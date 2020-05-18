سوريا

يحاكم في ألمانيا.. مسؤول أمن سوري سابق ينفي تعذيب معتقلين

فرانس برس
19 مايو 2020
مسؤول سابق في الاستخبارات السورية ينفي خلال محاكمته في ألمانيا تهم تعذيب معتقلين
مسؤول سابق في الاستخبارات السورية ينفي خلال محاكمته في ألمانيا تهم تعذيب معتقلين

نفى عقيد سابق في الاستخبارات السورية، الاثنين خلال جلسة لمحاكمته في ألمانيا، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعرض بالضرب والتعذيب لمعتقلين في أحد السجون السورية.

وجاء في إفادة مكتوبة تلاها محاميه، أن موكله أنور رسلان البالغ 57 عاما "لم يتعرض بالضرب أو التعذيب" لسجناء في "فرع الخطيب"، وهو مركز توقيف تابع للمخابرات العامة السورية في دمشق.

ورسلان متهم بالإشراف على قتل 58 شخصا في "فرع الخطيب" وتعذيب أربعة آلاف آخرين.
 
وبدا رسلان، الذي جلس خلف لوح زجاجي في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، شديد التركيز خلال قراءة محامييه مايكل بوكر ويورك فراتسكي بيانه الذي استغرقت تلاوته 90 دقيقة.
 
وقال رسلان إنه لم يعذب سجناء بل "ساعد في تحرير" معتقلين كثر كانوا قد أوقفوا إبان الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد اعتبارا من مارس 2011.
 
والمحاكمة الجارية في محكمة كوبلنس بدأت في 23 مايو وهي الأولى في العالم التي تنظر في انتهاكات منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
 
وتجري محاكمة رسلان ومتهم آخر هو إياد الغريب في ألمانيا، عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم.
 
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رسلان علنا عن الجرائم المتهم بها، والتي يعتقد أنها ارتُكبت في السجن بين 29 أبريل 2011 و7 سبتمبر 2012.
 
وكانت النيابة العامة قد اتهمت في افتتاح المحاكمة، رسلان، بالإشراف على عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية و"صدمات كهربائية" وضرب بـ"القبضات والأسلاك والسياط" و"حرمان من النوم" في السجن.
 
وردا على اتهامات ساقها ضده شهود، نفى رسلان مرارا أي مسؤولية، ولا سيما في ما يتعلق بالاغتصاب. وقال "إنه مخالف لأخلاقنا ومخالف لديننا".
 
وأضاف "أنأى بنفسي عن أعمال كتلك إن ارتُكبت".
 
وعمل رسلان على مدى 18 عاما في المخابرات السورية حيث ارتقى في المناصب ليصبح قائدا لقسم التحقيقات في الفرع 251 التابع للمخابرات السورية، وفق محقق ألماني أدلى بشهادته في اليوم الثاني من المحاكمة.
 
ويقول رسلان إنه انشق عن النظام وغادر سوريا في أواخر عام 2012، ووصل إلى ألمانيا في 26 يوليو 2014 في إطار برنامج لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة.
 
ويتوقع مراقبون أن تستمر المحاكمة لنحو عامين، علما أن المحكمة ستبدأ الاستماع لشهادات الضحايا في يوليو.
 
ويقول فولفغانغ كاليك الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، المنظمة غير الحكومية الألمانية التي تقدم الدعم لـ17 ضحية في المحاكمة، إن رسلان كان يصدر الأوامر في القسم الذي يقوده ولم يكن مجرد متلق للأوامر أو منفذ لها. وقال كاليك "لا نعتقد أنه أدى دورا بسيطا".
 
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام السوري.
 

فرانس برس

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المرصد: داعش يعدم 11 شخصا شرقي سوريا           

فرانس برس
18 مايو 2020
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 11 شخصا في يومين في شرق سوريا (المرصد)
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 11 شخصا في يومين في شرق سوريا (المرصد)

 أعدم تنظيم داعش الإرهابي، خلال يومين، 11 شخصا بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين.

وأوضح المرصد أن داعش أعدم سبعة عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن "الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق مدينة دير الزور والعاصمة دمشق، في جنوب غربي محافظة دير الزور".

ويأتي ذلك غداة قطع التنظيم "طريق دمشق-دير الزور، عند منطقة كباجب، حيث استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعا"، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

ولم يعلن التنظيم على الفور مسؤوليته عن العملية على تطبيق تلغرام حيث ينشر عادة بياناته.

ومنذ هزيمته في سوريا في مارس 2019، يشن داعش هجمات دموية، بخاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وفي هذا القطاع قتل التنظيم 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له في 7 مايو، وفق المرصد.

ويستهدف الجهاديون في هجماتهم، على السواء، قوات النظام والمليشيات الموالية له والقوات الكردية التي دعمتها واشنطن في مواجهة التنظيم.

وبعدما سيطر التنظيم في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته الكاملة العام الماضي.

وتسبب النزاع في سوريا منذ مارس 2011 بأكثر من 380 ألف قتيل وشرد الملايين.

 

فرانس برس