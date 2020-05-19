سوريا

تطور في أزمة ابن خال الأسد.. الحكومة السورية تحجز على أموال رامي مخلوف احتياطيا

الحرة / وكالات - واشنطن
19 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.

أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه. 

وتداول مغردون على تويتر صورة القرار الصادر ضد مخلوف.

وكان مخلوف ابن خال الأسد قد نشر الاثنين وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيهما عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن شركة اتصالات سيرتيل التي يملكها، ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.

وقال إن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو بينت فيه سيرتيل استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.

وردت الهيئة على ما نشره مخلوف وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس إدارة سيرتيل يأتي ضمن "حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة". 

وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.

ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

وكان ابن خال الأسد، الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد قال في الآونة الأخيرة إن السلطات تطالب سيرتيل بدفع 185 مليون دولار، وطالب الأسد بالتدخل وإعادة جدولة المدفوعات.

وبعد ذلك أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوق الدولة والمبالغ القانونية المستحقة على شركة سيرتيل والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.

تجدر الإشارة إلى أن مخلوف أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده حافظ الأسد.

لكن شائعات حول توتر العلاقات بين الرجلين انتشرت في الأشهر الأخيرة على خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لـ"مكافحة الكسب غير المشروع ودعم المالية العامة".

الحرة / وكالات - واشنطن

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رحلات جوية سورية تحشد المرتزقة.. حرب روسية تركية تشتعل في ليبيا

الحرة / وكالات - واشنطن
19 مايو 2020
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا
تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس في ليبيا

بعدما توقفت المعارك بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة، يبدو أن المواجهة بين الطرفين انتقلت إلى الساحة الليبية، حيث يتقاتل مرتزقة من الطرفين لصالح الداعمين التركي والروسي.

وتقدم أنقرة الدعم لفصائل إسلامية ومعارضة موالية لها في سوريا، وكذلك لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في ليبيا، المعترف بها من الأمم المتحدة. 

في المقابل، تعد موسكو الداعم الأساسي للرئيس بشار الأسد، وتدعم منذ أكثر من عام المشير خليفة حفتر، الرجل الأقوى في شرق ليبيا، في هجومه على العاصمة الليبية.

ويعكس التقارب بين سلطة حفتر ودمشق التداخل المتصاعد بين هذين النزاعين. إذ أعادت الحكومة الموازية في الثالث من مارس فتح سفارة بلادها في العاصمة السورية بعد إقفال استمر منذ العام 2012.
 وتربط بين دمشق وبنغازي، معقل حفتر على بعد ألف كيلومتر من طرابلس، رحلات جوية تسيرها شركة الطيران السورية الخاصة "أجنحة الشام".

وبحسب تقرير سري للأمم المتحدة، سمحت هذه الرحلات الجوية بنقل مئات المقاتلين إلى الساحة الليبية.

ورصد خبراء الأمم المتحدة، المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، 33 رحلة منذ مطلع العام عبر أجنحة الشام.

وينقل التقرير عن "مصادر في الميدان، أن عدد المقاتلين السوريين الداعمين للمشير حفتر هو أقل من ألفين". وانتقل عدد منهم عبر خطوط أجنحة الشام، بموجب "عقود" مدتها ثلاثة أشهر.

ويذكر التقرير أنه تم تجنيد هؤلاء المقاتلين عبر شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر لصالح قوات حفتر. ولطالما نفت روسيا أي دور لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق، إلا أن فريق الأمم المتحدة قال إنه وجه سؤالا إلى الحكومة السورية عن الرحلات إلى بنغازي، وأتاه الجواب أنها مخصصة "لنقل المدنيين خصوصا السوريين المقيمين في ليبيا".

ويورد الخبراء في تقريرهم أنهم "لم يقتنعوا بصحة هذا الرد".

"عدو مشترك" 

ويرجح الباحث في جامعة أوكسفورد سامويل راماني في تصريح لوكالة فرانس برس أن تكون روسيا خلف التقارب بين حكومة دمشق وحفتر اللذين يتضامنان بمواجهة "عدو مشترك" هو تركيا.

ويقول إن هدف روسيا هو "تحذير أنقرة من أنها قادرة على ممارسة عمليات انتقامية غير متكافئة ردا على الأعمال العسكرية التركية في سوريا، عبر تصعيد متبادل في ليبيا".

ومن شأن ذلك، وفق راماني، أن "يخلق جبهتين لتركيا ويؤدي إلى استنزاف قدراتها".

ويقدر خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، استنادا إلى "بعض المصادر"، وجود ما يقارب 5000 مرتزق سوري في ليبيا، من ضمنهم "المقاتلون الذين جنّدتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني".

واعترفت تركيا، التي تدعم علانية حكومة الوفاق، في وقت سابق بإرسال مقاتلين إلى ليبيا، لكنها لم تحدد أعدادهم.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود الآلاف من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة في ليبيا. 

ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تركيا أرسلت نحو تسعة آلاف من المرتزقة إلى ليبيا، بينهم 150 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

ويوضح أن أكثر من "3300 مقاتل يتلقون حاليا التدريب في معسكرات تركية" قبل إرسالهم إلى جبهات القتال جنوب العاصمة الليبية.

"هربا من الفقر" 

وينتمي المقاتلون، وفق المرصد، إلى "الجيش الوطني"، وهو ائتلاف فصائل إسلامية ومعارضة تتلقى دعما من أنقرة وتنتشر قواته في شمال وشمال غرب سوريا. وتم تجنيدهم مقابل إغراءات مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية. ويقدر المرصد مقتل 298 منهم في ليبيا، بينهم 17 طفلا.

في المقابل، لم يتمكن المرصد السوري من توثيق توجه مقاتلين من مناطق سيطرة قوات النظام إلى ليبيا. لكنه تحدث عن تجنيد شركة الأمن الروسية لنحو 200 مقاتل موجودين حاليا داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية (غرب) على أن يتم إرسالهم قريبا.

ويقول راماني إن كثيرين من هؤلاء المقاتلين يأملون "الهرب من الفقر والبطالة والحرمان" في سوريا، وتم تجنيدهم من قبل روسيا بهدف القتال إلى جانب مجموعة فاغنر في ليبيا.

كما يتحدث عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لحفتر أيضا عبر تجنيد مرتزقة سودانيين للقتال معه.

في ليبيا، كما في سوريا، فاقم التدخل العسكري الخارجي، الذي لا يقتصر على تركيا وروسيا فحسب، النزاعين اللذين تسببا بمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين خلال السنوات الأخيرة.

            
 

الحرة / وكالات - واشنطن