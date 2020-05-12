سوريا

داعش وفصيل موال لتركيا يصعدان عمليات الاغتيال في سوريا

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
قوات سوريا الديمقراطية تنفذ غارة في دير الزور على خلية لداعش
قوات سوريا الديمقراطية تنفذ غارة في دير الزور على خلية لداعش

قال موقع Rojava information center إن شهر أبريل شهد انخفاضًا بنسبة 16 بالمئة في هجمات "الخلايا النائمة"، في حين ازدادت غارات قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف بنسبة 100 في المئة، مضيفا أن الوفيات بين "أفراد الإدارة الذاتية" الكردية ارتفعت بنسبة 21 بالمئة هذا الشهر، وأن 41 بالمئة منها كانت بسبب عمليات اغتيال.

وأضاف الموقع أن شهر أبريل شهد تسجيل 41 هجوما مسلحا، تبنى داعش منها 29 هجوما، وقوات مرتبطة بتركيا هجومين، فيما بقيت تسع هجمات منها غير متبناة من أي فصيل.

وسجل الموقع 29 حالة وفاة في أبريل، منها 12 اغتيالا استهدفت بشكل خاص "مخاتير القرى" المرتبطين بالإدارة الذاتية الكردية، وأضاف أن "كتيبات لداعش شوهدت في جميع أنحاء دير الزور" مما يشكل تهديدا في تلك المناطق.

وبحسب الموقع، فقد واصلت مجموعات الخلايا النائمة التركيز على استخدام الأجهزة المتفجرة المصنوعة محليا، والهجمات باستخدام الأسلحة الخفيفة، وأحيانًا القنابل اليدوية.

ويقول الموقع إن "داعش يستخدم ما تبقى من موارده لتحقيق أقصى ضرر من خلال استهداف شخصيات إدارية معروفة".

ويضيف "على غير المعتاد، أعلن الجيش الوطني السوري عن هجومين في أبريل، ولا سيما جماعة أحرار الشرقية المرتبطة بتركيا التي "لا تزال تهدد استقرار المنطقة".

وأكد الموقع أن هجمات قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية ارتفعت بنسبة 100% من 11 هجمة في مارس إلى 22 في شهر أبريل، لكنها تبقى "أقل من الهجمات التي شنت في زمن الحرب".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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داعش وفصيل موال لتركيا يصعدان عمليات الاغتيال في سوريا

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إيران

"لم تنسحب".. تقرير: إيران تغير تموضع قواتها في سوريا تجنباً للهجمات الإسرائيلية

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
إيران تعيد تموضع قواتها في سوريا
إيران تعيد تموضع قواتها في سوريا

في محاولة لتجنب الهجمات الإسرائيلية، تقوم إيران بتغير تموضع ميليشياتها في مختلف أنحاء سوريا، وسحب عدد آخر منها.

ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، تم نقل ميليشيا لواء فاطميون الذي يضم عناصر من الشيعة الأفغان، من منطقة دير الزور شرقي سوريا يوم السبت، إلى تدمر في وسط سوريا، واللواء 313 من دير الزور إلى مقرات الميليشيا في منطقة السيدة زينب بدمشق. 

وتم نقل الميليشيات في حافلات مدنية بدون أسلحة من أجل عدم لفت الانتباه.

وكانت الهجمات استهدفت منطقة السيدة زينب قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين إيرانيين وثلاثة مدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقبل أسبوع، قُتل ما لا يقل عن تسعة مقاتلين إيرانيين وأعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية في غارة جوية إسرائيلية في منطقة تدمر في سوريا.

وانتقلت ميليشيا لواء القدس التي كانت تابعة لإيران والمدعومة حاليًا من قبل روسيا، والموجودة في حلب إلى مدينة البوكمال يوم السبت، من أجل السيطرة على مقرات الميليشيات الإيرانية في المدينة بعد طلب من روسيا، بحسب تلفزيون حلب اليوم التابع للمعارضة.

كما طلبت القيادة الروسية من الميليشيات الإيرانية في البوكمال سحب جميع قواتها في المنطقة وإعادة توزيعها على أماكن أخرى.

يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد أيام من إعلان مصدر دفاعي كبير في الجيش الإسرائيلي أن إيران تخفض للمرة الأولى عدد مقاتليها في سوريا، وتسحب الآلاف من جنودها ومقاتلي الميليشيات التابعة لها، بسبب الغارات الإسرائيلية.

لكن رئيس المخابرات السابق في الجيش الإسرائيلي عاموس يادلين والممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس غيفري، أكدا أن إيران لا تنسحب من سوريا بل تغير تموضع قواتها فقط.

وأفادت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن اللواء 313 يواصل تجنيد عناصر جديدة في شرق وجنوب سوريا وبالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية. 

كما تم تجنيد ما يقرب من 4700 سوري مؤخرًا من قبل الميليشيات المولية لإيران في منطقة غرب الفرات.

الحرة / ترجمات - دبي