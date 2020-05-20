سوريا

انهيار ثلاثي القوة بسوريا.. وفيديوهات مخلوف "بوليصة تأمين"

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
مخلوف هو أغنى رجل في سوريا وكان الداعم الأكبر لنظام الأسد
مخلوف هو أغنى رجل في سوريا وكان الداعم الأكبر لنظام الأسد

عداء محتدم دبّ في قلب نظام بشار الأسد، رغم قرب نظامه من السيطرة على معظم الأراضي السورية أكثر من أي وقت مضى، منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011.

وجذب الخلاف بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله وأغنى رجل في سوريا رامي مخلوف، انتباه السوريين والعرب خلال الفترة الأخيرة.

وخلال عقدين من حكم بشار الأسد، كون الرجلان بالإضافة إلى ماهر الأسد (شقيق الأسد الأصغر) تحالفا ثلاثيا، إلا أن الصورة بدأت تتغير.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن هذا الخلاف أدى إلى انهيار التحالف الثلاثي بين بشار وماهر ومخلوف ليصبح الصراع بين قطب الأعمال (رامي مخلوف) وبين الطاغية (بشار الأسد)، على حد وصف الكاتب دافيد غاردنر.

وتحكم عائلة الأسد منذ نصف قرن تقريبا، حيث أبقى أفراد العائلة خلافاتهم سرية باستثناء محاولة انقلاب رفعت الأسد في عام 1984. لكن مؤخرا أخذ مخلوف الخلاف بينه وبين الأسد إلى العلن.

ونشر مخلوف ثلاثة فيديوهات على فيسبوك ينتقد فيها نظام الأسد، الذي حاول مصادرة ثروة رجل الأعمال السوري، مصرا على أنه خدم النظام خلال "التمرد" الذي كان على وشك إسقاط حكم الأسد.

ويعود السبب الظاهري للخلاف إلى أن الحكومة السورية طالبت مخلوف بدفع بملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة ورسوم الترخيص على شركات "سيرياتل" ومنافستها الصغرى "MTN" لنظام الأسد الذي يعاني من ضائقة مالية، بجانب اعتقال عدد من موظفي الشركة.

ووضع مخلوف تحت طائلة العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي منذ عام 2008، وذلك بتهمة استخدام خدمات الاستخبارات من أجل ترهيب رجال الأعمال الآخرين، بالإضافة إلى كونه مصدر تمويل للنظام السوري.

وقال مخلوف في أحد فيديوهاته القديمة "أريد أن أوجه رسالتي تجاه الرئيس السوري، لقد بدأت الاستخبارات في التعدي على حريات شعبنا، هؤلاء هم شعبك، هؤلاء هم مؤيدوك".

ويحكي كاتب المقال، أنه في عام 2005، تم الإعلان عن انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان، والذي عارض اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في فبراير من نفس العام، والذي اتهمت دمشق وحزب الله به.

وخلف كنعان، رستم غزالة، الذي قتل وسط ظروف غامضة في عام 2015، حيث لم يبق بعده أحد على صلة بعملية اغتيال الحريري.

وكان كنعان يرى كمنافس للأسد، كما كان الحال مع صهر الرئيس ورئيس المخابرات العسكرية السابق آصف شوكت، وقد اتهم شوكت بأنه مزروع كبديل للأسد من قبل المخابرات الفرنسية والتركية.

وعندما قتل شوكت في عام 2012 ضمن عملية تفجير مجلس الأمن السوري التي قتل فيها وزير الدفاع أيضا (ادعى المعارضون تنفيذها)، رأى مراقبون أن العملية من تخطيط أياد داخلية رغم أنها عدت متطرفة بمقاييس النظام السوري من أجل استهداف رجل واحد.

وفي ضوء هذه الحوادث، يرى غاردنر أن فيديوهات مخلوف ربما تعتبر بوليصة تأمين محتملة أمام مصير مشابه، إلا أنه حتى الآن يصعب رؤية مخلوف خصما للرئيس الأسد.

ولدى مخلوف ميليشيا مكونة من 30 ألف مقاتل تتمركز في شمال غرب الساحل السوري، حيث توجد الأقلية العلوية، ورغم أن هذا قد ينظر على أنه تهديد، فإن هذه الميليشيا منضوية تحت الفرقة الرابعة دبابات بقيادة ماهر الأسد.

كما أن جمعية البستان الخيرية التي يمتلكها مخلوف تم تهميشها من جانب شبكات خيرية تسيطر عليها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، فيما يبدو أن ثروة مخلوف هي هدف النظام السوري مع تراجع القتال في سوريا، على حد وصف غاردنر.

وفي سبتمبر الماضي، أبلغ النظام السوري عشرات من رجال الأعمال البارزين بأن عليهم إعادة الأموال والمساعدة في إنقاذ البلاد، وبينما استجاب بعض رجال الأعمال فإن سياسي عربي قال إن مخلوف قد رفض ذلك.

وأضاف السياسي العربي البارز بحسب غاردنر، أن مخلوف قاوم خطط منح امتياز ثالث للهواتف المحمولة، حيث أخبر أن عليه المساهمة فيها بثلث عملاء "سيريا تل".

ويختتم غاردنر مقاله بالقول "يبدو الآن كما لو أنه (مخلوف) سيفقد كل شيء، الميلودراما مستمرة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

A Glock 9MM pistol, which according to media reports is similar to one of the weapons used by 23-year-old South Korean student…
منوعات

محام عراقي يرتكب "مذبحة عائلية" في ذي قار

بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
أميركا

بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان
لبنان.. معركة البقاء

في "استمرار لسياسة الترهيب".. إعلامية لبنانية تخضع للتحقيق بسبب رياض سلامة

عمال مصريون أمام مدرسة في العاصمة الكويتية حولت إلى مركز إيواء بانتظار عودتهم إلى بلادهم
مصر

"طرد المصريين من الكويت".. وسم يشعل مناوشات على تويتر

اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%
أزمة كورونا

دراسة: مرض شائع يزيد نسبة الوفاة بكورونا 3 مرات ونصف

Iraqis fish at Shatt al-Arab river, formed by the confluence of the Euphrates and the Tigris, in the Basra Governorate of…
من زاوية أخرى

هل العراقيون هم أحفاد كلكامش؟
الممرضة قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد ولم تكن تعلم أن الملابس الواقية شفافة. تعبيرية-أرشيفية
منوعات

معاقبة ممرضة روسية تعمل بزي فاضح في قسم كورونا

سوريا

تضييق الخناق على مخلوف.. نذر "مذبحة" داخلية في سوريا

الحرة / خاص - واشنطن
19 مايو 2020
مواطنون سوريون في أحدد شوارع دمشق حيث تظهر لوحة إعلانية لشركة سيرتيل المتنازع عليها بين نظام الأسد وعائلة رامي مخلوف
مخلوف يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد سوريا

بدأ النظام السوري بالحجز على أموال أحد أعمدته الاقتصادية وابن خال الرئيس بشار الأسد، وهو رامي مخلوف الذي يتحكم هو وعائلته بـ 60 في المئة من اقتصاد البلاد، ما يؤسس لصراع  جديد ينذر بأزمة تزيد من المعاناة.

وبعد سنوات من ويلات الحرب الأهلية ودخول لاعبين دوليين مثل روسيا وإيران بقوات عسكرية، ووجود فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وجهات أخرى، تطفو على الساحة السورية حرب اقتصادية تنذر بـ"مذبحة داخلية" بين أقطاب النظام الذي ينهب أموال السوريين ومقدرات البلاد.

حملة التصفية التي تنفذها الحكومة السورية بدعم وإسناد روسي تستهدف عائلة مخلوف التي تسيطر على 70 بالمئة من اقتصاد سوريا، بعد أن كان رامي مخلوف أحد أبرز داعمي آل الأسد.

رعب وخوف من مذبحة داخل العائلة

الصراع في دمشق يرعب المراقبين الذين يرون فيه اتجاها إلى حالة من المواجهة التي لا تحمد عقباها بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف، ما قد ينذر بـ"مذبحة" بين الطرفين.

فعائلة الأسد محصنة عسكريا وبيدها مفاتيح الأجهزة الأمنية، في حين تسيطر عائلة مخلوف على ثروات البلاد. ويحشى مراقبون من حالة استقطاب مسلحة بين الطرفين تغذيها روسيا وتؤدي إلى إراقة الدماء في العاصمة السورية من أجل السيطرة على الثروات وإعادة توزيعها من جديد.

حيث تشير تقديرات إلى أن روسيا التي دعمت نظام الأسد تسعى للسيطرة على قطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى كغنائم لها في هذا البلد الذي بات مستباحا لها ولإيران.

وهذا التطور الجديد " سبب حالة من الإرباك في الداخل السوري حتى لبقية رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الداعمين للنظام، فيما تسببت الأزمة بانهيار في أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى، والتي تآكلت قدرتها الشرائية إلى حد كبير، وفق ما قال خبراء لموقع "الحرة".

وما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية انهيار متسارع في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الهائل في مستويات التضخم والأسعار، خاصة مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ من الأعباء الاقتصادية على النظام السوري.

وبعيدا عن أصحاب رؤوس الأموال والحرب بين أصحاب الملايين، فإن المواطن السوري أمام أزمة كبيرة جدا، والتي تلخص أسبابها بالخلاف مع رامي مخلوف والضغوط التي يفرضها اللاعبون الدوليون في الداخل السوري، ناهيك عن قوانين دولية ستشكل ضغطا على النظام.

ووصل سعر صرف الليرة السورية وصل إلى 1800 مقابل الدولار الأميركي الواحد، وإلى سعر 1950 مقابل اليورو الواحد.

"الصراع وصل لمرحلة اللاعودة "

مدير مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي تحدث لموقع "الحرة" أن الصراع داخل الطبقة الحاكمة وصل إلى مرحلة اللاعودة والتي وطنت حالة عدم اليقين في الداخل السوري.

وأضاف أن ما يعانيه الاقتصاد السوري، يمكن وصفه بالظاهرة، إذ أنه استطاع الصمود خلال أوقات الحرب الصعبة، وكان خلال الأشهر الأخيرة الماضية ينتظر تحسنا بعدما بدأ النظام يتحدث عن خطط إعادة الإعمار، ولكنه تلقى ضربة في وقت حرج وستدفع رجال الأعمال حتى الداعمين للنظام منهم إلى التفكير جيدا قبل البدء بأي ضخ لرؤوس الأموال.

وذكر التقي أن ما حصل يكشف عن شرخ كبير داخل النظام السوري نفسه، ويدفع بطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام واستقراره.

لم يسمح للصحفيين استخدام لقب السيدة الأولى لأسماء الأسد إلا بعد وفاة زوجة حافظ
"صراع عروش" في بيت الأسد.. أسماء تستغل غياب أنيسة
قبل نحو 9 أعوام احتفلت مجلة فوغ بأسماء الأسد وأطلقت عليها اسم "وردة في الصحراء" وقدمتها على أنها امرأة ديناميكية إصلاحية لها دور هام في منظمات المجتمع المدني، وفي 2017 قامت المجلة بحذف ما يتعلق بها على موقعها ومنصاتها الإلكترونية.

ويرى أن التأثير لن يتعلق بمسار الاقتصاد والاستثمار ولكن خدمات الاتصالات ربما لن تبقى عاملة في البلاد، خاصة في ظل عمليات الاعتقالات لمهندسين وفنيين وإداريين على دراية هامة بكل ما يتعلق بالشركة.

ويتوقع التقي أن يواجه النظام الاقتصادي السوري الذي صمد خلال الحرب تفككا وانهيارا حيث سيصبح الاعتماد على الدولار بدلا من الليرة، فيما سيصبح العديد من المواطنين في مهب الريح بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجات الحياة العادية.

وأوضح أن النظام ربما يتعامل مع الأزمة على أنها إعادة توزيع للثروة داخل النظام، وهي ستشمل كبار المنتفعين سواء كانوا من الأجهزة الأمنية أو العسكرية وغيرهم ممكن ترغب دمشق باستمرار دعمهم، ولكن هذه العملية لن يستفيد منها المواطن السوري بشيء.

الورقة الأخيرة لمخلوف وتكلفة كبرى

مدير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية جهاد يازجي كان قد توقع في حديث لوكالة فرانس برس بأن خروج مخلوف إلى العلن "سيكلفه كثيرا".

وأضاف أن مخلوف "كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي سيرتيل. وكان هناك الكثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره".

وليست هناك تقديرات لثروة مخلوف، لكنها بالطبع "من مليارات الدولارات"، وفق يازجي.

ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجه "شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه"، مشيرا إلى أنه حاول "أن يقاوم كثيرا قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي".

حرب تصريحات انتهت بالحجز الاحتياطي

وبعد حرب تصريحات منذ بداية مايو حيث نشر مخلوف أكثر من فيديو مصور يتهم فيها دمشق و"أثرياء الحرب" بالسعي لترهيبه وإزاحته عن إدارة شركة سيرتيل، أفادت وكالة رويترز الثلاثاء بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه. 

وجاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 19 مايو، أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".

ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وكان مخلوف الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد نشر في أواخر أبريل وفي أوائل مايو تسجيلين على الإنترنت وجّه فيهما انتقادات لاذعة للسلطات.

وقال إن السلطات تطالب "سيرتيل" بدفع 185 مليون دولار، مطالبا الأسد بالتدخل، وإعادة جدولة المدفوعات.

واتهم مخلوف الذي يملك حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، الأجهزة الأمنية باحتجاز موظفيه لترهيبه ودفعه إلى التخلي عن أعماله.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فقد اعتقلت السلطات منذ عشرات الموظفين التابعين لمخلوف.

الحرة / خاص - واشنطن