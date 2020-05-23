"الأخ يترك أخاه".. رامي مخلوف يعود مجددا ويهاجم شقيقه

طالب الملياردير السوري رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الجهات الأمنية في بلاده بالتوقف عن ملاحقة "الموالين الوطنيين" والانتباه إلى "المجرمين" في منشور جديد وجه عبره انتقادات لشقيقه.

وجاءت مطالبة مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بعد سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات منذ الأزمة التي اندلعت بينه وبين الأسد بعد مطالبة الحكومة السورية له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية ذلك.

وأشار مخلوف في منشوره إلى الأموال التي يدفعها لعائلات قتلى الحرب والمصابين من الذين كانوا في صف قوات النظام، فيما يبدو محاولة جديدة لاستعطاف المنتمين إلى الطائفة العلوية الحاكمة في أزمته مع الأسد.

كما طالب مخلوف بإطلاق سراح المحتجزين من موظفي شركة "سيريتل" التي يملكها والذين اعتقلتهم الجهات الأمنية بعد عدم تسديد الشركة للمبالغ المالية المطالبة بها.

وكان لافتا خلال رسالة مخلوف، الحديث عن ترك الأخ لأخيه في الأزمات.

‏ ‏‎بدايةً نعايد عليكم جميعاً بعيد الفطر المبارك والله يجعل كل أيامكم مباركة. ونتمنى من الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة... Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Saturday, May 23, 2020

وكان شقيق مخلوف استقال من شركة "سيريتل"، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات له يؤكد فيها ولاءه لبشار الأسد.

وقال المعارض السوري بسام جعارة عبر تويتر إن مخلوف يوجه في منشوره الجديد انتقادا لأخيه بسبب انحيازه ضده في أزمته مع الأسد.