سوريا

الأمم المتحدة ومنظمة الصحة "تعملان مع الأسد" لتجويع شرقي سوريا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
دمشق تحرم مناطق المعارضين من المساعدات
دمشق تحرم مناطق المعارضين من المساعدات

تشارك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية نظام الأسد في تجويع السوريين في المناطق الشرقية من البلاد وسط جائحة كورونا من خلال الخضوع لإملاءات دمشق بشأن المناطق التي توزع عليها المساعدات، وفق تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ونقل التقرير عن الأمم المتحدة إبلاغها وكالات الإغاثة التابعة لها قبل عدة أسابيع أنه لن يُسمح لها بتمويل الجمعيات الخيرية الخاصة العاملة في شمال شرق سوريا إلا إذا كانت مسجلة في دمشق ومخولة بالعمل هناك من قبل النظام السوري، الذي أثبت عدم رغبته، أو عدم قدرته، على تلبية الاحتياجات الصحية للمنطقة".

وقال التقرير إن هذا يعطي النظام السوري حق النقض (الفيتو) على المساعدات المقدمة إلى شرق سوريا وطريقة لاستخدامها كسلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا وروسيا شاركتا أيضا في هذا الجهد، حيث قطعت تركيا المياه عن 460,000 شخص في شرق سوريا، فيما تدعم روسيا النظام السوري.

ويشير التقرير إلى كيفية سيطرة الديكتاتوريات والأنظمة التي تسيء إلى حقوق الإنسان على مساعدات الأمم المتحدة والمساعدات الدولية، مما يمكنها من استخدامها فقط للجمعيات الخيرية المرتبطة بها واستخدامها لتمكين الموالين وتهميش الآخرين.

وتوقفت منظمة الصحة العالمية عن دعم شرق سوريا، وهي منطقة تضم ملايين الأشخاص الذين يتعافون من فظائع داعش، حيث تعمل المنظمة أيضا من خلال النظام السوري بدلا من الوصول إلى الناس على الأرض في سوريا التي يقسمها الصراع.

وتزداد عزلة سكان شرق سوريا من قبل القوى العظمى التي تريد منهم التوقف عن العمل مع الولايات المتحدة وأن يخضعوا لسيطرة تركيا أو نظام الأسد المدعوم من روسيا.

ويشير التقرير إلى أن مجلس الأمن الدولي "الذي يعمل تحت ضغط روسيا، أغلق مركزا للمساعدات الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة في 10 يناير عند معبر اليعربية على الحدود العراقية السورية. وقد حرم ذلك الأمم المتحدة من تفويض قانوني صريح للعمل في المنطقة".

واستخدمت منظمة الصحة العالمية ومجموعات خاصة سابقا المعبر "لتقديم المساعدة الطبية إلى شمال شرق سوريا".

وزاد فيروس كورونا من تأزم الوضع في المنطقة، وقد اشتكت السلطات المحلية، اليائسة من أجل الحصول على الدعم الطبي، من عدم تواصل منظمة الصحة معها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

"الحرة" تنعى رياض عصمت الذي توفي بفيروس كورونا

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة

تنعى قناة الحرة الكاتب السوري، رياض عصمت، الذي توفي الخميس، عن عمر ناهز الثالثة والسبعين عاما في مدينة شيكاغو الأميركية، من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعصمت أديب وناقد ومسرحي بارز، وهو كاتب مقالات رأي في موقع الحرة، وكان آخر مقال نشره على الموقع تحت عنوان "ميتات الفلاسفة"، وذلك يوم الأحد 10 مايو الجاري.

وتناول مقال "ميتات بعض كبار الفلاسفة في التاريخ" ممن عانوا من "الاستبداد السياسي"، بدءا من الفيلسوف اليوناني سقراط إلى الحسين بن منصور الحلاج الذي شكل مصرعه "أمثولة رهيبة عن الاستبداد".

وأصيب عصمت بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين تقريبا، ونقل إلى مستشفى في شيكاغو بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن، فجر اليوم الخميس، وفاته.   

عصمت من مواليد العاصمة السورية دمشق عام 1947 وحاصل على الإجازة في الأدب الإنكليزي من جامعتها سنة 1968 حيث بدأت علاقته بالمسرح وهو طالب عبر عرض باللغة بالإنكليزية لمسرحية شكسبير "جعجعة بلا طحن" عام 1967.

وتتالى عقب ذلك نشاط الراحل المسرحي من نشر مقالات نقدية وإخراج أعمال لطلبة معاهد التمثيل في سوريا.

وفي عام 1982 نال الراحل دبلوماً عالياً في الإخراج المسرحي عام 1982 من جامعة كارديف في ويلز ثم درجة الدكتوراه سنة 1988 من الولايات المتحدة.

وألف 33 كتاباً منها في الكتابة المسرحية جمهورية الموز وبحثا عن زنوبيا وفي النقد شيطان المسرح والبطل التراجيدي في المسرح العالمي والصوت والصدى، ودراسة في القصة السورية الحديثة، كما كتب السيناريو والحوار لعدد من التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية منها هولاكو وتاج من شوك.

شغل الراحل عددا من المناصب الثقافية خلال مسيرة حياته حيث عمل وزيرا للثقافة وعميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية ومديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري وكرم عدة مرات ضمن مهرجانات مسرحية في سورية وخارجها.

الحرة - واشنطن