تُذاع بين صلاتي المغرب والعشاء أيام الأحد والخميس، أو قبل صلاة الفجر كلّ يوم.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل على أنه يصوّر اشتباكاً بين الجيش السوري أو موالين للأسد من جهة، ومسلّحين تابعين لرامي مخلوف من جهة أخرى. 

وبحسب تقرير فرانس برس، ظهر الفيديو في هذا السياق الاثنين في الرابع من مايو الحالي، أي غداة ظهور تسجيل نادر لمخلوف اتهم فيه الأجهزة الأمنية باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها.

وجاء ذلك بعد مقطع أول نشره مخلوف ليل الخميس في 30 أبريل على صفحته على فيسبوك وناشد فيه الأسد التدخّل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها من الانهيار، بعد أن طالبته الحكومة بتسديد مبلغ ضخم اعتبره مجحفا. وكانت هذه أول إطلاله لرجل الأعمال منذ العام 2011.

ومخلوف أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ العام 2008. ويرأس رجل الأعمال الذي طالما بقي بعيدا عن الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في فيسبوك ومدته عشر دقائق، "بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي"، متسائلاً "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راع لها خلال الحرب؟".

وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد واصفاً إياه بـ"صمام الأمان"، يؤكد شريطا الفيديو توترا قائما بينهما بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

لكن الادعاء بأن المقطع المنشور يصوّر اشتباكاً بين أنصار الأسد وأنصار مخلوف غير صحيح.

فيديو قديم

فتنبّه عدد من مستخدمي موقع تويتر إلى أن هذا الفيديو ملتقط قبل سنوات ولا علاقة له بالمستجدات الأخيرة في سوريا بين الأسد ومخلوف.

وأشار بعضهم إلى أنه صوّر في العام 2012 في كفرسوسة في محيط دمشق.

وعند البحث على موقع يوتيوب باستخدام الكلمات الواردة في تلك التغريدات، تم العثور على المقطع نفسه فعلا، نشرته المعارضة في صيف العام 2012.

ونشر المقطع آنذاك بعنوان "شام دمشق كفرسوسة أصوات اطلاق نار كثيف جداً وانفجارات تهز الحي 17-8-2012".

وفي ذلك اليوم، وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في أحياء جنوب دمشق وغربها. وطالت كرة النار أحياء القدم وحي التضامن والحجر الأسود وكفرسوسة وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أفاد ناشطون لوكالة فرانس برس حينها بأن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم للمعارضة على مواقع للقوات النظامية في دمشق وتحديداً في محيط كفرسوسة.

ولم يتسنّ لفريق فرانس برس الجزم بالدليل القاطع بأن هذا الفيديو ملتقط في كفرسوسة، لكن مجرّد نشره في العام 2012 ينفي أن يكون ملتقطاً في الأيام الماضية في اللاذقية وينفي أن يكون له علاقة بما يجري بين بشّار الأسد ورامي مخلوف.

فرانس برس