سوريا

"الأخ يترك أخاه".. رامي مخلوف يعود مجددا ويهاجم شقيقه

23 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف | Source: facebook

طالب الملياردير السوري رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الجهات الأمنية في بلاده بالتوقف عن ملاحقة "الموالين الوطنيين" والانتباه إلى "المجرمين" في منشور جديد وجه عبره انتقادات لشقيقه.

وجاءت مطالبة مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بعد سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات منذ الأزمة التي اندلعت بينه وبين الأسد بعد مطالبة الحكومة السورية له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية ذلك.

وأشار مخلوف في منشوره إلى الأموال التي يدفعها لعائلات قتلى الحرب والمصابين من الذين كانوا في صف قوات النظام، فيما يبدو محاولة جديدة لاستعطاف المنتمين إلى الطائفة العلوية الحاكمة في أزمته مع الأسد.

كما طالب مخلوف بإطلاق سراح المحتجزين من موظفي شركة "سيريتل" التي يملكها والذين اعتقلتهم الجهات الأمنية بعد عدم تسديد الشركة للمبالغ المالية المطالبة بها.

وكان لافتا خلال رسالة مخلوف، الحديث عن ترك الأخ لأخيه في الأزمات.

‏ ‏‎بدايةً نعايد عليكم جميعاً بعيد الفطر المبارك والله يجعل كل أيامكم مباركة. ونتمنى من الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة...

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Saturday, May 23, 2020

وكان شقيق مخلوف استقال من شركة "سيريتل"، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات له يؤكد فيها ولاءه لبشار الأسد.

وقال المعارض السوري بسام جعارة عبر تويتر إن مخلوف يوجه في منشوره الجديد انتقادا لأخيه بسبب انحيازه ضده في أزمته مع الأسد.

 

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الزاوي والجغيفي.. سنتكوم تعلن قتل اثنين من قادة داعش في سوريا

23 مايو 2020
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في 17 مايو.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

منذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.