سوريا

ناشطون: غارة إسرائيلية تستهدف ميليشيات إيران في حلب السورية

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
لم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار"
لم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار"

سمع دوي انفجار في مدينة حلب السورية في الساعات الباكرة من صباح السبت، وفقا لما أكدته وسائل الإعلام المحلية، وقد أكد ناشطون أن الصوت نجم عن استهداف "إسرائيلي" لمواقع إيرانية في المدينة. 

ولم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار" أو مصدره. 

ونقلت وسائل إعلام أنباء نقلا عن ناشطين بأن صوت الانفجار نجم عن "قصف جوّي اسرائيلي" استهدف "مواقع لميليشيات إيرانية" في منطقة الراموسة على أطراف المدينة. 

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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واشنطن تحذر من "ممارسات الشحن الخادعة" لإيران وسوريا وكوريا الشمالية

ميشال غندور - واشنطن
14 مايو 2020
قدمت واشنطن استشارة عالمية للتنبيه بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات
قدمت واشنطن استشارة عالمية للتنبيه بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وخفر السواحل الأميركي الخميس استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات مع التركيز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا. 

وتتضمن الاستشارة أفضل الممارسات لمختلف قطاعات الصناعات البحرية والطاقة بما في ذلك تجار السلع العالمية وشركات التأمين البحري والمؤسسات المالية وأصحاب السفن وغيرها للمساعدة في بذل العناية الواجبة والتخفيف من مخاطر العقوبات. 

وبالإضافة إلى ذلك تقدم هذه الاستشارة معلومات حول عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ذات الصلة بالصناعة البحرية بما في ذلك قائمة غير حصرية للأنشطة التي يمكن أن تفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة. 

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن من قبل الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم" بما في ذلك التهرب من العقوبات والتهريب، ما قد يسهل النشاط الإجرامي ويهدد السلام والأمن الدوليين.

ميشال غندور - واشنطن