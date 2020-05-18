سوريا

بعد فيديو "أثرياء الحرب".. مداهمات لشركات رامي مخلوف برفقة "الشرطة الروسية"

الحرة / وكالات - دبي
18 مايو 2020
لم تخل رسائل مخلوف من التهديد بأنه سيقاضي الدولة السورية
لم تخل رسائل مخلوف من التهديد بأنه سيقاضي الدولة السورية

بعد الظهور الأخير لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الأحد، وحديثه عن عمليات الاعتقال التي يتعرض لها العاملين داخل شركته، كشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصا.

 ظهر مخلوف في فيديو جديد نشره يوم أمس الأحد وهو يعتذر فيه عن عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها من السلطات في دمشق، مشيرا بقوله إلى أن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".

رامي مخلوف ظهر في فيديو يشتكي لابن عمته بشار الأسد كثرة الضرائب المفروضة
فيديو لرامي مخلوف يكشف تفاصيل صادمة عن "أثرياء الحرب" بالنظام السوري
ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في فيديو حديث نشره الأحد يعتذر فيه عن عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها من السلطات في دمشق، مشيرا بقوله إلى أن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات.

وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى أن الحملة الأمنية ضد منشآت ومؤسسات رامي مخلوف تتواصل، مشيرا إلى أن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى تنفيذ مداهمات جديدة برفقة "الشرطة الروسية" خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، اعتقلت على إثرها 19 من موظفي "جمعية البستان"، وتوزعت الاعتقالات الجديدة على النحو التالي: 8 في اللاذقية، 7 في دمشق و4 في حمص، كما تمت جميعها بذات التهمة وهي "الفساد".

وأوضح المرصد أن عدد العاملين كـ مدراء وموظفين وتقنيين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف الذين أقفوا ارتفع إلى نحو 60 شخصا، منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر أبريل الفائت، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، وهم 40 من شركة سيرياتيل و19 من جمعية البستان.

وشدد مخلوف في الفيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا يوجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين في الشركة حاليا.

ولم تخل رسائل مخلوف من التهديد بأنه سيقاضي الدولة السورية ملمحا إلى وجود وثائق لديه تثبت أقواله.

الحرة / وكالات - دبي

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سوريا

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الأسد في السويداء

رويترز
11 يونيو 2020
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي
السويداء تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط الأسد لليوم الرابع على التوالي

خرج مئات من السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال سكان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب سوريا دعوا إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 والتي سحقتها قوات الأمن مما أطلق شرارة صراع عنيف مستمر منذ تسعة أعوام.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، وكان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.

وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.

وصرحت مقيمة وناشطة تدعى نورا الباشا: "المحتجون يطالبون بالحرية وإسقاط النظام نتيجة الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، نظم عشرات من أنصار الحكومة مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، حيث انتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأميركية الجديدة الأكثر صرامة، والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في المصاعب الواسعة النطاق التي يعاني منها السكان العاديون، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.

ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر احتجاج المعارضة، ولم تشهد السويداء الاضطرابات التي تقع في مناطق أخرى بسوريا منذ بداية الصراع ولا تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة.

رويترز