سافروا من تركيا.. تفاصيل تجنيد أطفال سوريين للقتال في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل تجنيد أطفال سوريين عبر فصائل مسلحة موالية لتركيا وإرسالهم للقتال في ليبيا مشيرا إلى مقتل 16 طفلا حتى الآن من بين 150 طفلا سوريا جندوا للقتال هناك.

وكانت تركيا قد اعترفت في فبراير الماضي بإرسال مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في معاركها ضد "قوات حفتر" على الأراضي الليبية.

ويقول المرصد إن عدد المقاتلين السوريين في ليبيا وصل حتى الآن إلى نحو 8400 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجند.

لكن المعلومات عن إرسال أطفال ضمن هؤلاء المقاتلين كانت شحيحة للغاية.



وقال المرصد الأربعاء "يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر".

وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى ليبيا نقلت المنظمة عن مصادر أن "الكثير من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق".

وروى المصدر قصة أحد هؤلاء الأطفال مشيرا إلى أنه لم يتجاوز الـ15 عاما.

وبحسب المرصد فإن الطفل أقدم على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، والذهاب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوما، ثم انقطع الاتصال به.

كانت المفاجأة أن ذوي الطفل صدموا عند علمهم بظهوره في أحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا، وعقب استفسار الأهل تبين أن الطفل جرى تجنيده في صفوف "السلطان مراد".

توجه ذوو الطفل إلى مقر الفصيل بمدينة عفرين لكنهم أنكروا معرفتهم به في البداية.

ويضيف المرصد "عقب عدة محاولات وتردد للعائلة إلى المقر، أخبر عناصر الفصيل للعائلة بأن طفلهم قد قتل بمعارك ليبيا في محاولة منهم للتخلص من إلحاح العائلة بالسؤال عن طفلها، حيث حتى هذه اللحظة لم يعرف مصير الطفل، وعند سؤال العائلة عن جثة ابنها، جاء الجواء سريعاً بأن "الجثة لدى قوات حفتر".

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

ومنذ أبريل 2019 يشن حفتر، هجوما عسكرياً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويستخدم الطرفان المتنازعان مرتزقة من عدة بلدان لدعمهم في حربهم ضد الطرف الآخر.

وكشف تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر.

وبحسب التقرير الذي تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على ملخص له الأسبوع الماضي، فإن هذا البلد فيه حاليا ما بين 800 و1200 مرتزق تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يدعمون حفتر، وكذلك مقاتلين سوريين قدموا من دمشق، وهي المرة الأولى التي يؤكد تقرير أممي صراحة هذه المعلومات.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي في الخامس من مايو "المعلومات المتواصلة حول تورط مرتزقة أجانب لصالح حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011".

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.