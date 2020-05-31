سوريا

بضربة مجهولة.. مقتل خمسة موالين لإيران شرقي سوريا

الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2020
مقتل خمسة من المليشيات الموالية لإيران في غارة جوية مجهولة بمنطقة البوكمال الحدودية
مقتل خمسة من المليشيات الموالية لإيران في غارة جوية مجهولة بمنطقة البوكمال الحدودية

قُتل خمسة مقاتلين غير سوريين من مجموعات موالية لإيران، الأحد، في ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية البوكمال في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "طائرة حربية مجهولة استهدفت ظهر الأحد سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية" قرب الحدود العراقية.

وأشار إلى أن الغارة على بادية مدينة البوكمال أدت إلى "مقتل خمسة عناصر من تلك المجموعات وإعطاب ثلاث سيارات".

ولم يذكر المرصد الجهة التي تقف خلف الغارة، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجّح أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الهجوم.

وكثفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتكرر  إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. 

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها عمليات في سوريا، إلا أنها تعتبر أن الوجود الإيراني دعما لنظام الرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا بالنسبة إليها، متعهدة مواصلة عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وفي 17 مايو، أسفرت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرقي سوريا عن مقتل سبعة مقاتلين، بحسب المرصد.

وذكر المرصد آنذاك أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.
ولم تعلق إسرائيل على الأمر.


 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

Lebanese army soldiers advance as protesters throw stones amid overnight confrontations in Lebanon's northern city of Tripoli…
لبنان.. معركة البقاء

"لا للسلاح غير الشرعي".. صدامات بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية

مقتل خمسة من المليشيات الموالية لإيران في غارة جوية مجهولة بمنطقة البوكمال الحدودية
سوريا

بضربة مجهولة.. مقتل خمسة موالين لإيران شرقي سوريا

حاكم كاليفورنيا وافق على إرسال نحو 200 ضابط إضافي من وكالات أخرى
أميركا

سان فرانسيسكو تمدد حظر التجوال إلى أجل غير مسمى

Iraqi security forces stand guard at a checkpoint enforcing a curfew due to the COVID-19 coronavirus pandemic during the Eid al…
العراق

الحكومة العراقية تمنع "خلايا الأزمة" من إعلان أعداد مصابي كورونا

إيباك تلغي مؤتمرها القادم بسبب كورونا
إسرائيل

إيباك تكشف مصير مؤتمرها العام في ظل جائحة كورونا

متظاهرون من أتباع انتيفا في العاصمة الأميركية واشنطن في أغسطس 2018
أميركا

ترامب يعتزم إدراجها على قائمة الإرهاب الأميركية.. ما هي أنتيفا؟

بومبيو أكد أن أي إضافة على المعاهدة يجب أن تتوافق مع نظرة ترامب
عربي ودولي

بومبيو يقول إن الصين نقضت عهدها للعالم بشأن هونغ كونغ

سوريا

روسيا تسعى لتوسيع نفوذها البحري في سوريا

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
تملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط
تملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن قرار حكومي الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع نفوذهم البحري في سوريا.

وتملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية استخدمت لشن ضربات جوية على القوات المعارضة للرئيس بشار الأسد وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع الجاري قرارا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سوريا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف لفرض المزيد من الهيمنة وتنذر بأمر "جلل" قد يحدث في بلد مزقته حرب مستمرة منذ نحو 9 سنوات.

وبموجب قرار بوتين، تم ترفيع السفير الحالي في سوريا ألكسندر يفيموف (62 عاما)، ليصبح مبعوثا شخصيا له، حيث سبق ليفيموف أن عمل في السفارة الروسية في عمّان، كما عمل في قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية.

وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن مع تصاعد حدة الخلافات والانشقاقات داخل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، وكان آخرها الخلاف مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت في تقرير لها الاثنين إن الأسد يواجه مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تحدد مصيره وقدرته على تعزيز قبضته على السلطة، وهي الانشقاق داخل عائلته، وانهيار الاقتصاد وتزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا.
 

الحرة / وكالات - واشنطن