تكنولوجيا

قريبا.. آبل تدرج مواقع فحص كورونا على خرائطها

13 أبريل 2020
نقطة لإجراء اختبار كشف الإصابة بكورونا في فريمونت بكاليفورنيا حيث سجلت 13904 حالة إصابة على الأقل و324 وفاة
نقطة لإجراء اختبار كشف الإصابة بكورونا في فريمونت بكاليفورنيا حيث سجلت 13904 حالة إصابة على الأقل و324 وفاة

يعتبر إجراء الاختبارات أحد أكثر الطرق فاعلية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أنه ليس من السهل على الجمهور معرفة مواقع الفحص.

وتأمل شركة آبل مساعدة الناس في معرفة مواقع إجراء الفحوص للكشف عن فيروس كورونا، من خلال تطبيق الخرائط الخاص بها.

وكان موقع "9to5Mac"، أول من أورد خبر إنشاء آبل خارطة أو بوابة للمستشفيات والمختبرات والعيادات، حتى يسجل الناس أنفسهم من أجل الفحص، ومن المقرر أن تظهر آبل أماكن الفحص على تطبيق خرائط Maps الخاص بها.

كما سيظهر التطبيق ما إذا كانت مواقع الفحص تحتوي على أماكن مخصصة لسائقي السيارات والتي تعرف بخدمة"Drive-through"، أم يجب حجز موعد مسبقا.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الخدمة ستكون عالمية، أم مقتصرة على الولايات المتحدة، بحسب موقع "ذا نكست ويب".

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت أنها ستنتج نحو مليون درع وجه للعاملين في المجال الطبي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شراكتها مع غوغل لإنتاج نظام قائم على Bluetooth لتنبيه المستخدم ما إذا تواصل مع شخص آخر مصاب بكورونا أم لا.

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تكنولوجيا

قريبا.. آبل تدرج مواقع فحص كورونا على خرائطها

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تكنولوجيا

للحد من الإدمان عليه.. فيسبوك يطور خاصية جديدة

12 أبريل 2020
موقع فيسبوك

يبدو أن حملة الحد من قضاء الساعات أمام الأجهزة الإلكترونية التي بدأت منذ عامين، قد تأثرت بها إحدى المنصات الأكثر استهلاكا للوقت على الإطلاق، فيسبوك.

وأعلنت شركة فيسبوك، عن خاصية مرتقبة جديدة تدعى "الوضع الهادئ"، والتي ستحد من عدد الإشعارات المرسلة، والوقت الذي يستهلكه المستخدم على منصة التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "ذا نكست ويب".

وتقول شركة فيسبوك إن الخاصية الجديدة ستكتم صوت أكثر الإشعارات استقبالا، بالإضافة إلى تنبيهك عند فتح فيسبوك في الوقت الذي فعلت فيه الخاصية.

وسيمكن التطبيق المستخدمين من ضبط وقت معين للخاصية، قد يطول ليصل إلى أشهر في حال تفضيل المستخدم ذلك.

كما ستشمل خاصية "الوضع الهادئ" اختصارات لإعدادات الإشعارات، وتفضيلات للمنشورات، وذلك حتى ينبه فيسبوك المستخدم بالإشعارات التي يريدها فقط، ويرى المنشورات ذات الأولوية بالنسبة له.

وما تزال الخاصية قيد التطوير، وبمجرد الانتهاء من العملية ستكون متاحة في إعدادات فيسبوك.