سوريا

تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.

أصدر القضاء السوري قرارا الخميس، بحظر سفر مؤقت لرجل الأعمال رامي مخلوف.

ويأتي القرار الجديد بعد أيام من قرار رسمي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه، بحسب رويترز.

وكان مخلوف قد ظهر في عدد من الفيديوهات مؤخرا، يتحدث عن عمليات اعتقال يتعرض لها العاملون في شركته.

وقد كشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصا.

وقال مخلوف إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".

وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.

ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها رجل الأعمال، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

الحرة - واشنطن

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تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر

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سوريا

معلومات من مقربين في قصر الأسد.. وصراع نسائي في الكواليس

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
صراعات عدة تدور في الخفاء في أروقة العائلة الحاكمة بسوريا
صراعات عدة تدور في الخفاء في أروقة العائلة الحاكمة بسوريا

كشف رئيس وزراء سوريا المنشق رياض حجاب في مجموعة من التغريدات على صفحته بموقع تويتر عن معلومات جديدة بخصوص أزمة الملياردير رامي مخلوف ورئيس النظام السوري بشار الأسد والهدف منها، إضافة إلى صراعات أخرى داخل النظام.

وكتب حجاب أن رامي مجرد واجهة لمجموعة من المتضررين من الإجراءات الأخيرة، أبرزهم خال بشار الأسد محمد مخلوف وابنه الآخر حافظ، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء عدنان مخلوف، وعدد من رجالات القصر الذين استحوذوا على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى مفاصل الاقتصاد السوري لفترة طويلة.

وأوضح أن الخلاف القائم يعكس تفكك الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد، ونقل عن مقربين من القصر  امتعاضهم من سطوة آل مخلوف على الأسد ودعمه لهم للسيطرة على اقتصاد البلاد.

وقال إن الأسد كلف رامي ووالده محمد بمهمة إدارة أمواله وخصص لهم الجزء الأكبر من عقود النفط التي كانت تذهب لحساباته الشخصية، ولحساب زوجته أسماء الأخرس.

وكشف أن أسماء زوجة الرئيس السوري كانت تتكسب من أموال الدولة وتدعم شخصيات فاسدة سلمتها إدارة "شام القابضة".

وعلى إثر تحرير الاقتصاد في 2005، تنامت مظاهر فساد آل مخلوف، وظهرت طبقة حول الأسد، مثلت واجهة لمصالحه الخاصة في "شام القابضة"، و"سيرياتيل"و"إم تي إن"، والأسواق الحرة، حسب حجاب.

وتطرق رئيس الوزراء المنشق إلى شركتي "سيرياتيل" و"إم تي إن" وقال إن الأسد، عندما اقترب موعد تحويل ملكيتهما للدولة، طلب منه تحويل عقودهما إلى عقود إيجار مقابل 35 مليار ليرة سورية، وذلك لرغبته بإبقائهما تحت سيطرة آل مخلوف.

ورغم تقرير من وزير المالية يحذر فيه من خسارة الدولة حوالي خمسة مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار، نفذ الأمر.

وكشف حجاب أنه بالإضافة إلى الخلاف القائم بين أسماء ورامي، هنالك صراع آخر في الكواليس بين أسماء الأسد من جهة وبين ماهر الأسد وزوجته منال جدعان من جهة أخرى.

كما أشار إلى صراع يدور في الخفاء بين رجال الأعمال المحسوبين على آل الأسد، وآل مخلوف، وآل شاليش، ما يفسر إجراءات الاعتقال والحجر ومنع السفر، حسب تعبيره.

وتفجرت أزمة مخلوف والأسد بعد مطالبات مالية ضخمة رفض ابن خال الرئيس تنفيذها، وتطور الأمر إلى الحجز على أمواله وأموال أسرته.

الحرة - واشنطن