تكنولوجيا

أبل تطلق هاتفا جديدا منخفض الثمن

15 أبريل 2020
iPhone SE الجديد
iPhone SE الجديد

أعلنت شركة أبل، الأربعاء، إطلاقها هاتفا جديدا منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف "آيفون إس إي"، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

وسيبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 399 دولار، وسيبدأ حجز الهاتف بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من نفس الشهر.

ويتمتع "آيفون إس إي" الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، ولكن في إطار خارجي يشبه "آيفون 8" الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة مغريا لمحبي أجهزة أبل، حيث يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز "آيفون 11" والذي يبدأ من 699 دولار، و"آيفون 11" برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولار.

ورغم تشابه "آيفون اس إي" الجديد مع "أيفون 8" من الخارج، فإن "آيفون إس إي" يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

ويتمتع الهاتف الجديد بمعالج من طراز A13 والذي يستخدم في "آيفون 11"، والذي سمح بتطوير بعض أجزاء الجديد، مثل الكاميرا.

اقرأ أيضا

احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا
قطر

قطر تطرد مئات العمال.. وتقدم تبريرها لمنظمة العفو الدولية

جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو
اقتصاد

رويترز: أرامكو تسعى لاقتراض بقيمة 10 مليار دولار

ملاك الزبيدي.. حرقت نفسها بسبب عنف زوجها المتكرر ضدها
العراق

تطورات جديدة في قضية ملاك التي أحرقت نفسها وهزت العراق

ألمانيا
أزمة كورونا

توصية بارتداء الكمامات.. ألمانيا ستفتح المدراس والمتاجر الصغيرة 

ملايين الأميركيين سيحصلون على مساعدة نقدية من الحكومة الفدرالية في إطار حزمة الإغاثة الاقتصادية لمواجهة عواقب كورونا
أميركا

فرحة في أميركا.. الملايين يستقبلون حوالات وشيكات مالية

لقطة من بيان أمن الدولة السعودي أثناء مداهمة منزل الحويطي
السعودية

ظهر في مقاطع فيديو يحذر من تهجيره قسريا.. الأمن السعودي يعلن مقتل الحويطي

iPhone SE الجديد
تكنولوجيا

أبل تطلق هاتفا جديدا منخفض الثمن

تكنولوجيا

بالفيديو.. دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

15 أبريل 2020
لم تكتف باستخدام هذه الخوذ من قبل خدمات الإسعاف فقررت نقل التجربة الى المواصلات العامة
لم تكتف باستخدام هذه الخوذ من قبل خدمات الإسعاف فقررت نقل التجربة الى المواصلات العامة

 كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال تقنية مبتكرة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وهي عبارة عن خوذة ذكية، تمكن المسعف من قياس درجة حرارة المحيطين به، بمجرد النظر إليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي لصحيفة "الإمارات اليوم" أن "الخوذة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولكن السلطات لم تقصر استخدام هذه الخوذ على خدمات الإسعاف، بل قررت نقل التجربة الى المواصلات العامة.

دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

وفي هذا السياق، كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات انه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل العمل بالخوذة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي ستقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، بعد أن تمت تجربتها فعليًا لمدة أسبوعين واثبتت فاعلية كبيرة وفقا للمواصفات العالمية.

ولفت العميد الحثبور لصحيفة "البيان" الإماراتية  إلى انه سيتم إلحاق كافة العاملين في الخطوط الأمامية لأمن المواصلات في محطات المواصلات العامة ومحطات المترو بالخوذة الذكية على مراحل حسب كثافة الجمهور.