ناشطون: غارة إسرائيلية تستهدف ميليشيات إيران في حلب السورية

سمع دوي انفجار في مدينة حلب السورية في الساعات الباكرة من صباح السبت، وفقا لما أكدته وسائل الإعلام المحلية، وقد أكد ناشطون أن الصوت نجم عن استهداف "إسرائيلي" لمواقع إيرانية في المدينة.

ولم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار" أو مصدره.

ونقلت وسائل إعلام أنباء نقلا عن ناشطين بأن صوت الانفجار نجم عن "قصف جوّي اسرائيلي" استهدف "مواقع لميليشيات إيرانية" في منطقة الراموسة على أطراف المدينة.