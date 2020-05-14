سوريا

بمشاركة روسيا.. تحالف ثلاثي في سوريا للحد من نفوذ إيران وإغلاق طريق طهران – بيروت

الحرة - دبي
14 مايو 2020
تقدم قوات "مغاوير الثورة والنخبة" ستكون في بداية الأمر تحت عنوان محاربة نشاط تنظيم داعش
تقدم قوات "مغاوير الثورة والنخبة" ستكون في بداية الأمر تحت عنوان محاربة نشاط تنظيم داعش

تسود حالة من الضبابية على واقع العلاقة التي تحكم حلفاء النظام السوري، وخصوصا بعد الجدل الذي رافق نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الأسبوع الماضي فيديو عن "المظالم" التي يتعرض لها من ابن عمته رئيس النظام السوري بشار الأسد، ما أثار تكهنات حول تطورات العلاقة بين روسيا وإيران وسوريا.

ولم تغب هذه التكهنات عن حديث زعيم ميليشا حزب الله حسن نصرالله يوم أمس خلال كلمة متلفزة في ذكرى مقتل القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدرالدين، بطريقة أثارت الجدل حول الجهة التي تقف وراءها، حيث أكد نصرالله عدم وجود صراع بين إيران وروسيا في سوريا، ووصف ذلك بأنها معلومات "غير صحيحة"، وقال: "الحديث عن تخلي حلفاء الحكومة السورية عنها ما هو إلا حلم".

وتابع نصرالله: "ما يتردد عن تخلي حلفاء سوريا عنها هو مجرد أحلام وكلام لا أساس له وما يتردد عن وجود صراع روسي – إيراني في سوريا هو غير صحيح".


 
مجابهة النفوذ الإيراني

 

ولكن يبدو أن الوحل السوري يكذب الغطاس، فالوضع الميداني مغاير تماما لكل محاولات تجميل واقع "حلفاء سوريا"، بعد رصد تحركات عسكرية بدعم روسي لكبح جماح إيران وميليشياتها في سوريا.

وفي هذا السياق، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة، قولها إن تحالفا بين إسرائيل وقوات التحالف الدولي والروس، بشكل غير مباشر، يعمل من أجل إغلاق طريق طهران – بيروت من الجانب السوري ومجابهة النفوذ الإيراني بالبادية السورية.

وأشار المرصد إلى أن اجتماعاً جرى قبل أيام قليلة، بين وفد من قوات سوريا الديمقراطية وقيادات من قوات مغاوير الثورة وقوات النخبة العاملة ضمن منطقة التنف في البادية السورية، تمحور حول تقدم مشترك لتلك القوات في منطقة البادية وشن عمليات عسكرية ضد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بدعم من التحالف الدولي بغية إغلاق طريق طهران – بيروت الدولي بشقه السوري.

عملية تقدم قوات "مغاوير الثورة والنخبة" ستكون في بداية الأمر تحت عنوان محاربة نشاط تنظيم داعش بالبادية السورية.

وبحسب المرصد فإن العملية العسكرية ضد المليشيات الإيرانية ترتبط بفشل روسيا بإقناع إيران بسحب قواتها من البادية، على أن يتم وضع قوات موالية لروسيا تحل محل القوات الإيرانية، حيث أن هذه القوات ستكون عشائرية ومن مقاتلي "المصالحة والتسوية".

وفي هذا الإطار وعلى الضفة الأخرى، فإن القوات الإيرانية وهي المتضرر الأكبر لإغلاق الطريق لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث رصد المرصد السوري تشكيل الإيرانيين لخط دفاع على طول البادية الممتدة من البوكمال قرب الحدود العراقية – السورية حتى جنوب مدينة ديرالزور، وذلك عبر تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت للمليشيات الإيرانية عن طريق معبر البوكمال، بعضها كان عبر حافلات مدنية كنوع من التمويه.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المواقع التي جرى تعزيزها من قبل الإيرانيين هي: المحطة الثانية "T2" ومعيزيلة وحقل الورد والمزارع ببادية الميادين وعين علي ببادية محكان والمجابل ببادية القورية وقاعدة الإمام علي والمحطة الثالثة "T3" ومواقع أخرى في بادية الوعر وحميمية وفيضة ابن موينع، بالإضافة لمواقع ثانية ضمن ريف دير الزور الغربي.

الحرة - دبي

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عربي ودولي

اثنتان من الشرق الأوسط.. دول "لا تتعاون بشكل كامل" مع واشنطن في مكافحة الإرهاب

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
الدول المشار إليها خالفت قانونا أميركيا

كشف مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أسماء خمس دول "لا تتعاون بشكل كامل" مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب.

وقال بيان للمكتب إن الوزارة أبلغت الكونغرس بأن هذه الدول اعتبرت أنها "لا تتعاون بشكل كامل" مع جهود مكافحة الإرهاب في 2019 وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

والدول المشار إليها هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتماد كوبا في هذا التصنيف منذ عام 2015.

وبموجب هذا القرار، يحظر بيع أو الترخيص بتصدير مواد وخدمات دفاعية لها، ويتم إخطار الرأي العام الأميركي والدولي بأن هذه البلدان لا تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة إن إيران ظلت في 2019 أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، واستمرت في دعم حزب الله اللبناني، والجماعات الفلسطينية، والجماعات الشيعية العراقية ومن بينها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"عصائب أهل الحق"، وغيرها من الجماعات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني تورط بشكل مباشر في الإرهاب وقتل مواطنين أميركيين، مشيرة إلى أن "فيلق القدس" التابع له لعب "الدور الأكبر" في تنفيذ حملة إرهابية عالمية.

أما في سوريا فقد واصل النظام دعمه السياسي والعسكري للجماعات الإرهابية، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم السياسي لحزب الله، ونمت علاقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحزب الله وإيران في عام 2019، حيث أصبح النظام أكثر اعتمادا على الجهات الخارجية لمحاربة خصومه وتأمين المناطق، وتظل الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني حاضرة ونشطة في سوريا بإذن من الأسد، بحسب البيان.

أما كوريا الشمالية، فاتهمتها واشنطن بأنها لا تزال تأوي أربعة يابانيين شاركوا في اختطاف طائرة الخطوط الجوية اليابانية عام 1970 فضلا عن المصير الغامض لنحو 12 يابانيا اختطفوا في السبعينيات والثمانينيات.

وبالنسبة لفنزويلا، قال البيان إن سيطرة الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو داخل فنزويلا "أعاقت جهود مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأميركية قد وجهت له ولبعض أعضاء النظام السابق الآخرين تهما تتعلق بالإرهاب والاتجار بالمخدرات.

وبالنسبة لكوبا، قالت الوزارة إنها تؤوي العديد من الهاربين من العدالة المطلوبين بتهمة العنف السياسي، وقد أقام العديد منهم في كوبا منذ عقود، ورفضت كوبا طلب كولومبيا تسليم 10 أفراد من منظمة "جيش التحرير الوطني" (ENL) الكولومبية الذين يعيشون في هافانا، بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير أكاديمية شرطة بوغوتا في يناير 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

الحرة - واشنطن