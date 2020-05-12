سوريا

وسط استياء شعبي.. الليرة السورية تنهار بشكل غير مسبوق

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
A boy sits outside a currency exchange shop at the main market of the Kurdish-majority city of Qamishli in Syria's northeastern…
الحرة

سجلت الليرة السورية، الثلاثاء، انهياراً كبيراً ووصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار الأميركي، مسببة ارتفاعا "جنونيا" بأسعار المواد الغذائية "واستياء شعبيا"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "سجل سعر الصرف داخل سورية 1535 شراءً للدولار، و1555 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 1600 شراءً و1627 مبيعاً أمام اليورو".

وتسببت الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو عقد بتدمير الاقتصاد السوري، وخسائر بالمليارات للصناعة والزراعة السورية التي كانت تنمو بسرعة قبل الحرب.

وتشهد سوريا أزمة مالية خانقة، وسط خلافات بين أعمدة النظام الاقتصادية، وخاصة بين رئيس النظام وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد السوري.

ويتربع مخلوف على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة، أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار" وشركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية".

وفتح مخلوف الذي يُعتقد أنه في دمشق، حسابا جديدا على "فيسبوك" في أبريل، ونشر عليه بيانات عدة للدفاع عن أعماله، وصولا إلى شريطي فيديو الشهر الحالي قدم فيهما نفسه على أنه ضحية "أجهزة".

وتوجه مخلوف إلى الأسد واصفا إياه بـ"صمام الأمن"، وطلب منه التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات من الانهيار بعدما طلبت منه الحكومة تسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

واتهم مخلوف في الشريط الثاني الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه للضغط عليه للتخلي عن شركاته. وتساءل "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راع لها خلال الحرب؟".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال القوى الأمنية العشرات من موظفي "سيرياتل".

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام
اقتصاد

الفدرالي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلّي بنسبة 6,5% هذا العام

A demonstrator wearing a protective mask attends a Black Lives Matter protest in the aftermath of protests against the death of…
من زاوية أخرى

بعد مقتل فلويد.. ماذا سيقول مانديلا لترامب؟

يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
أميركا

بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

طالما كانت الجامعة مقصدا لأبناء المجتمعات السوداء في المدينة.
أميركا

طفلة فلويد تحظى بمنحة للدراسة الجامعية

أكثر من مليوني إصابة في الولايات المتحدة ونحو 113 ألف وفاة
أميركا

مليونا إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

قال حزب التنمية والعدالة، الذي تقدم بمقترح القانون، إن القرار الجديد سيساعد "حراس الليل"
تركيا

تركيا تدعم "حراس الليل".. ومعارضون: ميليشيا مسلحة لخدمة إردوغان

سوريا

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الأسد في السويداء

رويترز
11 يونيو 2020
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي

خرج مئات من السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال سكان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب سوريا دعوا إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 والتي سحقتها قوات الأمن مما أطلق شرارة صراع عنيف مستمر منذ تسعة أعوام.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، وكان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.

وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.

وصرحت مقيمة وناشطة تدعى نورا الباشا: "المحتجون يطالبون بالحرية وإسقاط النظام نتيجة الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، نظم عشرات من أنصار الحكومة مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، حيث انتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأميركية الجديدة الأكثر صرامة، والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعاني منها السكان العاديون، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.

ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر احتجاج المعارضة، ولم تشهد السويداء الاضطرابات التي تقع في مناطق أخرى بسوريا منذ بداية الصراع ولا تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة.

رويترز