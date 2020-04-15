تكنولوجيا

بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

16 أبريل 2020
ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية
ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية

قالت شركة تقنية إن بيانات دخول خاصة بآلاف الحسابات على تطبيق المحادثات بالفيديو "زوم" أصبحت تباع حاليا على ما يسمى "الإنترنت المظلم" (Dark Web) وهو محتوى الشبكة العنكبوتية الذي يستخدم الإنترنت ولكنه يحتاج برمجيات خاصة للوصول إليها.

وذكرت شركة التقنية "Cyble" أنه في يوم الأول من أبريل عرض عدد كبير من الحسابات للبيع، وأنها تمكنت من شراء 530 ألف حساب بسعر 0.002 دولار للحساب، وأشارت إلى أن عددا من الحسابات كان يباع مجانا.

وشملت البيانات المسروقة عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وعنوان URL و"مفتاح المضيف" وهو رقم مكون من ستة أرقام مرتبط بصاحب الحساب، وبعض الحسابات تعود إلى شركات كبيرة مثل "تشيز" و"سيتي بنك".

الشركة أكدت أنه على الأرجح، تم جمع هذه البيانات بواسطة تقنية تعتمد على "حشو" بيانات تسجيل الدخول، حيث يستخدم القراصنة قواعد بيانات قديمة لحسابات مسروقة واختبار مدى إمكانية استخدامها لاختراق حسابات زوم.

موقع فوربس حذر في تقرير له من مسألة إعادة استخدام كلمة المرور القديمة في فتح حسابات جديدة لأنه يبدو أن هذه الطريقة تفيد القراصنة مثلما حدث مع "زوم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها حسابات "زوم" على "الويب المظلم"، لكن التقارير السابقة كانت تشير إلى عدد أقل بكثير من الحسابات التي يتم بيعها، والتقرير الأخير يعكس مدى زيادة التهديد الذي يمثله ليس فقد الدخول غير المصرح به للمحادثات التي تتم عبر البرنامج، ولكن أيضا سرقة الهوية.

وازداد الإقبال على البرنامج في الفترة الماضية، مع بقاء العديد من الموظفين والطلاب في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على "زوم" لإنجاز أعمالهم، ما زاد العدد اليومي للمستخدمين إلى نحو 200 مليون مستخدم من 10 ملايين في السابق.

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بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

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تكنولوجيا

أبل تطلق هاتفا جديدا منخفض الثمن

15 أبريل 2020
iPhone SE الجديد
iPhone SE الجديد

أعلنت شركة أبل، الأربعاء، إطلاقها هاتفا جديدا منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف "آيفون إس إي"، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

وسيبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 399 دولار، وسيبدأ حجز الهاتف بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من نفس الشهر.

ويتمتع "آيفون إس إي" الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، ولكن في إطار خارجي يشبه "آيفون 8" الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة مغريا لمحبي أجهزة أبل، حيث يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز "آيفون 11" والذي يبدأ من 699 دولار، و"آيفون 11" برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولار.

ورغم تشابه "آيفون اس إي" الجديد مع "أيفون 8" من الخارج، فإن "آيفون إس إي" يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

ويتمتع الهاتف الجديد بمعالج من طراز A13 والذي يستخدم في "آيفون 11"، والذي سمح بتطوير بعض أجزاء الجديد، مثل الكاميرا.