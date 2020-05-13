سوريا

سافروا من تركيا.. تفاصيل تجنيد أطفال سوريين للقتال في ليبيا

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل تجنيد أطفال سوريين عبر فصائل مسلحة موالية لتركيا وإرسالهم للقتال في ليبيا مشيرا إلى مقتل 16 طفلا حتى الآن من بين 150 طفلا سوريا جندوا للقتال هناك. 

وكانت تركيا قد اعترفت في فبراير الماضي بإرسال مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في معاركها ضد "قوات حفتر" على الأراضي الليبية. 

ويقول المرصد إن عدد المقاتلين السوريين في ليبيا وصل حتى الآن إلى نحو 8400 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجند. 

لكن المعلومات عن إرسال أطفال ضمن هؤلاء المقاتلين كانت شحيحة للغاية.  
 
وقال المرصد الأربعاء "يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر".

وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى ليبيا نقلت المنظمة عن مصادر أن "الكثير من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق".  

وروى المصدر قصة أحد هؤلاء الأطفال مشيرا إلى أنه لم يتجاوز الـ15 عاما. 

وبحسب المرصد فإن الطفل أقدم على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، والذهاب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوما، ثم انقطع الاتصال به. 

كانت المفاجأة أن ذوي الطفل صدموا عند علمهم بظهوره في أحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا، وعقب استفسار الأهل تبين أن الطفل جرى تجنيده في صفوف "السلطان مراد". 

توجه ذوو الطفل إلى مقر الفصيل بمدينة عفرين لكنهم أنكروا معرفتهم به في البداية. 

ويضيف المرصد "عقب عدة محاولات وتردد للعائلة إلى المقر، أخبر عناصر الفصيل للعائلة بأن طفلهم قد قتل بمعارك ليبيا في محاولة منهم للتخلص من إلحاح العائلة بالسؤال عن طفلها، حيث حتى هذه اللحظة لم يعرف مصير الطفل، وعند سؤال العائلة عن جثة ابنها، جاء الجواء سريعاً بأن "الجثة لدى قوات حفتر". 

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

ومنذ أبريل 2019 يشن حفتر، هجوما عسكرياً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويستخدم الطرفان المتنازعان مرتزقة من عدة بلدان لدعمهم في حربهم ضد الطرف الآخر. 

وكشف تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر.

وبحسب التقرير الذي تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على ملخص له الأسبوع الماضي، فإن هذا البلد فيه حاليا ما بين 800 و1200 مرتزق تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يدعمون حفتر، وكذلك مقاتلين سوريين قدموا من دمشق، وهي المرة الأولى التي يؤكد تقرير أممي صراحة هذه المعلومات. 

ودان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي في الخامس من مايو "المعلومات المتواصلة حول تورط مرتزقة أجانب لصالح حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011". 

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية. 

الحرة - واشنطن

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سوريا

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الأسد في السويداء

رويترز
11 يونيو 2020
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي

خرج مئات من السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال سكان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب سوريا دعوا إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 والتي سحقتها قوات الأمن مما أطلق شرارة صراع عنيف مستمر منذ تسعة أعوام.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، وكان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.

وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.

وصرحت مقيمة وناشطة تدعى نورا الباشا: "المحتجون يطالبون بالحرية وإسقاط النظام نتيجة الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، نظم عشرات من أنصار الحكومة مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، حيث انتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأميركية الجديدة الأكثر صرامة، والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعاني منها السكان العاديون، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.

ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر احتجاج المعارضة، ولم تشهد السويداء الاضطرابات التي تقع في مناطق أخرى بسوريا منذ بداية الصراع ولا تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة.

رويترز